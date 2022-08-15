Онкологи предупреждают, рак очень долго «таится» и может протекать бессимптомно. Те признаки, которые описывают как проявления рака, часто говорят об уже давно развивающемся онкологическом процессе.

Самый, пожалуй, распространенный симптом, что в организме серьезный сбой — потеря веса без видимой причины. С ним шутить не стоит и точно пора пройти обследование. Он может говорить об опухоли, которая «пожирает» организм изнутри.