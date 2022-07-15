«Это депрессия после родов»
Врачи несколько месяцев гоняли женщину из кабинета в кабинет и не хотели слышать ее жалобы и просьбы проверить здоровье более тщательно.
32-летняя британка Луиза Маклауд родила второго ребенка, дочку Нелл, и спустя несколько месяцев почувствовала себя плохо. Женщина быстро уставала, к вечеру буквально валилась без сил, но врачи на все ее жалобы отвечали: «А что вы хотите, вы мать двоих маленьких детей, вы просто устали!»
- Врач общей практики мне посоветовал больше отдыхать, — рассказала изданию
Женщина не оставила попыток разобраться с проблемами со здоровьем. К тому же она обнаружила, что у нее на шее воспалились лимфоузлы, она начала терять вес. Но доктора не хотели слышать и о более серьезных симптомах.
- Мне ставили диагноз «ларингит», потом говорили о побочных эффектах, которые могли возникнуть после родов, один врач предположил, что это послеродовая депрессия, но я понимала, что все гораздо серьезнее, — считает женщина.
«Ужасное время»
Луиза не оставила попыток выяснить, что же с ней происходит, и смогла добиться направления на обследование. Это произошло спустя 11 месяцев после того, как она начала хождение по врачам. У женщины оказалась лимфома Ходжкина.
- На самом деле, сначала я даже почувствовала облегчение, когда мне наконец поставили диагноз, потому что я думала, что схожу с ума, страдая от мучительных симптомов в течение 11 месяцев, — говорит Луиза. — Но дальше началось лечение, и это было ужасное время.
За 10 последующих месяцев Луиза прошла 4 курса химиотерапии в больнице, но результат не был утешительным. Врачи сказали, что выжить ей поможет только трансплантация костного мозга. К счастью, в качестве донора отлично подошел старший брат Луизы Ричард. Он пожертвовал стволовые клетки для трансплантации и спустя время после операции болезнь отступила.
Рак отступил
- Когда мне объявили, что я свободна от рака, это было абсолютным восторгом, — признается Луиза.
Уже спустя два года женщина вернулась к работе, и сейчас полностью здорова. Женщина сотрудничает с благотворительной организацией, которая занимается информированием о симптомах и признаках рака крови и собирает средства для пациентов в Британии.
- Я надеюсь, что никому никогда не придется испытать то, через что прошла я, но важно, чтобы люди прислушивались к сигналам своего организма, и настаивали на обследованиях, если врачи их не назначают. Ведь человек всегда знает себя лучше других и понимает, когда с ним происходит что-то не то.
Напомним, недавно от рака крови излечился известный бизнесмен Олег Тиньков. На днях он сообщил, что анализ показал полную ремиссию.
Болезнь Ходжкина
Это онкологическое заболевание, тип лимфомы, при котором рак возникает из определенного типа лейкоцитов. Этиология лимфомы Ходжкина до конца не известна.
Наиболее типичные признаки
Опухшие лимфатические узлы, например, в области шеи, подмышек или паха.
Ночная потливость.
Экстремальная усталость.
Зуд.
Необъяснимая потеря веса.
Жар.
Чрезмерное кровотечение — например, из носа, обильные менструации и появление пятен крови под кожей.
Также могут быть вздутие живота, потеря аппетита и другие абдоминальные симптомы, а также кашель, одышка или боль в груди.
В России врачи и медицина — лучше
Медики отмечают, что подобные истории о том, что болезнь у пациента не могли диагностировать почти год для России (по крайней мере, в больших городах) почти невозможны.
семейный врач
- Медицина и врачи в России намного лучше, чем в других странах, — считает врач общей практики из Петербурга Борис Шеляпин. — Надо просто съездить пожить в другую страну, чтобы понять, что у нас чудо-медицина и чудо-врачи. Речь, конечно, про большие города.
В Калифорнии никогда в жизни врач к тебе не придет на дом, обращает внимание доктор.
- А чтобы попасть к доктору, надо отсидеть в приемном покое 4 часа. И когда ты к врачу попадешь, он скажет: «Не подходи ко мне близко, чтобы я не заразился!», выпишет тебе парацетамол на ломаном английском — потому что он, скорее всего, индус — и отправит домой. Вот это реалии европейской и американской первичной помощи, — отмечает эксперт. — А у нас доступна высокотехнологичная помощь, операции, есть квоты, шунтирование, коронография, онкология. У нас еще очень и очень хорошо. И есть выбор.