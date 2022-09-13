Диетолог Аплетаева объяснила, почему пожилым людям не стоит есть петрушку
Фото
iStockphoto

Чем старше мы становимся, тем тщательнее надо следить за своим рацион. Ведь то, что мы едим, сильно сказывается на нашем здоровье и самочувствии. Некоторые продукты, которые легко усваивались в юности уже могут нанести вред, если вам исполнилось 60.

Это правило распространяется и на такие полезные продукты, как фрукты и овощи. Оказывается, вред организму может нанести даже зелень, которая растет у вас на грядке. По словам врача-диетолога Марины Аплетаевой, пожилым людям стоит есть как можно меньше петрушки.

Марина Аплетаева
Марина Аплетаева
Диетология

Врач-диетолог, аллерголог, иммунолог

Дело в том, что у пожилых людей зачастую бывают проблемы с почками. А любовь к петрушке может их усугубить.

- Содержащаяся в ней щавелевая кислота может образовывать соли, которые впоследствии способны привести к заболеваниям почек и нарушению мочевыделительной системы, — пояснила эксперт порталу «Москва 24».

Читайте также

Для большинства людей петрушка — это такая универсальная зелень, которую можно добавлять в любые блюда. Это и может вызвать воспалительный процесс в организме. Есть риск, что у пожилых могут начать образовываться камни в почках от обилия петрушки в рационе.

Что касается второй популярной зелени — укропа, — то тут все гораздо радостней. Диетолог считает, что эту зелень можно есть без опасений практически в любом возрасте.

Вера Самсонова
Вера Самсонова
терапия

терапевт, гастроэнтеролог

От свежей зелени, в том числе и петрушки, стоит отказаться людям, у кого есть синдром раздраженного кишечника, считает гастроэнтеролог Вера Самсонова. Она может провоцировать обострения в любом возрасте, не только у пожилых. Кроме того, зелень не стоит употреблять людям с гиперацидными гастритами и язвенной болезнью. Все травы обладают сокогонным эффектом, стимулируют пищеварение, поэтому могут спровоцировать приступ боли и ухудшение течения язвы и воспаления стенок желудка.

Читайте также

Какие еще овощи и фрукты могут навредить пожилым

Сергей Лопатин
терапия, гастроэнтерология

терапевт, гастроэнтеролог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге, врач первой категории

vk.com/smclinic_spb

С возрастом у человека возрастают риски развития сахарного диабета. Поэтому после 50 лет не стоит злоупотреблять фруктами с высоким содержанием простых сахаров, и прежде всего — глюкозы. К ним относятся:

  • ананасы,

  • виноград,

  • арбузы,

  • спелые бананы.

Это не значит, что вы должны полностью отказываться от бананов и винограда, говорит Сергей Лопатин. Однако ограничивать себя все же стоит — старайтесь съедать в 1,5-2 раза меньше этих фруктов, чем раньше. Это же правило распространяется на яблоки и груши — старайтесь есть меньше этих фруктов, если у вас есть проблемы с желудком или поджелудочной железой.

Если говорить про овощи, то некоторые из них тоже могут стать виновниками резкого скачка сахара в крови. К ним можно отнести:

  1. Морковь;

  2. Свеклу;

  3. Пастернак;

  4. Кукурузу;

  5. Картофель.

За сутки рекомендуется съедать не больше 200 граммов этих овощей. Причем лучше есть их небольшими порциями на протяжении дня, чем сразу, одним приемом.

Софья Хромова