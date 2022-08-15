Яблоки часто недооценивают — очень уж они привычны для нас. Однако пока вы тратите кучу денег на авокадо и другие заморские фрукты и игнорируете яблоки, вы теряете из виду прекрасный продукт для полезного перекуса. Что нужно знать о яблоках перед тем, как включить их в свой рацион? Об этом пишет издание
Яблоко вечером — яд?
Есть такая поговорка: утром яблоко — золото, а вечером — яд. Однако на самом деле это выражение не имеет никаких научных обоснований. Более того, есть яблоки натощак — не слишком хорошая идея.
Если начать утро с яблока на пустой желудок, можно спровоцировать такие симптомы как вздутие, боль в животе и диарея. Однако в остальном особой разницы нет, в какое именно время суток вы съедите яблоко. Пищевая ценность продукта и его свойства едва ли меняются во второй половине дня.
Откуда вообще появилось мнение, будто бы вечером яблоко может превратиться в яд? Если вы съедите слишком много яблок (или любых других фруктов) на ночь, то может пострадать ваш ЖКТ. Однако чтобы добиться такого эффекта, придется съесть неадекватно много плодов.
Кроме того, фрукты на ночь не советуют есть худеющим — сахар может не успеть усвоиться организмом. А значит, будет превращаться в жир, пока вы спите.
Как есть яблоки
Есть важный совет для тех, кто хочет получить максимум пользы от яблок: попробуйте есть этот фрукт в течение 15-20 минут. Дело в том, что органические кислоты в этом фрукте способны подавлять бактерии в полости рта. Поэтому если яблоко будет внутри вашего рта некоторое время, у кислот будет больше возможности вступить в контакт с полостью рта, что очень полезно.
А вот пытаться съесть яблоко как можно быстрее точно не стоит — это может навредить желудочно-кишечному тракту. Поэтому жуйте яблоко помедленнее — ваши зубы и десны скажут вам «спасибо».
Кому с яблоками нужно поаккуратней
Несмотря на все полезные свойства яблок, есть диагнозы, при которых с этими фруктами нужно быть осторожным. Например, яблоки могут навредить вам, если вы страдаете от сахарного диабета или от ожирения. Людям с подобными проблемами яблоки лучше есть в качестве небольшого перекуса между основными приемами пищи.
Подробнее о том, почему в некоторых случаях яблоки могут навредить вашему здоровью, читай ЗДЕСЬ.
Сколько яблок можно есть в день
Оптимально будет есть не больше 200-350 граммов яблок в день — получается, это один крупный плод. Тогда фрукты принесут вам пользу и впишутся в любой рацион — даже если вы пытаетесь сбросить вес.
Цвет имеет значение
От того, какого цвета кожура яблока, зависит часть его свойств. Зеленые богаты хлорофиллом, красные — каротином и антоцианами, желтые — флавонидами.
Зеленые яблоки — хрустящие и, как правило, более кислые. Они богаты антиоксидантами, обладают противовоспалительными свойствами и помогают быстрее заживлять раны.
Желтые яблоки послаще. Такой вариант подойдет тем, кто хочет укрепить селезенку и желудок. Еще в таких яблоках есть вещества, которые в нашем теле превращаются в витамин А. Он очень полезен для зрения.
Красные яблоки — чемпионы по содержанию железа. Еще они укрепляют сердце и помогают сделать кожу более гладкой.