Диетолог Аплетаева объяснила, почему пожилым людям не стоит есть петрушку

С возрастом у человека возрастают риски развития сахарного диабета. Поэтому после 50 лет не стоит злоупотреблять фруктами с высоким содержанием простых сахаров, и прежде всего — глюкозы. К ним относятся:

ананасы,

виноград,

арбузы,

спелые бананы.

Это не значит, что вы должны полностью отказываться от бананов и винограда, говорит Сергей Лопатин. Однако ограничивать себя все же стоит — старайтесь съедать в 1,5-2 раза меньше этих фруктов, чем раньше. Это же правило распространяется на яблоки и груши — старайтесь есть меньше этих фруктов, если у вас есть проблемы с желудком или поджелудочной железой.

Если говорить про овощи, то некоторые из них тоже могут стать виновниками резкого скачка сахара в крови. К ним можно отнести:

Морковь; Свеклу; Пастернак; Кукурузу; Картофель.

За сутки рекомендуется съедать не больше 200 граммов этих овощей. Причем лучше есть их небольшими порциями на протяжении дня, чем сразу, одним приемом.