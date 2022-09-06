Вызывайте «скорую»: эти симптомы могут указать на образовавшийся в мозге тромб

Тромбы могут появиться у человека в любом возрасте, говорит семейный врач Томи Митчелл. Однако чаще всего от этого патологии страдают пожилые, те, кто тяжело переболел ковидом или другими инфекционными заболеваниями.
По данным Национального института неврологических расстройств, только в США каждый год около 795 тысяч американцев переносят инсульт. В 87% случаев его виновником был именно тромб.
- У человека случается инсульт, когда в мозге блокируется сосуд. И виноваты в этом накопившиеся бляшки. Тромб может привести к необратимым поражениям тканей головного мозга. Лучший способ защитить себя — это вести здоровый образ и контролировать хроничечские заболевания, —
На появление опасного кровяного сгустка могут указать следующие симптомы.
Сильные головные боли
Это один из первых симптомов, который должен вас насторожить. Речь идет не об эпизодических неприятных ощущениях, а о сильных головных болях, которых раньше у вас не было.
- Сосуды в головном мозге повреждаются, из-за этого в нем появляются тромбы. Еще одна причина — накопление бляшек. Кровоток блокируется, должное количество кислорода не попадает в мозг, из-за этого человек начинает страдать от частой и сильной боли, — говорит Томи Митчелл.
Единственный верный способ решить эту проблему — как можно скорее обратиться к врачу.
Тошнота и рвота
Если вас тошнит или рвет без видимых на то причин — то это тоже тревожный звоночек. Так, при отравлении или ротовирусной инфекции у человека крутит живот, поднимается температура, появляется слабость, его мучает диарея. В случае с тромбом этих симптомов может не быть.
- Если кровяной сгусток достаточно большой, он может вызвать повышенное давление на окружающие ткани головного мозга, что приведет к тошноте и рвоте. Также некоторые нарушения свертываемости крови могут вызывать дисбаланс уровней гормонов, что тоже провоцирует появление таких неприятных симптомов, — пояснил доктор Митчелл.
Проблемы с речью
Когда у человека образуется тромб в головном мозге, то он может начать плохо говорить — чаще всего создается впечатление, что он «жует» слова. Это связано с тем, что сгусток может блокировать или ограничивать приток крови к области мозга, которая контролирует нашу речь.
- Иногда тромб может лишь частично блокировать артерию, что приводит к временным проблемам с произношением слов. Однако, если тромб полностью блокирует артерию, это может вызвать инсульт, что приводит к необратимому повреждению головного мозга, — предостерегает доктор Митчелл.
Нарушении координации
Тромбы могут провоцировать головокружения, из-за которых человеку сложно ровно стоять, нормально ходить. Его как будто шатает из стороны в сторону.
- Особенно опасно, если вы вдруг понимаете, что резко стали терять равновесие. Вам сложно не только идти, а даже просто спокойно стоять на одном месте. Тут уже не стоит медлить — вызывайте как можно скорее скорую помощь, такие состояния нельзя откладывать на потом, — заключил эксперт.