Хирург Владимиров перечислил продукты, которые сгущают кровь

Наша кровь — это жидкая и подвижная ткань, которая реагирует на любые изменения в организме, меняя свой цвет и плотность. Большинство из нас знают свою группу крови и резус-фактор — эти два показателя часто необходимы для экстренного переливания крови, оперативных вмешательств, ведения беременности, а также чтобы доктор мог спрогнозировать заболевания, которые могут вам грозить. Так, если человеку перелить кровь с чужеродными для него антигенами, иммунная система начнет с ними бороться, возникнет реакция отторжения. Антигены присутствуют на поверхности эритроцитов — красных кровяных телец.

В Сети часто можно увидеть такое словосочетание как «густая кровь». Разбираемся с сердечно-сосудистым хирургом, что это такое и чем может грозить.