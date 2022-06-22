«Прокапаться» и «почистить сосуды» не поможет

Есть риски, на которые мы повлиять никак не можем — их называют неконтролируемые. Для инсульта к таким относятся:

наследственность,

возраст,

пол.

По словам врача-невролога Дмитрия Хуторова, считается, что у женщин больше факторов, которые могут повышать риск сосудистой катастрофы — влияют беременность, прием оральных контрацептивов. Кроме того, женщины чаще болеют системной красной волчанкой и мучаются от мигрени с аурой, что также может увеличивать риски.

Но есть и контролируемые факторы риска — и здесь в силах человека что-то изменить. В этот список входят курение, увлечение алкоголем, малоподвижный образ жизни и так далее.