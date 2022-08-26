Есть такой вид головной боли, как головная боль физического напряжения.

- Это такая головная боль, которая появляется во время физических упражнений. В другие моменты она не беспокоит человека, — поясняет Ольга Родионова.

Получается, еще один неочевидный триггер — это спорт. И здесь важно грамотно распределить нагрузку, чтобы понимать, как часто человек может тренироваться и сколько времени ему нужно, чтобы после занятий не тянутся за таблеткой.

Еще один триггер головной боли — это секс. Точнее, оргазм.

- Головная боль провоцируется именно во время оргазма. Она так и называется — оргазмическая головная боль. Чаще она встречается у мужчин. Боль появляется за несколько минут до, после либо во время оргазма. Она очень сильная, громоподобная, часто является поводом для вызова скорой помощи. Встречается довольно редко, — рассказывает врач.

Виновницей очередного приступа головной боли может стать и тугая резинка для волос. Тут уже чаще страдают девушки. Чтобы волосы не мешались, их убирают в хвост — это самая простая и быстрая прическа. И если проходить с «хвостом» целый день, то к вечеру можно ощутить сильную боль в затылке.