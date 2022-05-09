Профессор Саттар объяснил, почему после сердечного приступа необходимо привиться от гриппа
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После сердечного приступа у вас есть 72 часа, чтобы сделать прививку от гриппа. Таким образом вы защитите себя от последствий повторного приступа. Риски неблагоприятного исхода, по мнению ученых, снизятся в два раза. Действовать вакцина будет в течение года.

Исследователи из Института сердечно-сосудистых и медицинских наук Университета Глазго пришли к выводу, что вне зависимости от времени года и опасности эпидемии гриппа прививка просто необходима.

- Грипп создает серьезную нагрузку на артерии, сгущает кровь, поэтому любые нарушения в работе сердца могут закончиться летальным исходом, — предупредил профессор Навид Саттар. — Риск, что приступ повторится снова, выше всего в первые шесть-двенадцать месяцев.

Поэтому всем пережившим сердечный приступ необходима дополнительная защита от гриппа. Выводы ученых из Института сердечно-сосудистых и медицинских наук Университета Глазго не единственные. Этой же темой занимались ученые из Швеции, и они подтвердили выводы коллег.

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Сотрудники Университета Оребро провели исследование, в котором участвовали 3000 пациентов из восьми стран мира. Половине из них сделали прививку от гриппа, другой половине — ввели плацебо.

Спустя год смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в привитой группе была на 40 процентов ниже, чем в группе плацебо.

- Похожее исследование провели также в Перу, — сообщает Daily Mail. — Там смертность от повторного сердечного приступа у вакцинированных от гриппа снизились на 47 процентов.

Однако это не означает, что у тех, кто сделал прививку, нет причины беспокоиться о повторном приступе. Ученые уточнили, что прививка от гриппа снижает последствия проблем с сердцем, а не предупреждает их. Поэтому терапию, назначенную врачом отменять без консультации не следует.

Вообще, врачи уверены, что всем людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо делать прививки от гриппа ежегодно. А тем, кто оказался в больнице с сердечным приступом, делать вакцинацию до выписки из стационара.

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Последнее время проблемы с сердцем молодеют, поэтому вероятность инфаркта есть не только у пожилых. Сердечный приступ можно предотвратить, если обращать внимание на состояние вашего организма.

Риск сердечного приступа повышают:

  • лишний вес, особенно висцеральное ожирение — объем талии у женщин более 80 сантиметров, у мужчин — более 94 сантиметров;

  • «высокое» нормальное давление (130-140/85-89 мм.рт.ст);

  • частый пульс — выше 90-100 ударов в минуту в покое;

  • высокий уровень холестерина;

  • высокий уровень глюкозы;

  • курение;

  • наследственность;

  • прием оральных контрацептивов, так как они сгущают кровь и могут стать причиной тромбообразования;

  • стресс.

Алена Безменова