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Лабораторий, которые делают анализы, сейчас огромное множество — это и крупные федеральные, и сетевые, и маленькие частные организации при небольших клиниках. Буквально на каждой улице в любом городе можно найти табличку у двери с надписью «медицинские анализы».

Как же понять, что влияет на качество анализов, не «испортят» ли вашу кровь и будет ли результат точным и отражающим ваше реальное состояние здоровья? Какие мифы о лабораториях — полная чушь. Объясняет клинический микробиолог.

Валерия Газина
медицина

клинический микробиолог, врач клинической лабораторной диагностики

t.me/docproanalizi

- Есть ряд распространенных заблуждений о лабораториях, которые многие считают верными и которые якобы говорят о качестве и достоверности анализов, — рассказывает врач Валерия Газина. — Но зачастую это лишь мифы.

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Мифы о качестве и достоверности лабораторных анализов

Миф №1: В большой лаборатории анализы точнее

- Большая ли это фабрика или маленькая местная лаборатория — не важно. Важен подход к работе, — считает врач Валерия Газина. — Немного оговорюсь — в большой лаборатории-фабрике, как правило, стоит высокоточное и дорогостоящее оборудование. Но и износ его сильнее, и контроля за ним меньше, так как поток анализов больше.

К примеру, в среднем за смену в таких организациях выполняется около 4 тысяч биохимических анализов или около 2 тысяч общеклинических анализов крови. В обычных лабораториях — не более 2 тысяч биохимий и 800-1000 общих анализов крови. И не всегда есть возможность повторить исследование или подстраховаться путем ручных методик.

Миф №2: В маленьком городе могут ошибиться в результатах

- На самом деле совершенно неважно, где находится лаборатория — в крупном или маленьком городе, — объясняет Валерия Газина. — Важны принципы работы и организация процесса. Но есть нюанс — если лаборатория находится в другом городе или даже регионе, и анализы туда везут издалека — качество исследований страдает. В некоторых случаях незначительно, но иногда и довольно критично.

У меня был такой случай — биоматериал в лабораторию в Москве привозили из Сочи, Назрани, Нальчика самолетом. Была зима, курьер поставил пробирки на снег — и просто кровь заморозил. Использовать ее для анализов уже было нельзя.

Чем дольше пересылка, тем больше вероятность повлиять на сам материал и неизвестно, какой будет результат.

Миф №3: Только частная лаборатория может «накосячить»

- Неважно, государственная лаборатория, частная или федеральная, — говорит врач. — Везде одинаковые стандарты и принципы. Оснащение лабораторий действительно отличается. Но оборудованием, даже высокоточным, управляют люди, настраивают его тоже люди. Так что кадры решают все.

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Что на самом деле влияет на достоверность анализа

Скорость выдачи результата

- По временнОму критерию можно предположить, делают ли исследования на месте или возят куда-то, — говорит врач. — Если для некоторых анализов транспортировка не играет никакой роли (цитология, ПЦР, генетика), то для других — принципиально важно время от взятия анализа до тестирования (исследование системы гемостаза и некоторые другие).

Разрешающие документы — лицензия или аккредитация

- А в чем разница? Лицензия разрешает заниматься лабораторной диагностикой. А аккредитация подтверждает соответствие определенным требованиям по выполнению анализов, — объясняет эксперт. — Обычно такая информация есть на сайте организации. Информацию о лицензии можно получить и в пункте взятия биоматериала.

Врач уточняет, что аккредитованных лабораторий в России немного — наберется менее 10.

- Надо внимательно читать, на что именно у них аккредитация — бывает, что документы выданы на клинические испытания, а на остальное — просто лицензия, но в бланках результата пишут, что есть аккредитация на все. В Москве, например, есть таких 2 лаборатории, — говорит Валерия Газина.

Прозрачность исследования

- Важна маркировка образца при вас, возможность отследить его путь (некоторые лаборатории предоставляют такую информацию), — рассказывает эксперт.

Франшиза или оригинал

- Это больше относится к офисам, где принимают биоматериал, — уточняет врач. — Однако у некоторых лабораторий франшизы меньше контролируются, и, как следствие, возрастает количество преаналитических ошибок, которые могут влиять на материал, искажая результаты.

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Почитать отзывы в интернете

- Но только помните, что отрицательная эмоция всегда сильнее, поэтому положительных отзывов может быть мало. Однако, если негативных отзывов полно — это повод задуматься, — уверена Валерия Газина.

Оценить бланки выдачи результата

- На бланке должно быть: ФИО, наименование лаборатории, тип анализа, название каждого параметра на русском языке и референсные результаты. Плюс — если указано, какой методикой и/или на каком аппарате проводили исследования, — говорит врач.

Вот примеры хороших и неадекватных бланков клинических анализов

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Спросить, где именно находится лаборатория, которая выполняет исследование

- Неважно, где вы сдали биоматериал, важно, через сколько времени он окажется в лаборатории и попадет в работу. Чем дольше едет — тем больше шанс повлиять на него и качество анализа, — уточняет эксперт. —
- И помните, идеальной лаборатории не существует. Хорошую лабораторию найти реально, но нужно постараться.  Кто-то признаёт свои ошибки и переделывает исследования, это — сильная позиция. Кто-то, к сожалению, нет. В идеале, особенно в спорных ситуациях, сдавать анализы надо в две лаборатории: частную и государственную. И обязательно с полученными результатами обращаться к доктору.

Анна Майская