Офтальмолог Павлова объяснила, как наше зрение зависит от роста и веса

- Миопия (близорукость) — это нарушение рефракции глаза, при котором снижается зрение вдаль, — объяснила врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Елена Павлова. — Зачастую близорукость возникает и прогрессирует за счет роста глаза: чем больше размер глаза, тем фокус изображения дальше от сетчатки, а человек видит хуже.

За опорную функцию глаза отвечает склера — белая часть глаза. Она является, своего рода, каркасом.