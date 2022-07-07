Онколог Карасев назвал 5 симптомов, при которых нужно провериться на рак

«Внимательно относитесь ко всем изменениям, которые происходят с вашим телом. Возможно, излишняя настороженность поможет не только вовремя начать лечение, но и спасти жизнь вам или вашим близким», — заключил онколог.

Кстати

В России уже несколько лет чаще всего обнаруживают рак легкого. В 15-20% встречается мелкоклеточный рак легкого (МРЛ), до 80% всех случаев — немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ). О том, что делать, чтобы уберечься от тяжелого заболевания, кто в группе риска, как вовремя «поймать» рак легкого — какие анализы необходимы, и как быть, если диагноз уже поставлен и самое любопытное, как выглядит типичный паицент с этим диагнозом (нет, это не курильщик), «Доктору Питеру» рассказала врач-онколог НМИЦ им. Блохина Ксения Саранцева.