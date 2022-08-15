Яблоко вечером — яд?

Есть такая поговорка: утром яблоко — золото, а вечером — яд. Однако на самом деле это выражение не имеет никаких научных обоснований. Более того, есть яблоки натощак — не слишком хорошая идея.

Если начать утро с яблока на пустой желудок, можно спровоцировать такие симптомы как вздутие, боль в животе и диарея. Однако в остальном особой разницы нет, в какое именно время суток вы съедите яблоко. Пищевая ценность продукта и его свойства едва ли меняются во второй половине дня.

Откуда вообще появилось мнение, будто бы вечером яблоко может превратиться в яд? Если вы съедите слишком много яблок (или любых других фруктов) на ночь, то может пострадать ваш ЖКТ. Однако чтобы добиться такого эффекта, придется съесть неадекватно много плодов.

Кроме того, фрукты на ночь не советуют есть худеющим — сахар может не успеть усвоиться организмом. А значит, будет превращаться в жир, пока вы спите.