Как управлять снами

- Генератор сновидений пока еще не разрабатывается, до этого не дошла наука, — признает сомнолог. — Но уже неплохо освоена методика осознанных сновидений — есть специальное устройство, которое позволяет человеку управлять своими сновидениями. Эта методика была разработана еще в прошлом веке, в конце 70 годов в Стэнфордском университете, и она достаточно рутинно применяется.

То есть, человек при определенном упорстве может научиться управлять своими сновидениями, уточняет сомнолог.

— Человеку необходимо в какой-то момент времени своего сна понять, что он находится во сне, — рассказывает Михаил Полуэктов. — Когда он это понимает, он может сон видоизменять. Таких людей называют онейронавтами и они используются как участники определенных экспериментов. Ученые изучают мозг снаружи через МРТ, а человек, который находится в осознанном сновидении, пытается подавать сигналы изнутри, чтобы их можно было зарегистрировать. Таким образом, считается, что можно расшифровывать содержание сновидения. Но пока только эти исследования только начинаются.

Как решать проблемы во сне

- Во сне вполне можно увидеть решение мучающей вас проблемы, — рассказывает Михаил Полуэктов. — Как я уже говорил, основной гипотезой возникновения сновидений считают континуальную. То есть сновидения — это отражение умственной жизни мозга в дневное время.

Так что, если мы хотим запрограммировать себя на решение какой-то проблемы, то надо этой проблемой позаниматься в вечернее время — и тогда, скорее всего, если она достаточно важна для вас, даже после засыпания она в голове у вас будет крутиться и в сновидении вы ее как-то увидите. Вот правда, получится ли решить или нет проблему во сне — неизвестно.

Как отмечает эксперт, чаще все проблемы решаются в режиме бодрствования.