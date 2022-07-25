О том, что кровь слишком жидкая , может рассказать анализ крови — а точнее, уровень тромбоцитов в ней. Эти красные кровяные тельца не дают случиться кровотечениям и защищают нас от потери крови при порезах и травмах.

Если уровень тромбоцитов сильно снижен (норма у взрослых 180-320*109/л), то на самом деле вы можете этого даже не замечать. Но подобное состояние довольно опасно и требует выяснения причин.