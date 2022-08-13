Лом в голове и исчезнувший мозг: истории людей, чьи болезни подтолкнули медицину к прогрессу

Из черепной коробки пропал мозг

Уже несколько недель у Самюэля болит левая нога. Она ослабла. Иногда ему кажется, что она вот-вот подвернется, но он еще ни разу не упал. Самюэль не привык жаловаться. Да и на что? Последний раз он был у врача 30 лет назад. Уже тогда нога барахлила. Но ему все поправили.

Теперь ногу приходится приволакивать, походка стала неровной. Поэтому Самюэль все же идет к врачу. Невролог читает историю болезни. В шесть месяцев у Самюэля была гидроцефалия, ее вылечили с помощью шунтирования: установили трубочку между мозговой жидкостью и сердцем. По ней уходила лишняя жидкость. В 14 лет Самюэль впервые почувствовал слабость в левой ноге. Это исправила операция по прочистке той самой старой трубочки.

Но вот пришли свежие снимки. В отделении — ступор. В черепной коробке нет мозга! Когда волнение улеглось, врачи разглядели тонкий, менее сантиметра, слой мозга, прижатый к стенкам черепа огромной водной массой. Все место заняли четыре желудочка, переполненные ликвором.

На томограмме не видно центральных отделов мозга, которые отвечают за память и координацию движений. Но у Самюэля нет никаких нарушений! Лобная, теменная, височная и затылочная области превратились в тоненькие пластинки безо всяких последствий для осязания, речи, зрения и слуха. Единственно возможное объяснение: все классические области и структуры мозга медленно и постепенно перестраивались и сжимались, не теряя функционала.