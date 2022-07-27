повышенная кислотность желудка
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О повышенной кислотности желудка (иначе гиперацидное состояние) говорят тогда, когда увеличивается выработка желудочного сока и собственно его кислотность (концентрация соляной кислоты). И это уже считается патологией. По словам врача-онколога Елены Богуш, если соляная кислота и другие пищеварительные соки начинают вырабатываться сверх нормы, это чревато разрушением стенки желудка — сначала развитием гастрита, а далее язвы желудка.

Елена Богуш
Елена Богуш
Онкология

Врач-онколог медицинской клиники НАКФФ, кандидат медицинских наук

Доктор назвала 5 основных причин повышения кислотности желудка:

  1. инфекция H.pylori — важнейшая причина развития гастрита;

  2. стресс,

  3. нестабильный график приема пищи,

  4. курение,

  5. злоупотребление алкоголем.

- Диагноз «гастрит» традиционно рассматривается как морфологический — то есть его ставят по результатам гистологического исследования фрагмента слизистой оболочки желудка. Таким образом, для подтверждения диагноза, выявления предраковых состояний и изменений слизистой оболочки желудка, рекомендуют проводить эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС) и биопсию слизистой желудка, — говорит Елена Богуш.

Для этого также используются лабораторные исследования. Среди них

  • исследование крови на содержание сывороточных маркеров атрофии слизистой оболочки желудка (пепсиноген I, пепсиноген II и их соотношение, гастрин-17) — так называемая скрининговая «Гастропанель»,

  • исследование крови на антитела IgG к H.pylori,

  • анализ кала на определение антигена H.pylori методом ПЦР.

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Подсказать, что пора записаться к гастроэнтерологу, могут и вполне заметные симптомы. О гиперацидном состоянии могут говорить:

  1. ноющая боль в области желудка, ослабевающая после приема пищи и усиливающаяся натощак,

  2. изжога, связанная с забросом кислого содержимого желудка в пищевод,

  3. тошнота и рвота после еды при том, что аппетит в норме,

  4. склонность к запорам.

О другом «домашнем» методе выявления повышенной кислотности желудка рассказал токсиколог Михаил Кутушов.

Михаил Кутушов
Михаил Кутушов
медицина

врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий

- Некоторые продукты питания провоцируют появление активной реакции организма, что помогает определить кислотность желудка. Например, лимон. Можно провести такой тест: съешьте натощак пару долек лимона или 1 столовую ложку лимонного сока. Если вам стало неприятно, вы непроизвольно сморщились, а в желудке появилось жжение, то кислотность у вас повышена. В обратном случае, если дискомфорта не возникло, то кислотность снижена, — рассказал профессор Кутушов, предупредив, что на 100-процентную точность с этим методом все-таки не стоит рассчитывать.

Как снизить кислотность

С лекарствами лучше не экспериментировать — терапию должен назначать врач, причем после необходимого обследования. Но самому помочь своему организму тоже можно.

3 совета от онколога:

  1. Придерживайтесь диеты, полностью исключив из рациона жирные, копченые и жареные продукты, консервы, свежий белый хлеб, кислые овощи и фрукты.

  2. Питайтесь по графику — в одно и то же время.

  3. Откажитесь от вредных привычек (курения, злоупотребления спиртным).

По словам Михаила Кутушова, не стоит забывать и о других мерах:

  1. пейте больше воды,

  2. не ложитесь сразу после еды — подождите хотя бы час,

  3. старайтесь меньше нервничать,

  4. откажитесь от тугих ремней и одежды с резинками, которые сильно давят на живот.

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10 типичных признаков «закисления» организма

Под «закислением» организма подразумевают нарушение общего кислотно-щелочного баланса. По словам специалистов, желудку необходима высокая кислотность для переваривания пищи, а иммунная система, наоборот, нуждается в щелочной среде. Чтобы внутренние органы работали нормально, pH крови должен быть нейтральным (нормальная кислотность крови составляет 7,35 — 7,45 по шкале рН).

Вот какие симптомы закисления организма (ацидоза) называла гастроэнтеролог ФМБА Ирина Бакулина:

  1. проблемы с пищеварением (диарея, тошнота, рвота),

  2. головокружение,

  3. склонность к частым простудам, бронхитам,

  4. ожирение,

  5. частый кариес,

  6. бессонница,

  7. усталость,

  8. ломкость ногтей,

  9. выпадение волос,

  10. сухость кожи.

Кроме того, по словам доктора, повышенная кислотность негативно отражается также на работе сердца и сосудов, что влияет на развитие гипертонии, мигрени и даже инфаркта миокарда.

Анастасия Романова