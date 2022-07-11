Если травма ни при чем: почему появляются синяки на теле

Чаще всего синяки возникают у детей, которые нередко получают мелкие травмы во время игр, активности и изучения мира. Если сравнивать мужчин и женщин, у последних тоже чаще возникают синяки, поскольку сосуды более хрупкие, а кожа — тонкая. Сразу стоит уточнить — беспричинно синяки не возникают, необходимо повреждение целостности сосудов.
Но не всегда провокаторами образования подкожных кровоизлияний становятся травмы сосудов и повреждения мягких тканей. Зачастую проблема может быть более серьезной, нежели механическое повреждение стенок сосудов. Возможны проблемы внутри организма — аутоиммунные патологии болезни печени и самой крови. Обычно повреждаются капилляры, тогда синяки обычно небольшие. Но могут пострадать и вены. Подробнее о причинах появления синяков «Доктору Питеру» рассказала Рамиля Голубенко, гематолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук, доцент.
От чего зависит размер синяка
Синяки или по-научному гематомы возникают при избыточном давлении на стенки кровеносных сосудов. Чаще всего они образуются в результате травм и ушибов, когда под кожей лопаются капилляры — самые тонкие сосуды нашего организма. Чем сильнее был удар, тем больше крови выходит наружу, и тем внушительней и ярче затем оказывается гематома.
При более сильных травмах кожа начинает синеть уже в течение часа, а при незначительных — лишь через сутки. В большинстве случаев синяки не требуют лечения: через 1,5 — 2 недели они проходят сами по себе. Однако травмы — не единственная причина. Иногда гематомы указывают на наличие у человека различных заболеваний. Поэтому частое и «беспричинное» появление синяков — повод обратиться к врачу.
Неочевидные причины синяков
Помимо механического повреждения синяки могут возникать, если стенки сосудов повреждены изнутри или нарушено свертывание крови, страдает проницаемость сосудов — она становится чрезмерной. В результате мы видим на теле синяки, которые возникают спонтанно, их много или они имеют большие размеры. В таких случаях стоит проконсультироваться с врачом — возможно, потребуется проведение расширенного обследования с выяснениям причин образования гематом.
Обсудим наиболее частые причины проблемы.
Нарушение свертываемости крови
Свертываемость крови обеспечивают особые клетки — тромбоциты. Они же защищают наш организм от чрезмерной кровопотери при различных травмах. Для остановки крови тромбоциты «объединяются» в сгустки — тромбы, которыми затем закрывается место раны, образуя своего рода биологический пластырь. При нехватке тромбоцитов или тромбоцитопении человек страдает от частых кровотечений и кровоизлияний, в том числе подкожных. Первым проявлением этого состояния и становятся синяки.
Болезни печени
Тромбоцитопения практически никогда не развивается сама по себе: обычно это состояние сопутствует другим болезням. Например, пониженный уровень тромбоцитов и частые синяки типичны для таких заболеваний печени, как цирроз и гепатиты. Именно этот орган помогает поддерживать свертывающую систему крови. В печени синтезируются белки, которые необходимы для образования тромбов. Если печень повреждена, закономерно страдает и образование белков.
Прием лекарственных препаратов
Синяки могут быть одним из побочных эффектов при приеме антикоагулянтов — препаратов для разжижения крови. Обычно их используют в качестве профилактики образования тромбов в венах, а также развития инфарктов и инсультов. Такие препараты приводят к сокращению количества тромбоцитов и появлению кровоизлияний в тканях, поэтому принимать их следует только по назначению врача и не превышать подобранную специалистом дозировку.
Геморрагический васкулит — болезнь Шенлейн-Геноха
Распространенной причиной синяков можно считать геморрагический васкулит или болезнь Шенлейн-Геноха. Это заболевание обычно развивается после лечения вирусных инфекций, и сопровождается ломкостью (хрупкостью) капилляров. Синяки в этом случае довольно характерные: будучи небольшого размера, они появляются сразу в большом количестве.
Варикоз
Синяки на ногах рядом с сосудистой сеточкой могут также быть признаком варикоза. Застой крови снижает тонус и эластичность сосудов: даже незначительное повреждение может приводить к микротрещинам на стенках вен и кровоизлиянию. Иногда кровоподтеки на ногах у пациентов с варикозом появляются даже без дополнительных «усилий». Например, вечером после того, как человек весь день провел на ногах.