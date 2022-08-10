5 самых агрессивных видов рака: онколог МИБС рассказал, кто в группе риска

Медицина шагнула далеко вперед: если раньше любое онкологическое заболевание воспринималось как заведомо неизлечимое, то сейчас врачи успешно спасают жизнь пациентам с грозным диагнозом.

Однако есть виды рака, которые развиваются особенно молниеносно — а потому спасти человека становится очень сложно. Более того, после терапии нередко случаются рецидивы. Врач — онколог Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС) Михаил Константинович Гончарук рассказал о видах рака, которые быстро развиваются, тяжело лечатся и диагностируются, а также об их симптомах и как снизить риски.