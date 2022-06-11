Поражает мозг, сердце, печень: 8 болезней, которые может вызвать вирус герпеса

Ветрянка — тоже герпес

Третий тип — герпес Зостер или ветряная оспа, может поражать в любом возрасте. У около 10% больных, которые перенесли ветрянку (в детстве, юности), вирус поражает головной мозг с развитием тяжелого заболевания — энцефалита. Даже если ребенку или взрослому повезло, и он перенес инфекцию в легкой форме, то вирус в большинстве случаев остается в организме на протяжении всей жизни.

У пожилых людей, при изменении гормонального фона, при резком подавлении иммунной системы могут создаваться условия для реактивации вируса. В этом случае формируется другое проявление ветряной оспы — опоясывающий лишай. Это сгруппированные пузырьковые высыпания в области туловища, локализованные по ходу стволов межреберных нервов. Помимо высыпаний типична сильная боль и жжение, зуд, которые сложно устранить.

Вирус Эпштейна — Барр

Это самый коварный из всех герпесных вирусов, поскольку он обладает онкогенным потенциалом. Он циркулирует преимущественно в лимфоидных органах, провоцируя воспалительные процессы, болезненность лимфоузлов. Острая форма проявляется в виде инфекционного мононуклеоза.

Примерно треть из перенесших это заболевание пожизненно носят вирус в своем организме, даже не подозревая об этом. На фоне сбоев в иммунной системе возникают беспричинные лихорадки, увеличиваются лимфоузлы, состояние то улучшается, то ухудшается. Определить истинную причину можно только сдав анализы и определив вирус.