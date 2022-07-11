Если травма ни при чем: почему появляются синяки на теле

Если вы упали и ушиблись, на коже может образоваться синяк. Это реакция тела на травму сосудов, которая вполне закономерна. Но если синяки возникают спонтанно, без каких-либо повреждений, это может быть признак болезни.