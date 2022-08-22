Что на самом деле влияет на достоверность анализа

Скорость выдачи результата

- По временнОму критерию можно предположить, делают ли исследования на месте или возят куда-то, — говорит врач. — Если для некоторых анализов транспортировка не играет никакой роли (цитология, ПЦР, генетика), то для других — принципиально важно время от взятия анализа до тестирования (исследование системы гемостаза и некоторые другие).

Разрешающие документы — лицензия или аккредитация

- А в чем разница? Лицензия разрешает заниматься лабораторной диагностикой. А аккредитация подтверждает соответствие определенным требованиям по выполнению анализов, — объясняет эксперт. — Обычно такая информация есть на сайте организации. Информацию о лицензии можно получить и в пункте взятия биоматериала.

Врач уточняет, что аккредитованных лабораторий в России немного — наберется менее 10.

- Надо внимательно читать, на что именно у них аккредитация — бывает, что документы выданы на клинические испытания, а на остальное — просто лицензия, но в бланках результата пишут, что есть аккредитация на все. В Москве, например, есть таких 2 лаборатории, — говорит Валерия Газина.

Прозрачность исследования

- Важна маркировка образца при вас, возможность отследить его путь (некоторые лаборатории предоставляют такую информацию), — рассказывает эксперт.

Франшиза или оригинал

- Это больше относится к офисам, где принимают биоматериал, — уточняет врач. — Однако у некоторых лабораторий франшизы меньше контролируются, и, как следствие, возрастает количество преаналитических ошибок, которые могут влиять на материал, искажая результаты.