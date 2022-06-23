10 признаков, что давление растет из-за проблем с печенью

Наряду с другими органами — почками, надпочечниками, костным мозгом, — на уровень артериального давления существенно влияет печень. Поскольку печень — самый крупный орган в брюшной полости, она существенно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. Причем, связь эта двусторонняя. Если страдает сердце или сосуды, нарушается кровообращение, закономерно страдает печень из-за дефицита кислорода, проблем с сосудистым тонусом.

Если же страдает печень, например, при гепатите или циррозе, ухудшается кровообращение, может повышаться давление. Это связано и с перераспределением крови, и с изменением метаболизма гормонов, и нарушениями в свертывании. «Доктор Питер» обсудил проблемы печени и давления с Лидией Голубенко, терапевтом, заведующей методическим кабинетом.