Олег Тиньков — последние новости
54-летний бизнесмен, который боролся с раком крови (лейкемией) с 2019 года и два года назад перенес трансплантацию костного мозга, объявил о полной ремиссии.
- На днях получил очередной молекулярный тест — полная ремиссия, — заявил в своем блоге бизнесмен. — Есть РТПХ глаз (реакция «трансплантат против хозяина», — ред.), но это — плата за ремиссию. Кровяные раки — это страшные болезни, но излечиться можно, нужно терпеть… И это очень трудно, я знаю, но ВЕРЬТЕ. И это не год, а как минимум — два, у меня — уже почти три.
Как часто помогает пациентам с раком крови пересадка костного мозга и какова вероятность полного излечения? Возможно ли возвращение болезни у Олега Тинькова и что он называет «расплатой» за ремиссию? На вопросы «Доктора Питера» ответил главный гематолог Петербурга.
главный гематолог по Санкт-Петербургу, главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница № 15», д.м.н.
Шансы очень высоки
- Ремиссия Тинькова — совсем не редкий случай, — рассказывает врач-гематолог Андрей Новицкий. — Конечно, сама процедура пересадки костного мозга и аллогенной трансплантации довольно сложная и чем старше пациент, тем сложнее она переносится. Пересадка выполняется по показаниям в определенное время и в определенную фазу болезни и на самом деле может привести к длительной ремиссии заболевания и к полному излечению пациента.
Аллогенная трансплантация костного мозга от донора — самый мощный эффективный метод лечения онкогематологических заболеваний и некоторых других врожденных состояний. Никакой альтернативы ей, позволяющей вылечить пациента, сейчас нет.
Длительная выживаемость пациентов с острыми лейкозами после успешной проведенной аллогенной трансплантации может достигать 70 и более процентов.
- В идеале, если в течении 5 лет у пациента (у того же Тинькова — ред.) не будет признаков рецидивов заболевания и все лабораторные исследования будут говорить о ремиссии, то можно говорить о полном выздоровлении, — поясняет Андрей Новицкий. — Человек может забыть об этом заболевании и жить дальше.
Как работает пересадка
- Проведению трансплантации предшествует мощная химиотерапия, от которой погибает весь костный мозг, в том числе — пораженный опухолевыми клетками в организме пациента, — объясняет врач-гематолог. — После этого происходит инфузия (введение) донорского костного мозга, которая заново восстанавливает костный мозг, нормально функционирующий, и иммунную систему пациента.
Процедура химиотерапии и трансплантация — не самая сложная, отмечает врач.
- Гораздо сложнее — период восстановления, он может достигать от 4 месяцев до года и более, — рассказывает Андрей Новицкий. — И это как раз — основная проблема, с которой сталкивается пациент, кроме инфекционных осложнений и кровотечений после трансплантации. В этот период может развиться так называемая реакция трансплантат против хозяина (РТПХ).
Плата за ремиссию
Олег Тиньков в последних интервью всегда появляется перед камерой в темных очках и объясняет, что после пересадки костного мозга у него появились серьезные проблемы с глазами — они постоянно слезятся и болят, поэтому надо закапывать лекарство и защищать глаза специальными линзами. Так проявляется патологический процесс в организме, который возникает как реакция на пересадку костного мозга.
- С РТПХ сталкиваются в том или ином виде все пациенты после проведения пересадки костного мозга от донора, — объясняет врач-гематолог. — И в некоторых случаях прогноз выживаемости после пересадки зависит в том числе и от того, насколько выражена эта реакция. Иногда она может приводить и к гибели пациента.
Реакция трансплантат против хозяина — это реакция донорских иммунных клеток против клеток, органов и систем пациента. Часто это происходит в случае, если трансплантат берется от неполностью совместимого донора.
Для блокирования РТПХ часто принимают иммуносупрессанты — для подавления активности донорских иммунных клеток, которые реагируют против собственных клеток пациента.
- Хроническая РТПХ напоминает ряд аутоиммунных заболеваний, при которых вследствие нарушенной работы иммунной системы собственные иммунные клетки атакуют здоровые клетки организма, — говорит Андрей Новицкий. — В случае хронической РТПХ этот процесс растягивается на достаточно длительное время. Выраженность аутоиммунных реакций и будет определять общее состояние пациента. Что касается Тинькова, то тут надо понимать, насколько к него выражена РТПХ, как долго существовала и насколько сильно нужно подавлять активность этих иммунных клеток иммуносупрессивными препаратами.
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