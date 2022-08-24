Мало кто будет спорить с тем, что недосып делает нас раздражительными и рассеянными. Тяжело оставаться дружелюбным и приветливым, когда только и думаешь о том, как бы упасть лицом в подушку и как следует поспать.
Однако, как выяснили ученые, на этом влияние дефицита сна на наш характер не заканчивается. Оказывается, сон не просто дает время нашему организму восстановится — он служит настоящей «смазкой» для наших доброжелательных и сострадательных отношений с людьми, делает нас эмпатичными.
К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Беркли. Результаты их исследования опубликованы в издании
Как отмечает один из авторов работы, профессор Мэтью Уолкер, существуют весьма глубокая и заметная связь между сном и здоровьем, в том числе и ментальным. Ведь практически все серьезные отклонения в психике так или иначе сопряжены и с проблемами со сном. И на социальные взаимодействия, как показали результаты экспериментов, нехватка сна влияет тоже не лучшим образом.
Сначала ученые поместили 24 добровольцев без проблем со здоровьем в аппарат фМРТ для обследования мозга сначала после здорового восьмичасового сна, потом после его отсутствия. Выяснилось, что дефицит сна снижает активность ряда нейронных контуров, работа которых связана с выполнением социальных функций и способностью понимать окружающих.
Затем ученые решили поставить эксперимент на более многочисленной группе — они проследили за группой более чем из ста человек. В удаленном формате специалисты 3-4 суток анализировали качество каждого из них, а потом давали опросники. Анкетирование должно было выяснить, насколько участники эксперимента готовы помогать окружающим. Оказалось, что чем хуже человек поспал — тем меньше у него было желания приходить к кому-либо на выручку.
На третьем этапе исследования эксперты проанализировали базу данных о нескольких миллионах благотворительных взносов, сделанных жителями Соединенных Штатов в период между 2011 и 2016 годами. Результаты поражают: выяснилось, что в следующий день после перевода часов на зимнее время, когда многим приходится спать примерно на час меньше, жертвуют значительно реже — аж на 10 %. Можно представить, как в таком случае на человека влияет бессонная ночь.
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