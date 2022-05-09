После сердечного приступа у вас есть 72 часа, чтобы сделать прививку от гриппа. Таким образом вы защитите себя от последствий повторного приступа. Риски неблагоприятного исхода, по мнению ученых, снизятся в два раза. Действовать вакцина будет в течение года.

Исследователи из Института сердечно-сосудистых и медицинских наук Университета Глазго пришли к выводу, что вне зависимости от времени года и опасности эпидемии гриппа прививка просто необходима.

- Грипп создает серьезную нагрузку на артерии, сгущает кровь , поэтому любые нарушения в работе сердца могут закончиться летальным исходом, — предупредил профессор Навид Саттар. — Риск, что приступ повторится снова, выше всего в первые шесть-двенадцать месяцев.

Поэтому всем пережившим сердечный приступ необходима дополнительная защита от гриппа. Выводы ученых из Института сердечно-сосудистых и медицинских наук Университета Глазго не единственные. Этой же темой занимались ученые из Швеции, и они подтвердили выводы коллег.