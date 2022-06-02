В Сеченовском университете женщине удалили огромную опухоль, захватившую печень и сердце

«Объем рецидива был очень большой. Опухоль поражала печень, предсердие и полую вену. При этом оперировать приходилось в условиях искусственного кровообращения, но это был единственный шанс помочь пациентке. У нас был четко спланированный сценарий хода операции, все прошло по плану», — рассказал Роман Комаров.

Женщина чувствует себя хорошо. Она уже находится в общей палате, успешно восстанавливается и готовится к скорой выписке.

До этого подобную операцию врачи Сеченовского университета выполняли 5 лет назад. Тогда риск тоже оправдал себя — операция прошла успешно, мужчина полностью восстановился и теперь живет полноценной жизнью. Врачи смогли продумать все до мелочей и тем самым спасли пациента не только от смерти, но еще и от страшного диагноза — рак.