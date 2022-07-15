«Это депрессия после родов»

Врачи несколько месяцев гоняли женщину из кабинета в кабинет и не хотели слышать ее жалобы и просьбы проверить здоровье более тщательно.

32-летняя британка Луиза Маклауд родила второго ребенка, дочку Нелл, и спустя несколько месяцев почувствовала себя плохо. Женщина быстро уставала, к вечеру буквально валилась без сил, но врачи на все ее жалобы отвечали: «А что вы хотите, вы мать двоих маленьких детей, вы просто устали!»

- Врач общей практики мне посоветовал больше отдыхать, — рассказала изданию The Sun Луиза Маклауд. — Но как это возможно с двумя маленькими детьми?

Женщина не оставила попыток разобраться с проблемами со здоровьем. К тому же она обнаружила, что у нее на шее воспалились лимфоузлы, она начала терять вес. Но доктора не хотели слышать и о более серьезных симптомах.

- Мне ставили диагноз «ларингит», потом говорили о побочных эффектах, которые могли возникнуть после родов, один врач предположил, что это послеродовая депрессия, но я понимала, что все гораздо серьезнее, — считает женщина.