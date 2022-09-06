Вызывайте «скорую»: эти симптомы могут указать на образовавшийся в мозге тромб

Тромбы могут появиться у человека в любом возрасте, говорит семейный врач Томи Митчелл. Однако чаще всего от этого патологии страдают пожилые, те, кто тяжело переболел ковидом или другими инфекционными заболеваниями.

По данным Национального института неврологических расстройств, только в США каждый год около 795 тысяч американцев переносят инсульт. В 87% случаев его виновником был именно тромб.