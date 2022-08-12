Кто такие онейронавты и что такое «континуальная гипотеза», может ли человек вмешиваться в то, что увидит во сне? Подробно о сновидениях и возможности программировать сны объяснил невролог-сомнолог.
врач-невролог, сомнолог, доцент Сеченовского университета, кандидат медицинских наук
Континуальная гипотеза
- Сновидения — это загадочный раздел сомнологии, но если коротко отвечать на вопрос «можно ли влиять на сны», то да — очень легко, —
Основная научная гипотеза, которая объясняет возникновение сновидений — континуальная, уточняет сомнолог.
- Мозг в сновидении продолжает обрабатывать ту же самую информацию, которую он не дообработал в бодрствовании, — говорит врач. — Фильм досмотрели, но еще не продумали — вот во сне вы и продолжаете его продумывать. И получите вот такое замечательное приключенческое сновидение — только и всего.
Ранее сомнолог объяснил, почему не все видят сны.
Как управлять снами
- Генератор сновидений пока еще не разрабатывается, до этого не дошла наука, — признает сомнолог. — Но уже неплохо освоена методика осознанных сновидений — есть специальное устройство, которое позволяет человеку управлять своими сновидениями. Эта методика была разработана еще в прошлом веке, в конце 70 годов в Стэнфордском университете, и она достаточно рутинно применяется.
То есть, человек при определенном упорстве может научиться управлять своими сновидениями, уточняет сомнолог.
— Человеку необходимо в какой-то момент времени своего сна понять, что он находится во сне, — рассказывает Михаил Полуэктов. — Когда он это понимает, он может сон видоизменять. Таких людей называют онейронавтами и они используются как участники определенных экспериментов. Ученые изучают мозг снаружи через МРТ, а человек, который находится в осознанном сновидении, пытается подавать сигналы изнутри, чтобы их можно было зарегистрировать. Таким образом, считается, что можно расшифровывать содержание сновидения. Но пока только эти исследования только начинаются.
Как решать проблемы во сне
- Во сне вполне можно увидеть решение мучающей вас проблемы, — рассказывает Михаил Полуэктов. — Как я уже говорил, основной гипотезой возникновения сновидений считают континуальную. То есть сновидения — это отражение умственной жизни мозга в дневное время.
Так что, если мы хотим запрограммировать себя на решение какой-то проблемы, то надо этой проблемой позаниматься в вечернее время — и тогда, скорее всего, если она достаточно важна для вас, даже после засыпания она в голове у вас будет крутиться и в сновидении вы ее как-то увидите. Вот правда, получится ли решить или нет проблему во сне — неизвестно.
Как отмечает эксперт, чаще все проблемы решаются в режиме бодрствования.
- Лишь очень небольшое количество великих открытий было совершено в сновидении. Это непропорционально мало. Поэтому надеяться на то, что во сне вы что-то неординарное придумаете, не стоит, — говорит Михаил Полуэктов.
Почему снится один и тот же сон
- Регулярно повторяющийся сон с одинаковым сюжетом с точки зрения психоанализа говорит о том, что есть некая проблема, и наше подсознание пытается донести до нашего ума, что эта проблема существует, и в чем именно она заключается, — объясняет врач-сомнолог. — По учению Фрейда, то, что на самом деле нам вредит, то, что является причиной болезни, оно всегда настолько болезненно для нас, что затрагивает глубинные слои нашего существования, и мы не даем себе осознать это — срабатывает цензура.
Именно сон становится своеобразным окошком из подсознательного в сознательное, говорит эксперт.
- В сновидении открывается окошко, и то, что нас тревожит, пытается пробиться в сознание, донести информацию — при помощи каких-то ассоциаций, непрямых знаков. Но эти знаки нужно еще расшифровать, потому что для личности каждого человека они разные. Поэтому читать сонники не стоит — для каждого человека, для каждой конкретной личности, должен быть свой сонник.