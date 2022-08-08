Офтальмолог Павлова объяснила, как наше зрение зависит от роста и веса

Когда мы входим в кабинет офтальмолога — опытный врач уже по нашему внешнему виду, поведению определяет вероятный диагноз. Например, когда на приеме он видит высокого худого человека, то уже есть повод подозревать близорукость. Все дело в выработке коллагена.
Офтальмолог, детский офтальмолог.
- Миопия (близорукость) — это нарушение рефракции глаза, при котором снижается зрение вдаль, — объяснила врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Елена Павлова. — Зачастую близорукость возникает и прогрессирует за счет роста глаза: чем больше размер глаза, тем фокус изображения дальше от сетчатки, а человек видит хуже.
За опорную функцию глаза отвечает склера — белая часть глаза. Она является, своего рода, каркасом.
- Основной слой склеры состоит из коллагена (белка) и клеток соединительной ткани, — объяснила Елена Павлова. — Соединительная ткань — очень важная часть нашего организма — это каркас для крепления различных клеток. А коллаген делает соединительную ткань прочной и эластичной.
Вообще, коллаген встречается практически везде в организме. Благодаря ему, связки удерживают суставы, кожа растягивается и вновь возвращается в свою исходную форму, а склера глаза становится прочной. Если же коллагена вырабатывается недостаточно, то возникает дисплазия соединительной ткани. Чаще всего это наследственное заболевание — синдром Марфана, Стиклера, Элерса-Данлоса, несовершенного остеогенеза — тогда речь идет о дифференцированной дисплазии. Все, что не связано с наследственностью, но клинически проявляется, как дисплазия соединительной тканью, относится к недифференцированному. Точный диагноз ставит ревматолог.
- Люди, страдающие дисплазией, очень гибкие, — объяснила офтальмолог Елена Павлова.
Также этих людей выдает:
чрезмерная подвижность суставов и растяжимость кожи;
недостаток веса;
бледность кожи;
высокий рост;
длинные руки, ноги и пальцы;
плоскостопие;
нарушение осанки;
быстрая утомляемость;
слабость мышц.
И практически всегда такие люди страдают от близорукости.
- Исходя из этого наблюдения мы можем сделать вывод, что часто близорукие люди имеют характерный внешний вид — высокие, худые, несколько бледные и очень гибкие, — объяснила офтальмолог Павлова. — Близорукость, как правило, у таких людей средняя или высокая и сильно прогрессирует в детском и подростковом возрасте.