О повышенной кислотности желудка (иначе гиперацидное состояние) говорят тогда, когда увеличивается выработка желудочного сока и собственно его кислотность (концентрация соляной кислоты). И это уже считается патологией. По словам врача-онколога Елены Богуш, если соляная кислота и другие пищеварительные соки начинают вырабатываться сверх нормы, это чревато разрушением стенки желудка — сначала развитием гастрита, а далее язвы желудка.
Врач-онколог медицинской клиники НАКФФ, кандидат медицинских наук
Доктор назвала 5 основных причин повышения кислотности желудка:
инфекция H.pylori — важнейшая причина развития гастрита;
стресс,
нестабильный график приема пищи,
курение,
злоупотребление алкоголем.
- Диагноз «гастрит» традиционно рассматривается как морфологический — то есть его ставят по результатам гистологического исследования фрагмента слизистой оболочки желудка. Таким образом, для подтверждения диагноза, выявления предраковых состояний и изменений слизистой оболочки желудка, рекомендуют проводить эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС) и биопсию слизистой желудка, — говорит Елена Богуш.
Для этого также используются лабораторные исследования. Среди них
исследование крови на содержание сывороточных маркеров атрофии слизистой оболочки желудка (пепсиноген I, пепсиноген II и их соотношение, гастрин-17) — так называемая скрининговая «Гастропанель»,
исследование крови на антитела IgG к H.pylori,
анализ кала на определение антигена H.pylori методом ПЦР.
Подсказать, что пора записаться к гастроэнтерологу, могут и вполне заметные симптомы. О гиперацидном состоянии могут говорить:
ноющая боль в области желудка, ослабевающая после приема пищи и усиливающаяся натощак,
изжога, связанная с забросом кислого содержимого желудка в пищевод,
тошнота и рвота после еды при том, что аппетит в норме,
склонность к запорам.
О другом «домашнем» методе выявления повышенной кислотности желудка рассказал токсиколог Михаил Кутушов.
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий
- Некоторые продукты питания провоцируют появление активной реакции организма, что помогает определить кислотность желудка. Например, лимон. Можно провести такой тест: съешьте натощак пару долек лимона или 1 столовую ложку лимонного сока. Если вам стало неприятно, вы непроизвольно сморщились, а в желудке появилось жжение, то кислотность у вас повышена. В обратном случае, если дискомфорта не возникло, то кислотность снижена, — рассказал профессор Кутушов, предупредив, что на 100-процентную точность с этим методом все-таки не стоит рассчитывать.
Как снизить кислотность
С лекарствами лучше не экспериментировать — терапию должен назначать врач, причем после необходимого обследования. Но самому помочь своему организму тоже можно.
3 совета от онколога:
Придерживайтесь диеты, полностью исключив из рациона жирные, копченые и жареные продукты, консервы, свежий белый хлеб, кислые овощи и фрукты.
Питайтесь по графику — в одно и то же время.
Откажитесь от вредных привычек (курения, злоупотребления спиртным).
По словам Михаила Кутушова, не стоит забывать и о других мерах:
пейте больше воды,
не ложитесь сразу после еды — подождите хотя бы час,
старайтесь меньше нервничать,
откажитесь от тугих ремней и одежды с резинками, которые сильно давят на живот.
10 типичных признаков «закисления» организма
Под «закислением» организма подразумевают нарушение общего кислотно-щелочного баланса. По словам специалистов, желудку необходима высокая кислотность для переваривания пищи, а иммунная система, наоборот, нуждается в щелочной среде. Чтобы внутренние органы работали нормально, pH крови должен быть нейтральным (нормальная кислотность крови составляет 7,35 — 7,45 по шкале рН).
Вот какие симптомы закисления организма (ацидоза) называла гастроэнтеролог ФМБА Ирина Бакулина:
проблемы с пищеварением (диарея, тошнота, рвота),
головокружение,
склонность к частым простудам, бронхитам,
ожирение,
частый кариес,
бессонница,
усталость,
ломкость ногтей,
выпадение волос,
сухость кожи.
Кроме того, по словам доктора, повышенная кислотность негативно отражается также на работе сердца и сосудов, что влияет на развитие гипертонии, мигрени и даже инфаркта миокарда.