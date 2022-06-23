10 признаков, что давление растет из-за проблем с печенью
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Наряду с другими органами — почками, надпочечниками, костным мозгом, — на уровень артериального давления существенно влияет печень. Поскольку печень — самый крупный орган в брюшной полости, она существенно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. Причем, связь эта двусторонняя. Если страдает сердце или сосуды, нарушается кровообращение, закономерно страдает печень из-за дефицита кислорода, проблем с сосудистым тонусом.

Если же страдает печень, например, при гепатите или циррозе, ухудшается кровообращение, может повышаться давление. Это связано и с перераспределением крови, и с изменением метаболизма гормонов, и нарушениями в свертывании. «Доктор Питер» обсудил проблемы печени и давления с Лидией Голубенко, терапевтом, заведующей методическим кабинетом.

Лидия Голубенко
Лидия Голубенко
Терапия

Врач-терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетом

Гипертония бывает разной

Повышение давления (гипертония) бывает в двух вариантах. Первичная — когда это отдельное заболевание, зачастую имеющее точно не определенную причину. Повышение давления как верхнего, так и нижнего — ключевые, ведущие признаки болезни, из-за которых формируются все проблемы организма. Среди ключевых провокаторов выдвигают роль наследственности, зависимость от погоды, вес, стрессы.

Вторичная гипертония — это повышение давления как симптом проблем со внутренними органами. Среди них ключевыми могут стать повреждения печени, которые возникают при тяжелых, хронических гепатитах или циррозе печени. Примерно у 80% людей с циррозом определяют стойкое повышение давления. Это происходит из-за того, что пораженная фиброзом печень уже не может полноценно прокачивать через себя кровь, чтобы отфильтровать из нее продукты метаболизма. Сначала возникает портальная гипертензия, затем — уже и артериальная.

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Признаки «печеночного» давления

Печень не имеет болевых рецепторов и практически никогда не болит, пока повреждение не станет критическим. Обычно тупые ноющие боли типичны для резкого увеличения печени, при котором растягивается капсула, которая покрывает саму печень. Именно от этого и возникает боль. Но чаще всего заподозрить, что причина давления — проблемы печени, можно по ряду признаков. Это:

  1. Головная боль, которая плохо устраняется, в комбинации с головокружением.

  2. Краснота лица.

  3. Учащенный пульс.

  4. Тяжесть, давящие ощущения в правом подреберье.

  5. Снижение или полная потеря аппетита.

  6. Проступающие сосудистые звездочки по телу.

  7. Метеоризм, вздутие живота.

  8. Расстройства пищеварения, ощущение горечи во рту.

  9. Нарушение концентрации, рассеянность внимания.

  10. Ощущение приливов, чередующиеся с ознобом.

Эти признаки не обязательно указывают на тяжелое поражение печени, но в комбинации друг с другом требуют, как минимум, сдать анализы крови на уровень билирубина, печеночных ферментов и выполнить УЗИ брюшной полости.

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Признаки серьезных проблем печени

По мере того, как давление внутри печени растет, страдает и общее кровообращение, возникают тяжелые проявления гипертонии. О том, что затронута печень и селезенка, могут свидетельствовать следующие признаки:

  • Желтеют склеры (белочные оболочки глаз).

  • Ощущается постоянная слабость.

  • Возникает боль под правыми ребрами и в левом боку.

  • Краснеют ладони и стопы.

  • Возникает отечность в области живота, может вылезать пупочная грыжа.

  • Проступают вены вокруг пупка.

  • Отекают руки и ноги.

Дополнительно у мужчин может увеличиваться грудь, у части людей также появляются подкожные желтые жировые узелки — ксантелазмы.  Кроме того, типично постоянно повышенное давление, которое плохо снижается при приеме обычных, традиционных антигипертензивных препаратов.

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Срочно лечить

При высоком давлении и признаках поражения печени нужно немедленно выяснять, почему страдает орган и лечить основную причину повреждения. Если уровень давления не снижать как в области портальных сосудов (внутри самой печени), так и в общем кровеносном русле, возможны серьезные проблемы. Осложнения, возникающие при гипертонии печеночного происхождения, могут быть опасны для жизни:

  • Из-за расширения вен в пищеводе и желудке возможно кровотечение, угрожающее жизни.

  • Накопление токсичных продуктов метаболизм, с которыми не справляется печень, приводит к развитию энцефалоптии. Страдают мозговые функции и психика.

Кроме того, формируется недостаточность печени, которая может грозить комой и гибелью, либо возникает сепсис, который тоже приводит к летальному исходу — организм просто не справляется с инфекцией.

Алена Парецкая