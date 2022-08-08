Офтальмолог Павлова объяснила, как наше зрение зависит от роста и веса
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Когда мы входим в кабинет офтальмолога — опытный врач уже по нашему внешнему виду, поведению определяет вероятный диагноз. Например, когда на приеме он видит высокого худого человека, то уже есть повод подозревать близорукость. Все дело в выработке коллагена.

Елена Павлова
Елена Павлова
Медицина

Офтальмолог, детский офтальмолог.

- Миопия (близорукость) — это нарушение рефракции глаза, при котором снижается зрение вдаль, — объяснила врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Елена Павлова. — Зачастую близорукость возникает и прогрессирует за счет роста глаза: чем больше размер глаза, тем фокус изображения дальше от сетчатки, а человек видит хуже.

За опорную функцию глаза отвечает склера — белая часть глаза. Она является, своего рода, каркасом.

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- Основной слой склеры состоит из коллагена (белка) и клеток соединительной ткани, — объяснила Елена Павлова. — Соединительная ткань — очень важная часть нашего организма — это каркас для крепления различных клеток. А коллаген делает соединительную ткань прочной и эластичной.

Вообще, коллаген встречается практически везде в организме. Благодаря ему, связки удерживают суставы, кожа растягивается и вновь возвращается в свою исходную форму, а склера глаза становится прочной. Если же коллагена вырабатывается недостаточно, то возникает дисплазия соединительной ткани. Чаще всего это наследственное заболевание — синдром Марфана, Стиклера, Элерса-Данлоса, несовершенного остеогенеза — тогда речь идет о дифференцированной дисплазии. Все, что не связано с наследственностью, но клинически проявляется, как дисплазия соединительной тканью, относится к недифференцированному. Точный диагноз ставит ревматолог.

- Люди, страдающие дисплазией, очень гибкие, — объяснила офтальмолог Елена Павлова.

Также этих людей выдает:

  • чрезмерная подвижность суставов и растяжимость кожи;

  • недостаток веса;

  • бледность кожи;

  • высокий рост;

  • длинные руки, ноги и пальцы;

  • плоскостопие;

  • нарушение осанки;

  • быстрая утомляемость;

  • слабость мышц.

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И практически всегда такие люди страдают от близорукости.

- Исходя из этого наблюдения мы можем сделать вывод, что часто близорукие люди имеют характерный внешний вид — высокие, худые, несколько бледные и очень гибкие, — объяснила офтальмолог Павлова. — Близорукость, как правило, у таких людей средняя или высокая и сильно прогрессирует в детском и подростковом возрасте.

Алена Безменова