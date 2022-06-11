Поражает мозг, сердце, печень: 8 болезней, которые может вызвать вирус герпеса

Вирус герпеса коварен. При попадании в организм человека он остается в нем навсегда. Может никак себя не проявлять длительное время или вызывает локальные поражения кожи и слизистых. В отдельных случаях герпес может распространяться по всему организму, поражает внутренние органы с развитием тяжелой формы заболевания. Причем иногда до момента распространения вируса может пройти несколько месяцев или даже лет.
Известно восемь разновидностей данного вируса. «Доктор Питер» совместно с Николаем Рябковым, врачом-терапевтом, инфекционистом, выясняли, какие заболевания каждый из них может вызвать, и чем они опасны.
врач-терапевт, инфекционист Московской Клиникиvk.com/moscowclinic
Простой герпес — самый известный
Наиболее распространено инфицирование вирусом простого герпеса 1-го типа. Он проявляется образованием болезненной припухлости, пузырьков, язвочек, трещин вокруг рта и носа (мы называем его «простуда на губах»). Иногда отмечается распространение инфекции на слизистые ротовой полости и носа с формированием язвочек. В то же время вирус может поражать область гениталий, передаваясь при оральном сексе.
Генитальный герпес
Второй по частоте распространения — вирус герпеса 2 типа, передающийся половым путем и вызывающий поражение кожи и слизистых преимущественно в области половых органов. Генитальный герпес не только приводит к дискомфорту и боли, но и оказывает негативное влияние на сексуальное и репродуктивное здоровье.
Ветрянка — тоже герпес
Третий тип — герпес Зостер или ветряная оспа, может поражать в любом возрасте. У около 10% больных, которые перенесли ветрянку (в детстве, юности), вирус поражает головной мозг с развитием тяжелого заболевания — энцефалита. Даже если ребенку или взрослому повезло, и он перенес инфекцию в легкой форме, то вирус в большинстве случаев остается в организме на протяжении всей жизни.
У пожилых людей, при изменении гормонального фона, при резком подавлении иммунной системы могут создаваться условия для реактивации вируса. В этом случае формируется другое проявление ветряной оспы — опоясывающий лишай. Это сгруппированные пузырьковые высыпания в области туловища, локализованные по ходу стволов межреберных нервов. Помимо высыпаний типична сильная боль и жжение, зуд, которые сложно устранить.
Вирус Эпштейна — Барр
Это самый коварный из всех герпесных вирусов, поскольку он обладает онкогенным потенциалом. Он циркулирует преимущественно в лимфоидных органах, провоцируя воспалительные процессы, болезненность лимфоузлов. Острая форма проявляется в виде инфекционного мононуклеоза.
Примерно треть из перенесших это заболевание пожизненно носят вирус в своем организме, даже не подозревая об этом. На фоне сбоев в иммунной системе возникают беспричинные лихорадки, увеличиваются лимфоузлы, состояние то улучшается, то ухудшается. Определить истинную причину можно только сдав анализы и определив вирус.
Цитомегалия — опасность для беременных
Пятый тип поражает клетки преимущественно в иммунной системе, поражая также внутренние органы. Есть данные о поражении щитовидной или поджелудочной железы, которые вызваны вирусом. Опсно наличие вируса у беременных. На фоне физиологической иммунодепрессии, изменений гормонального фона он может активизироваться, что грозит тяжелыми поражениями у плода — страдают легкие, нервная система, печень.
Сыпь у детей, рассеянный склероз — у взрослых
Шестой и седьмой типы изучены еще недостаточно. Пока известно, что в детском возрасте шестой тип герпес-вируса провоцирует внезапную экзантему. Это инфекция, протекающая по типу ОРВИ с высыпаниями на коже на фоне лихорадки и недомогания. У взрослых людей вирус шестого типа может быть провокатором развития рассеянного склероза — хронического заболевания с преимущественным поражением центральной нервной системы.
Большинство больных, инфицированных вирусом герпеса шестого типа, обращаются к врачу по причине нетипичной для них выраженной усталости, слабости. У пациентов буквально нет сил вставать утром с кровати, ходить на работу, встречаться с друзьями, ходить на культурные мероприятия. Таких пациентов ничего не радует, и часто они становятся пациентами психологов и психотерапевтов.
Седьмой и восьмой — изучение продолжается
Вирус герпеса седьмого типа пагубно влияет на клетки крови — лимфоциты. Поражает их и вирус герпеса восьмого типа. Но для человека с нормальным иммунитетом опасности он не представляет. И обычно не влияет на здоровье. А проявляет себя лишь у людей со стойким снижением иммунитета, что бывает при СПИДе, пересадке органов, химио- и лучевой терапии. Изучение данного вируса продолжается. Однако уже сейчас известно, что он способен вызвать развитие саркомы Капоши — системного заболевания, при котором на коже, слизистых оболочках, в лимфатических узлах и внутренних органах образуются множественные опухоли, разрастающиеся из стенки кровеносных сосудов.
Микс из нескольких вирусов
При обследовании пациента часто выявляется инфицирование сразу несколькими типами вируса герпеса, что может крайне негативно сказываться на состоянии организма человека в целом.
Вирус герпеса, помимо внешних проявлений болезни, может вызвать необратимые изменения в иммунной системе человека, поражать печень, сердце и головной мозг.
Заболевание женщины вирусом герпеса во время беременности вызывает инфицирование плода и часто является причиной внутриутробной гибели ребенка.
С лечением есть проблемы
Средств для полного излечения герпеса не существует. Однако своевременное обследование и назначение противовирусных, иммуномодулирующих препаратов под контролем грамотного врача может уменьшить частоту проявления симптомов заболевания, предотвратить тяжелое, осложненное течение и дальнейшее распространение инфекции. Для борьбы с герпетической инфекцией нужно повышать уровень информированности об этой инфекции, разрабатывать новые эффективные меры лечения и профилактики, в том числе развивать вакцинацию против герпетической инфекции.
Сейчас успешно применяются вакцины против герпеса третьего типа, вызывающего ветряную оспу. Вакцинация против этого типа герпеса не только ликвидирует в популяции эту «детскую» инфекцию, но и прежде всего препятствует тяжелому, осложненному течению заболевания, особенно у взрослых. А также является профилактикой опоясывающего герпеса у пожилых.