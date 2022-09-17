Голова: невозможно физически и технически

Хотя делалось много громких заявлений о пересадки головы, но пока никто не выполнил подобный эксперимент, поскольку это нереально даже на своевременном уровне науки и техники. Голова — это целая анатомическая область, и наиболее сложными будут проблемы, касающиеся «подключения» мозга к телу и установления связи между головным и спинным мозгом. Там миллионы нейронов, сшить которые просто нереально. А без них информация от мозга к телу просто не поступит, и никакого смысла в пересадке нет.

Мозг не сможет управлять ни движением, ни чувствительностью, даже дышать человек не сможет. И даже если предположить подобное чисто теоретически, нарушение в ходе операции гематоэнцефалического барьера грозит после операции тяжелейшими осложнениями. И гибель при них неминуема — или от самой иммунной системы, которая атакует ткани, или, при ее подавлении — от банальной инфекции.