5 самых агрессивных видов рака: онколог МИБС рассказал, кто в группе риска

Медицина шагнула далеко вперед: если раньше любое онкологическое заболевание воспринималось как заведомо неизлечимое, то сейчас врачи успешно спасают жизнь пациентам с грозным диагнозом.
Однако есть виды рака, которые развиваются особенно молниеносно — а потому спасти человека становится очень сложно. Более того, после терапии нередко случаются рецидивы. Врач — онколог Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС) Михаил Константинович Гончарук рассказал о видах рака, которые быстро развиваются, тяжело лечатся и диагностируются, а также об их симптомах и как снизить риски.
Врач-онколог, хирург Медицинского института им. Березина Сергея
- Надо понимать, что агрессивность рака не всегда зависит от его вида. Опухоли из одних и тех же клеток могут обладать разной агрессивностью, в зависимости от степени их дифференцировки — отличия от здоровых клеток и тканей.
Различаются высокодифференцированные и низкодифференцированные новообразования:
Первые сохраняют многие черты нормальных тканей, а потому ведут себя менее активно: разрастаются и проникают в соседние органы достаточно медленно.
Зато вторые — низкодифференцированные опухоли, клетки которых сильно отличаются от здоровых, — не только быстрее распространяются по организму, но также хуже поддаются лекарственной и лучевой терапии.
Соответственно, заболевания, носящие одно названия, могут развиваться по-разному.
1. Меланома кожи
Меланома относится к ракам кожи и образуется при перерождении пигментных клеток — меланоцитов. Этот вид рака встречается довольно редко — на него приходится около 1,7 процента вновь выявляемых злокачественных образований. Однако по статистике он считается одним из самых смертельных видов рака. По данным ВОЗ, в мире ежегодно выявляют 132 тысячи заболевших, в РФ — около 12 тысяч человек.
Не все меланомы одинаковы. Примерно в 70 процентах случаев встречается поверхностно-распространяющая меланома — она развивается из измененных родинок.
Но самая агрессивная форма этого вида рака — более редкая узловая меланома. Ее диагностируют примерно у каждого пятого человека с этим недугом. Внешне она, как следует из названия, представляет собой узел или полиповидное образование на коже, которое очень быстро, в течение нескольких месяцев увеличивается в разы, стремительно прорастая в подкожные слои дермы и проникая в кровеносную и лимфатическую системы. Чаще всего узловые меланомы появляются на коже спины, шеи, головы, на руках и ногах.
Более половины пациентов заболевают в возрасте 30-50 лет, и это преимущественно женщины. Но после 65 лет мужчины сталкиваются с диагнозом меланома в два раза чаще. Десять процентов всех людей с меланомой имеют наследственную предрасположенность к болезни.
Опухоль опасна не только стремительным развитием, но и частотой рецидивов — в среднем у каждого второго пациента в течение года после завершения лечения болезнь возвращается. Но надо отметить, что в последнее десятилетие, благодаря успехам диагностики и появлению новых препаратов иммунотерапии и таргетной терапии, выживаемость пациентов с этим диагнозом растет. По данным American Cancer Society, при выявлении меланомы на начальной стадии пятилетняя выживаемость составляет 90-95%.
Если болезнь обнаружена на поздних стадиях, после лечения только каждый десятый человек с таким диагнозом сможет прожить пять лет.
2. Аденокарцинома поджелудочной железы
Именно этот вид рака называют «тихим убийцей» — за быстрое бессимптомное развитие, часто приводящее к фатальному финалу. Он встречается всего в 3% случаев диагностированных онкологических заболеваний, но по данным онкологов США по летальности среди онкологических заболеваний занимает четвертое место.
Россия, наряду с Китаем, США, Японией и Германией, по данным GLOBOCAN (2020), относится к числу стран, где аденокарцинома поджелудочной железы выявляется чаще, чем в среднем по миру. Болезнь в основном диагностируется у пациентов в возрасте от 60 до 80 лет, причем мужчины подвержены ей больше, чем женщины.
К прочим факторам риска относятся генетическая предрасположенность, курение, потребление спиртного, ожирение, гастрономические предпочтения (чрезмерное увлечение острой и жирной пищей, красным мясом). В группе риска находятся также люди с хроническими заболеваниями — сахарный диабет, панкреатит, цирроз печени.
Хотя в последние десятилетия онкология шагнула далеко вперед, прогноз по лечению рака поджелудочной железы остается малоутешительными. В первую очередь — из-за сложности диагностики. Болезнь никак не проявляет себя до тех пор, пока опухоль не достигнет достаточно большого объема. И только на поздних стадиях появляются выраженные симптомы: тошнота, сопровождающаяся рвотным рефлексом, распирание в левом подреберье, тяжесть в животе. При дальнейшем разрастании новообразования человек начинает испытывать сильную боль.
После радикальной операции по удалению органа на ранней стадии пятилетняя выживаемость не превышает 25-30 процентов. С четвертой стадией живут более пяти лет в среднем не более 3 процентов больных.
3. Мелкоклеточный рак легкого
В мире в последние годы, по данным ВОЗ, рак легких стал самой распространенной причиной смерти от онкологических заболеваний у мужчин и второй после рака молочной железы — у женщин. В России эта онкопатология занимает второе место по распространенности и первое по смертности: ежегодно от него умирают около 27 тысяч жителей страны.
Заболевание это, в зависимости от вида патологических клеток под микроскопом, делится на мелкоклеточный и немелкоклеточный рак легкого. Внешне проявляются они одинаково: постоянный кашель, одышка, дискомфорт в груди, кровь в мокроте. Но прогноз у этих двух форм заболевания разный.
Более агрессивной считается мелкоклеточная форма, к которой относится каждый седьмой случай рака легкого. Выживаемость при этом заболевании находится пока на низком уровне и напрямую зависит от стадии, на которой началась терапия. По статистике, в течение одного года выживают 88 процентов пациентов, которым диагноз был поставлен на I стадии и только 19 процентов из тех, у кого заболевание было выявлено на IV стадии. Пятилетний рубеж переживают около 2 процентов больных.
Главный «провокатор» болезни, как и прочих раков легких, — курение. Риск заболеть напрямую зависит от стажа вредной привычки и количества выкуриваемых за день сигарет. Отмечу, что исследования доказали также потенциальную опасность пассивного курения.
Помимо этого, появление мелкоклеточного рака легкого может быть спровоцировано воздействием мышьяка, асбеста, бериллия, хрома, смол, никеля, с которыми ежедневно сталкиваются люди некоторых профессий (например, пожарные и работники металлургических комбинатов), а также жители загрязненных территорий.
К провоцирующим факторам относят и природный радиоактивный газ радон, который скапливается в плохо проветриваемых помещениях, особенно в старых домах. Возраст тоже считается фактором риска: по статистике, более 40 процентов заболевших — это люди старше 70 лет.
4. Рак почки
Не во всех случаях — но все же.
В структуре онкологических заболеваний на долю рака почки приходится 3 процента злокачественных новообразований, но по динамике прироста в последние годы он уступает только раку простаты.
В половине случаев рак почки выявляется уже на поздних стадиях, и это очень существенно, так как прогнозы пациентов сильно зависят от стадии, на которой было начато лечение. Так, после хирургического удаления новообразования I стадии пятилетняя выживаемость составляет 70-80 процентов. При раке почки II стадии, если злокачественный процесс затронул нижнюю полую вену, пять лет проживет лишь каждый второй, при IV — уже только каждый седьмой.
При этом важна не только стадия, но и то, каким образом идет процесс распространения опухоли. Значительно ухудшают прогноз наличие опухолевого тромбоза почечной и нижней полой вены, а пациенты, у которых рак поразил надпочечник, проживают в среднем 12,5 месяца.
Что повышает риски столкнуться с этой болезнью? Помимо общих причин «поломок» ДНК в клетках почки, таких как нездоровый образ жизни, питание, вредные привычки, можно назвать еще хронические заболевания, семейную генетическую предрасположенность и травму органа.
Рак почки можно самостоятельно заметить на довольно ранних стадиях, если внимательно относиться к таким симптомам, как боль в брюшине, прощупываемое в животе уплотнение и особенно гематурия (кровь в моче), даже если она появляется время от времени. Если не тянуть с визитом к врачу, то обнаружить патологический процесс довольно просто: ведь опухоль почки выделяет активные вещества в кровоток, которые заметно изменяют биохимию крови.
5. Перстневидноклеточный рак желудка
Рак желудка, по данным ВОЗ, находится на шестом месте по количеству вновь диагностированных пациентов и на четвертом — по смертности среди онкологических заболеваний. Что касается его наиболее агрессивной формы, перстневидноклеточного рака, на его долю приходится менее трети всех злокачественных опухолей желудка.
Перстневидноклеточный рак встречается в более молодом возрасте, средний возраст пациентов — 55 — 60 лет, причем мужчины им болеют вдвое чаще женщин. Распространенность других типов злокачественных опухолей желудка во всем мире снижается, а перстневидно-клеточного рака — растет. Так, в 2000 году он стал встречаться в 10 раз чаще по сравнению с 1997 годом, и причины этого пока достоверно не установлены (в частности, нет пока научного подтверждения роли бактерии H. pylori в его появлении).
Опасность этого вида рака — в сложности диагностики: на ранней стадии его часто пропускают даже при инструментальных эндоскопических или рентгеновских исследованиях, так как он не повреждает слизистую желудка и не дает картины характерных изменений на изображениях.
Более чем в половине случаев болезнь диагностируют уже тогда, когда появляется язва или опухоль большого размера начинает сильно беспокоить пациента. За период скрытого развития рак успевает метастазировать в клетчатку вокруг желудка, сальник, распространяется по брюшине, у женщин дает метастазы в яичники, что ассоциировано с плохими прогнозами лечения. Пятилетняя выживаемость при метастатическом раке желудка не превышает 5%.
Можно ли уберечься от рака?
Сегодня наука не знает достоверно, как происходит запуск бесконтрольного деления клеток и почему начинается рост злокачественных образований. Соответственно, пока нет стопроцентной защиты от возникновения рака. Но есть достоверная статистика, подтверждающая, что риски можно многократно снизить, если исключить из своей жизни следующие факторы:
Курение;
Потребление алкоголя;
Переедание;
Потребление пищи с консервантами;
Потребление острой и жирной пищи;
Излишнее потребление сахара;
Недостаток клетчатки (особенно овощей и фруктов);
Малоподвижный образ жизни;
Негативное влияние внешних факторов (длительное воздействие ультрафиолета, химических веществ, канцерогенных продуктов горения).
Хотел бы также обратить внимание, что многие раки возникают из нелеченых или не долеченных «обычных» болезней, и потому легкомысленное отношение к хроническим заболеваниям («само пройдет!») недопустимо.
Дополнительной защитой станет также осведомленность о ваших индивидуальных рисках. Если в семейной истории встречались раки, вызываемые наследственными мутациями, сегодня есть возможность пройти молекулярно-генетическое исследование, которое выявит унаследованный сбой в генах и предрасположенность к определенным онкологическим заболеваниям.
На основе этих данных врач разработает индивидуальную скрининговую программу, которая позволит «перехватить» болезнь на начальной стадии.