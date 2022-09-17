Важно понимать, что любая трансплантация — это серьезный риск, и на нее решаются в случае, когда без операции шансов на выживание практически нет. Но и с пересаженным органом последующая жизнь человека уже никогда не будет прежней.
Это чужеродная ткань, против которой собственный иммунитет всегда будет против, поэтому его необходимо будет подавлять препаратами. А это риск опасных инфекций и развития рака. Но даже если без пересадки жизнь невозможна, не все органы можно трансплантировать. По крайней мере — сегодня. Елена Парецкая, патофизиолог, врач аллерголог-иммунолог объяснила «Доктору Питеру», какие органы никогда нельзя будет пересадить.
врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO ( Всемирная организация по аллергии)
Голова: невозможно физически и технически
Хотя делалось много громких заявлений о пересадки головы, но пока никто не выполнил подобный эксперимент, поскольку это нереально даже на своевременном уровне науки и техники. Голова — это целая анатомическая область, и наиболее сложными будут проблемы, касающиеся «подключения» мозга к телу и установления связи между головным и спинным мозгом. Там миллионы нейронов, сшить которые просто нереально. А без них информация от мозга к телу просто не поступит, и никакого смысла в пересадке нет.
Мозг не сможет управлять ни движением, ни чувствительностью, даже дышать человек не сможет. И даже если предположить подобное чисто теоретически, нарушение в ходе операции гематоэнцефалического барьера грозит после операции тяжелейшими осложнениями. И гибель при них неминуема — или от самой иммунной системы, которая атакует ткани, или, при ее подавлении — от банальной инфекции.
Сетчатка: слишком сложно
Еще один орган, трансплантация которого едва ли будет возможной в принципе. Поскольку это тонкий слой нервных и сосудистых клеток, которые тесно и сложно соединяются между собой и со структурой глаза, технически выполнить такую операцию невозможно. Сетчатка просто не приживется, если все сосудики и нервы не пришить на свои места. А может тогда пересадить весь глаз?
Теоретически это возможно, но проблема в соединении глазного нерва, который тоже нужно пришить абсолютно точно. Хотя глаз и будет выглядеть «как живой», но работать он, увы, не будет, поэтому и смысла в подобной операции нет. Возможно, в будущем появятся возможности это осуществить, но потеряв один глаз можно жить, пользуясь только вторым, при этом не подвергая себя риску от возможного отторжения и приема иммуносупрессантов.
И просто бессмысленно
Есть целый ряд органов, пересадка которых не имеет никакого смысла, поэтому ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем их пересаживать врачи не будут. К этим органам относят следующие:
селезенка;
желудок;
желчный пузырь;
аппендикс;
половые органы (яичники женщин и яички мужчин).
Подобные трансплантации не имеют смысла в виду того, что риски последующей иммуносупрессивной терапии, которая потребуется пожизненно, несопоставимы с функциональной нагрузкой подобных органов. Так, потеря аппендикса для людей вообще проходит бесследно, поскольку в ходе эволюции он практически утратил свое функциональное значение. В плане остальных органов — без них можно прожить, хотя определенные трудности и будут, но риски от трансплантации их от доноров несопоставимо выше.
Руки можно, а ноги — нет
На данный момент есть данные об успешных пересадках целых конечностей — рук, которые вполне себе прижились и даже относительно сносно работают. А вот с ногами из-за их крупного размера и иных функциональных особенностей все сложнее.
Во-первых, слишком большая зона тела будет чужеродной и иммунная система постарается всячески отторгать чужое. Подавлять ее будет нужно очень серьезно.
Во-вторых, смысл в пересадке будет только в том случае, если ноги после приживления будут полностью работоспособны.
На сегодняшний день попытки предпринимались, но ни об одном успешном эксперименте заявлено не было. Пересадка даже части ног — выше колена, — у одного из хирургов в Испании, привела к отторжению обеих голеней, и трансплантаты пришлось удалить. Поэтому целую конечность (а тем более сразу обе ноги) в области таза приживить вряд ли когда-то удастся.
Без обеих ног живут многие люди, потерявшие их в результате серьезных болезней или аварий, катастроф. Мало кто их этих несчастных людей решится на столь смелые эксперименты, которые еще и стоят очень больших денег.
Перспективы в науке
Вариантом в решении проблемы могут стать выращивание потерянных органов или частей тела из стволовых клеток, но пока не все ткани возможно растить, тем более, что для этого нужно подбирать подходящую донорскую среду. Уши получилось вырастить на лабораторных мышках, для некоторых других органов пытаются использовать генно-модифицированных свиней. Но до массового получения нужных органов еще далеко, поэтом пока важно беречь свое здоровье — ведь органы даются человеку лишь единожды.