Головная боль может застать вас в самый неподходящий момент: во время беседы с друзьями, на рабочем месте, в кино или в ванной. В некоторых случаях мы догадываемся о ее причинах: недосып, стресс, проблемы на работе или в семье. Но порой триггер не совсем необычен: человек идет к неврологу, доктор долго собирает анамнез, а потом говорит: «У вас болит голова, потому что вы постоянно едите черный шоколад и консервы».
Врач-невролог, кандидат медицинских наук, главный врач «Астроцит. Неврологическая клиника», научный сотрудник кафедры неврологии ПСПбГМУ им. Павлова
- Головная боль — это одна из самых распространенных жалоб на амбулаторном приеме у врача-невролога и терапевта. И чаще всего человека беспокоят именно первичные головные боли. Это значит, что в целом в организме все хорошо, анализы и МРТ не показывают каких-то изменений, а голова болит. Именно для таких первичных головных болей очень характерны различные триггеры, — рассказывает эксперт.
Первичная головная боль эта та, причину которой нельзя установить даже при самом тщательном обследовании.
Вторичная головная боль всегда имеет причину, она может быть симптомом какого-то заболевания. Например:
кровоизлияния;
нестабильного артериального давления;
васкулита (воспаление стенки сосуда);
объемного образования;
воспаления пазухи носа;
инфекции;
травмы;
интоксикации (как веществами из вне, так и в результате хронических заболеваний — сахарного диабета, проблем с почками).
Про триггеры
Одно из самых распространенных заболеваний, которое как раз относится к первичной головной боли — это мигрень. И у нее есть свои необычные триггеры:
Определенная еда. Приступы мигрени действительно могут спровоцировать продукты: шоколад (чаще всего черный), красное вино, твердые сорта сыра, консервы, некоторые орехи. Причем это не значит, что всем пациентам с мигренью нельзя есть все перечисленное. Тут все индивидуально. Кто-то может реагировать только на сыр, но при этом спокойно есть черный шоколад и пить вино, а у кого-то мигрень появляется только после вина и орехов:
Избыток сна. Многие знают, что если не выспишься, то утром будет болеть голова. Но у некоторых все наоборот: при дефиците сне человек чувствует себя хорошо, а вот если он поспал больше привычной нормы (так часто случается на выходных), то голова болит так, что одной таблеткой не обойтись;
Запах. Это могут быть сладкие или пряные духи кого-то из коллег. Достаточно нескольких минут, чтобы у человека разболелась голова;
Яркое солнце. Еще один триггер, который доставляет массу неудобств. Такие люди вынуждены что летом, что зимой ходить в темных очках, если на улице ясная погода.
Есть такой вид головной боли, как головная боль физического напряжения.
- Это такая головная боль, которая появляется во время физических упражнений. В другие моменты она не беспокоит человека, — поясняет Ольга Родионова.
Получается, еще один неочевидный триггер — это спорт. И здесь важно грамотно распределить нагрузку, чтобы понимать, как часто человек может тренироваться и сколько времени ему нужно, чтобы после занятий не тянутся за таблеткой.
Еще один триггер головной боли — это секс. Точнее, оргазм.
- Головная боль провоцируется именно во время оргазма. Она так и называется — оргазмическая головная боль. Чаще она встречается у мужчин. Боль появляется за несколько минут до, после либо во время оргазма. Она очень сильная, громоподобная, часто является поводом для вызова скорой помощи. Встречается довольно редко, — рассказывает врач.
Виновницей очередного приступа головной боли может стать и тугая резинка для волос. Тут уже чаще страдают девушки. Чтобы волосы не мешались, их убирают в хвост — это самая простая и быстрая прическа. И если проходить с «хвостом» целый день, то к вечеру можно ощутить сильную боль в затылке.
Если подытожить, то триггеры характерны для первичной головной боли, говорит Ольга Родионова. Наши пищевые привычки, режим дня действительно могут быть виноваты в том, что мы страдаем от мигрени или же сильной боли в затылке.
Если не получается разобраться самостоятельно, а руки все чаще тянутся к обезболивающим, обязательно запишитесь на консультацию к неврологу — врач поможет установить истинную причину головной боли, даст советы и, если требуется, назначит лечение.
Почему опасно игнорировать боль
С головной болью всегда шутки плохи. Особенно, если это мигрень. Приступы могут усиливаться, иногда человек даже вызывает скорую помощь, настолько боль сильная и словно выжигающая все изнутри. А если мигрень не лечить, то она может вызвать серьезные осложнения — эпилептический припадок или даже мигренозный инсульт, говорит невролог Константин Синельников.