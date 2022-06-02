В Сеченовском университете женщине удалили огромную опухоль, захватившую печень и сердце

Врачи Клиники факультетской хирургии Сеченовского Университета провели уникальную и рискованную операцию, без которой спасти жизнь женщины было бы невозможно.
У пациентки после резекции печени из-за метастаза колоректального рака начался рецидив. Опухоль прогрессировала и захватила нижнюю полую вену и часть правого предсердия. Тогда врачи разработали специальную тактику операции — подобные вмешательства уникальны не только для российской, но и для мировой практики.
Хирурги решили одновременно оперировать печень и сердце. В условиях искусственного кровообращения врачи открыли грудную клетку и брюшную полость. Затем выполнили повторную резекцию печени и части правого предсердия, удалили нижнюю полую вену, взамен которой имплантировали легочный гомографт — биологическую ткань (легочная
артерия), взятую от посмертного донора.
Заведующий кафедрой, профессор, врач-сердечно-сосудистый хирург
«Объем рецидива был очень большой. Опухоль поражала печень, предсердие и полую вену. При этом оперировать приходилось в условиях искусственного кровообращения, но это был единственный шанс помочь пациентке. У нас был четко спланированный сценарий хода операции, все прошло по плану», — рассказал Роман Комаров.
Женщина чувствует себя хорошо. Она уже находится в общей палате, успешно восстанавливается и готовится к скорой выписке.
До этого подобную операцию врачи Сеченовского университета выполняли 5 лет назад. Тогда риск тоже оправдал себя — операция прошла успешно, мужчина полностью восстановился и теперь живет полноценной жизнью. Врачи смогли продумать все до мелочей и тем самым спасли пациента не только от смерти, но еще и от страшного диагноза — рак.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал об уникальной операции, которую провели в Петербурге. Врачи Военно-медицинской академии им. Кирова спасли 16-летнюю девочку — они провели ей экстренную операцию по трансплантации печени. Болезнь развивалась незаметно. Мама забила тревогу, когда заметила, что у Софьи пожелтели белки глаз. Она настояла на сдаче анализов — по их результатам девочку и забрали в больницу. Помочь девочке не получалось — ей становилось хуже. В течение двух суток к осложнениям присоединилась сосудистая недостаточность. Софью подключили к ИВЛ. Как спасали Софью, можно прочитать (и даже посмотреть сюжет) ЗДЕСЬ.