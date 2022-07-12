Олег Тиньков — последние новости

54-летний бизнесмен, который боролся с раком крови (лейкемией) с 2019 года и два года назад перенес трансплантацию костного мозга, объявил о полной ремиссии.

- На днях получил очередной молекулярный тест — полная ремиссия, — заявил в своем блоге бизнесмен. — Есть РТПХ глаз (реакция «трансплантат против хозяина», — ред.), но это — плата за ремиссию. Кровяные раки — это страшные болезни, но излечиться можно, нужно терпеть… И это очень трудно, я знаю, но ВЕРЬТЕ. И это не год, а как минимум — два, у меня — уже почти три.

Как часто помогает пациентам с раком крови пересадка костного мозга и какова вероятность полного излечения? Возможно ли возвращение болезни у Олега Тинькова и что он называет «расплатой» за ремиссию? На вопросы «Доктора Питера» ответил главный гематолог Петербурга.