После сердечного приступа у вас есть 72 часа, чтобы сделать прививку от гриппа. Таким образом вы защитите себя от последствий повторного приступа. Риски неблагоприятного исхода, по мнению ученых, снизятся в два раза. Действовать вакцина будет в течение года.
Исследователи из Института сердечно-сосудистых и медицинских наук Университета Глазго пришли к выводу, что вне зависимости от времени года и опасности эпидемии гриппа прививка просто необходима.
- Грипп создает серьезную нагрузку на артерии, сгущает кровь, поэтому любые нарушения в работе сердца могут закончиться летальным исходом, — предупредил профессор Навид Саттар. — Риск, что приступ повторится снова, выше всего в первые шесть-двенадцать месяцев.
Поэтому всем пережившим сердечный приступ необходима дополнительная защита от гриппа. Выводы ученых из Института сердечно-сосудистых и медицинских наук Университета Глазго не единственные. Этой же темой занимались ученые из Швеции, и они подтвердили выводы коллег.
Сотрудники Университета Оребро провели исследование, в котором участвовали 3000 пациентов из восьми стран мира. Половине из них сделали прививку от гриппа, другой половине — ввели плацебо.
Спустя год смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в привитой группе была на 40 процентов ниже, чем в группе плацебо.
- Похожее исследование провели также в Перу, — сообщает
Однако это не означает, что у тех, кто сделал прививку, нет причины беспокоиться о повторном приступе. Ученые уточнили, что прививка от гриппа снижает последствия проблем с сердцем, а не предупреждает их. Поэтому терапию, назначенную врачом отменять без консультации не следует.
Вообще, врачи уверены, что всем людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо делать прививки от гриппа ежегодно. А тем, кто оказался в больнице с сердечным приступом, делать вакцинацию до выписки из стационара.
Последнее время проблемы с сердцем молодеют, поэтому вероятность инфаркта есть не только у пожилых. Сердечный приступ можно предотвратить, если обращать внимание на состояние вашего организма.
Риск сердечного приступа повышают:
лишний вес, особенно висцеральное ожирение — объем талии у женщин более 80 сантиметров, у мужчин — более 94 сантиметров;
«высокое» нормальное давление (130-140/85-89 мм.рт.ст);
частый пульс — выше 90-100 ударов в минуту в покое;
высокий уровень холестерина;
высокий уровень глюкозы;
курение;
наследственность;
прием оральных контрацептивов, так как они сгущают кровь и могут стать причиной тромбообразования;
стресс.