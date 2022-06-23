10 признаков, что давление растет из-за проблем с печенью

Наряду с другими органами — почками, надпочечниками, костным мозгом, — на уровень артериального давления существенно влияет печень. Поскольку печень — самый крупный орган в брюшной полости, она существенно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. Причем, связь эта двусторонняя. Если страдает сердце или сосуды, нарушается кровообращение, закономерно страдает печень из-за дефицита кислорода, проблем с сосудистым тонусом.
Если же страдает печень, например, при гепатите или циррозе, ухудшается кровообращение, может повышаться давление. Это связано и с перераспределением крови, и с изменением метаболизма гормонов, и нарушениями в свертывании. «Доктор Питер» обсудил проблемы печени и давления с Лидией Голубенко, терапевтом, заведующей методическим кабинетом.
Врач-терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетом
Гипертония бывает разной
Повышение давления (гипертония) бывает в двух вариантах. Первичная — когда это отдельное заболевание, зачастую имеющее точно не определенную причину. Повышение давления как верхнего, так и нижнего — ключевые, ведущие признаки болезни, из-за которых формируются все проблемы организма. Среди ключевых провокаторов выдвигают роль наследственности, зависимость от погоды, вес, стрессы.
Вторичная гипертония — это повышение давления как симптом проблем со внутренними органами. Среди них ключевыми могут стать повреждения печени, которые возникают при тяжелых, хронических гепатитах или циррозе печени. Примерно у 80% людей с циррозом определяют стойкое повышение давления. Это происходит из-за того, что пораженная фиброзом печень уже не может полноценно прокачивать через себя кровь, чтобы отфильтровать из нее продукты метаболизма. Сначала возникает портальная гипертензия, затем — уже и артериальная.
Признаки «печеночного» давления
Печень не имеет болевых рецепторов и практически никогда не болит, пока повреждение не станет критическим. Обычно тупые ноющие боли типичны для резкого увеличения печени, при котором растягивается капсула, которая покрывает саму печень. Именно от этого и возникает боль. Но чаще всего заподозрить, что причина давления — проблемы печени, можно по ряду признаков. Это:
Головная боль, которая плохо устраняется, в комбинации с головокружением.
Краснота лица.
Учащенный пульс.
Тяжесть, давящие ощущения в правом подреберье.
Снижение или полная потеря аппетита.
Проступающие сосудистые звездочки по телу.
Метеоризм, вздутие живота.
Расстройства пищеварения, ощущение горечи во рту.
Нарушение концентрации, рассеянность внимания.
Ощущение приливов, чередующиеся с ознобом.
Эти признаки не обязательно указывают на тяжелое поражение печени, но в комбинации друг с другом требуют, как минимум, сдать анализы крови на уровень билирубина, печеночных ферментов и выполнить УЗИ брюшной полости.
Признаки серьезных проблем печени
По мере того, как давление внутри печени растет, страдает и общее кровообращение, возникают тяжелые проявления гипертонии. О том, что затронута печень и селезенка, могут свидетельствовать следующие признаки:
Желтеют склеры (белочные оболочки глаз).
Ощущается постоянная слабость.
Возникает боль под правыми ребрами и в левом боку.
Краснеют ладони и стопы.
Возникает отечность в области живота, может вылезать пупочная грыжа.
Проступают вены вокруг пупка.
Отекают руки и ноги.
Дополнительно у мужчин может увеличиваться грудь, у части людей также появляются подкожные желтые жировые узелки — ксантелазмы. Кроме того, типично постоянно повышенное давление, которое плохо снижается при приеме обычных, традиционных антигипертензивных препаратов.
Срочно лечить
При высоком давлении и признаках поражения печени нужно немедленно выяснять, почему страдает орган и лечить основную причину повреждения. Если уровень давления не снижать как в области портальных сосудов (внутри самой печени), так и в общем кровеносном русле, возможны серьезные проблемы. Осложнения, возникающие при гипертонии печеночного происхождения, могут быть опасны для жизни:
Из-за расширения вен в пищеводе и желудке возможно кровотечение, угрожающее жизни.
Накопление токсичных продуктов метаболизм, с которыми не справляется печень, приводит к развитию энцефалоптии. Страдают мозговые функции и психика.
Кроме того, формируется недостаточность печени, которая может грозить комой и гибелью, либо возникает сепсис, который тоже приводит к летальному исходу — организм просто не справляется с инфекцией.