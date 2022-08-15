Онкологи предупреждают, рак очень долго «таится» и может протекать бессимптомно. Те признаки, которые описывают как проявления рака, часто говорят об уже давно развивающемся онкологическом процессе.
Самый, пожалуй, распространенный симптом, что в организме серьезный сбой — потеря веса без видимой причины. С ним шутить не стоит и точно пора пройти обследование. Он может говорить об опухоли, которая «пожирает» организм изнутри.
Что касается разных видов онкологии, то самыми первыми признаками рака толстой кишки может быть кровь в стуле, которую можно увидеть только в анализе кала, и чередование поносов и запоров. Снижение или полное отсутствие аппетита считается ранним симптомом рака желудка, кровь в моче — рака почки, синяки и кровоподтеки — рака крови (лейкоза). У последнего заболевания есть и еще один ранний симптом, который может проявляться после горячего душа.
Симптом после горячего душа
Ранние симптомы лейкоза могут маскироваться под совершенно другие заболевания, например, инфекционные. Единственные признаки, которые заметны в самом начале болезни, общая слабость, повышенная утомляемость, недомогание, может быть — небольшая потливость.
Еще одним признаком заболевания может быть зуд после горячего душа, говорится
По словам Юджина Ана, гематолога и онколога из Центров лечения рака Америки (CTCA), «зуд после горячего душа может сигнализировать о развитии одной из разновидностей рака крови».
- На ранних стадиях этого рака клетки, содержащие гистамин (медиатор аллергических реакций), становятся сверхчувствительными, заставляя кожу реагировать на горячую воду, — сообщает эксперт.
По его словам, рак крови чаще поражает людей старше 40 лет, поэтому, если вам уже есть сорок лет, и вы заметили сильный зуд после душа посетить врача и сделать общий анализ крови. Если уровень эритроцитов будет повышен, надо пройти обследование.
главный гематолог по Санкт-Петербургу, главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница № 15», д.м.н.
Как поймать лейкоз
- Заподозрить развитие лейкоза можно, когда начинаются изменения со стороны крови, — говорит Андрей Новицкий. — Общий анализ крови помогает поймать болезнь, пока она не перешла в опасную стадию распространения. Дальше последует специализированное обследование у гематолога, чтобы провести серьезные исследования, которые не применяют рутинно. Здесь можно рекомендовать не забывать про диспансеризацию и с определенной периодичностью сдавать общий клинический анализ крови.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, какие обследования с высокой долей вероятности выявляют онкологию. Правда, выполнять их стоит только тем, кто имеет плохую наследственность или по показаниям врача.
Речь идет о всего 4 скринингах на рак с доказанной эффективностью — это маммография, колоноскопия и анализ кала на скрытую кровь, определение уровня простатспецифического антигена и цитологическое исследование мазков с поверхности шейки матки.