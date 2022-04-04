Как проходила операция

В НМИЦ им. Алмазова объяснили, почему в этот раз при удалении опухоли надо было обязательно разбудить ребенка во время операции.

- Во время хирургического этапа оценить функции мозга можно только при помощи нейрофункционального мониторинга — когда мы стимулируем током и тут же получаем ответ (видим на экране импульсы). Так можно определить функциональность участка мозга, отвечающего, например, за движение мышц ноги или руки. К сожалению, речь так проверить невозможно. Нужно, чтобы человек был в сознании, говорил и понимал слова. Абсолютным показанием для проведения операций в сознании является картирование речевых зон, — сказал Александр Ким, оперирующий хирург, заведующий отделением нейрохирургии для детей № 7 Центра Алмазова.

В начале операции врачи погрузили 15-летнего пациента в общий наркоз, выполнили трепанацию черепа, рассекли твердую мозговую оболочку, определили при помощи УЗИ расположение опухоли, а после этого вывели из наркоза. Участки мозга, где находится речевая зона, разметили цифрами (выполнили картирование), затем приступили к стимуляции каждого из них, тут же проверяя ответную реакцию.

Пока хирург стимулировал участки мозга, нейропсихолог вел постоянный диалог с пациентом. Специалисты внимательно следили за тем, как говорит мальчик, не путает ли он слова, проверяли способность применять глаголы и существительные. Для оценки разных функций речи пациента просили называть словами изображения на картинках, считать, называть свою фамилию и так далее. Когда хирург подошел близко к речевой зоне, речь мальчика сильно изменилась.

- Мы поняли, что наступила амнестическая зрительная афазия — пациент продолжал говорить и понимать, но был не в состоянии вспомнить название предметов на картинках. Например, увидев изображение теннисной ракетки, он сказал, что это предмет для игры в теннис… Это заставило нас немедленно остановиться и не затрагивать этот участок. Как только это было сделано, речевая функция вернулась в норму, — рассказал заведующий отделением нейрохирургии №6 Артем Пальцев, который тоже участвовал в операции.