Мало кто будет спорить с тем, что недосып делает нас раздражительными и рассеянными. Тяжело оставаться дружелюбным и приветливым, когда только и думаешь о том, как бы упасть лицом в подушку и как следует поспать.

Однако, как выяснили ученые, на этом влияние дефицита сна на наш характер не заканчивается. Оказывается, сон не просто дает время нашему организму восстановится — он служит настоящей «смазкой» для наших доброжелательных и сострадательных отношений с людьми, делает нас эмпатичными.