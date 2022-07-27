Тест с лимоном и еще 7 способов понять, что у вас повышена кислотность желудка

Повышенная кислотность желудка, если с ней ничего не делать, в итоге может стать причиной язвы, а там и до рака не далеко. Врачи рассказали, как можно ее снизить.