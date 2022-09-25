Хирург Владимиров перечислил продукты, которые сгущают кровь

Наша кровь — это жидкая и подвижная ткань, которая реагирует на любые изменения в организме, меняя свой цвет и плотность. Большинство из нас знают свою группу крови и резус-фактор — эти два показателя часто необходимы для экстренного переливания крови, оперативных вмешательств, ведения беременности, а также чтобы доктор мог спрогнозировать заболевания, которые могут вам грозить. Так, если человеку перелить кровь с чужеродными для него антигенами, иммунная система начнет с ними бороться, возникнет реакция отторжения. Антигены присутствуют на поверхности эритроцитов — красных кровяных телец.
В Сети часто можно увидеть такое словосочетание как «густая кровь». Разбираемся с сердечно-сосудистым хирургом, что это такое и чем может грозить.
Сердечно-сосудистый хирург, врач высшей категории. Заведующий отделением сосудистой хирургии в Ленинградской областной клинической больнице
- «Густая кровь» — это обывательский термин. Это чисто субъективное понятие, например, человеку может показаться, что у него чересчур густая кровь, когда медсестре во время анализа трудно собрать ее в пробирку, — поясняет Павел Владимиров.
Достоверно определить, насколько кровь «густая» или «жидкая», можно только взяв ее на анализы — визуально это точно сделать не получится. К таким исследованиям относятся:
биохимический анализ крови,
коагулограмма (это исследование, направленное на оценку состояния системы гемостаза — свертывание крови).
Важно: специалист может сделать окончательный вывод только после того, как проанализирует результаты всех анализов в совокупности.
Почему кровь может стать гуще
- Кровь, как известно, это жидкая ткань нашего организма. Она состоит из жидкой составляющей — плазмы и форменных элементов — клеток. Баланс между этими составляющими и определяет, насколько кровь разжижена или наоборот. Уменьшение количества плазмы крови и приводит к ее сгущению, — поясняет эксперт.
Это может происходить по следующим причинам:
недостаток чистой питьевой воды,
слишком жаркий климат,
интенсивные тренировки: в этом случае у человека обильное потоотделение, высока вероятность, что жидкости будет не хватать,
обилие спиртного,
прием гормональных препаратов,
наличие у человека онкологического или некоторых гематологических заболеваний.
Продукты, которые сгущают кровь
картофель,
сахар и кондитерские изделия,
грецкие орехи,
рябина,
алкоголь,
Все эти продукты считаются мочегонными, то есть способствуют обезвоживанию организма, следовательно, приводят к сгущению крови, поясняет врач. Это не значит, что вы должны полностью их исключить из меню! Ешьте, ведь те же бананы и орехи полезны, только вот не забывайте про меру и чистую питьевую воду, в которой ваш организм очень нуждается.
- Все эти продукты можно спокойно есть здоровым людям, то есть всем тем, у кого нет заболеваний, проявляющихся поражением сосудов. Ограничивать себя точно стоит людям с: атеросклерозом, артериитом, сахарным диабетом, выраженной варикозной болезнью. Также стоит быть осторожным тем, у кого есть также заболевания с генетической предрасположенностью к повышенному тромбообразованию — тромбофилии, — уточняет врач.
Почему «густая» кровь — это опасно
Опасность для здоровья при становлении крови более «густой» заключается, главным образом, в увеличении рисков тромбообразования внутри сосудов.
- Причем тромбы могут образоваться как венах, так и артериях, особенно, если у человека есть некоторые заболевания, проявляющиеся изменением стенки сосуда. К таким патологиям относятся: атеросклероз, артериит, сахарный диабет, варикозная болезнь, — говорит хирург.
Появление тромба внутри сосуда, особенно крупного, приводит к резкому нарушению кровоснабжения того или иного органа или части тела человека и зачастую, при несвоевременном оказании медицинской помощи, может привести к утрате того или иного органа или руки или ноги. Еще один неблагоприятный исход — человек пострадает от инфаркта или инсульта.
Чтобы избежать этих опасных осложнений, необходимо контролировать хронические заболевания, а при любых тревожных изменениях в самочувствии обязательно записываться на консультацию к врачу.
Кстати
Густая кровь — это плохо, сердце работает под нагрузкой, могут возникать тромбозы, но и жидкая — не лучше, есть риск кровотечений. О том, что кровь слишком жидкая, может рассказать анализ на уровень тромбоцитов в ней. Но как заподозрить такое состояние самостоятельно? Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.