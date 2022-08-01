Скрытые способности: 5 причин, почему ваш мозг работает не в полную силу

Временами мозг может подвести каждого из нас: то случайно забудешь что-нибудь важное, то будешь пытаться искать свой телефон, держа его в руке. Но как понять, где вы просто «тормозите», а где на лицо признаки серьезных когнитивных нарушений? Как узнать, не работает ли ваш мозг хуже, чем мог бы? Ответы на эти вопросы в материале
Проблемы с памятью
Бывает ли у вас такое: приходите на кухню за чем-нибудь и вдруг резко забываете, за чем именно шли? Если такое происходит слишком часто, если вы постоянно что-то забываете, возможно, проблема не в вашей рассеянности, а в чем-то более серьезном. По словам доктора медицинских наук, невролога Кэролин Фредерикс, если проблемы с памятью стали ежедневным явлением, стоит проверить свое здоровье. Возможно, у вас появились первые признаки деменции — их очень легко не заметить.
Потеря слуха
Если вам все чаще приходиться переспрашивать, потому что вы не расслышали — стоит насторожиться. Ученые пришли к выводу, что даже легкая потеря слуха удваивает риск слабоумия.
Кроме того, отмечает доктор медицинских наук Фрэнк Лин, проблемы со слухом способствуют социальной изоляции. Ведь если вы плохо слышите людей, вам будет трудней с ними общаться. Этот фактор тоже повышает риск столкнуться со слабоумием.
Диабет второго типа
Диабет второго типа может спровоцировать ускоренное старение мозга. Как отмечает директор Лаборатории вычислительной нейродиагностики Лилианн Мухика-Пароди, самое страшное, что к моменту, когда недуг диагностируют, вполне может случиться, что повреждения в мозге уже произошли.
Вот несколько симптомов диабета на ранних стадиях:
Темная кожа на локтях;
Частое мочеиспускание;
Внезапное снижение четкости зрения;
Постоянный голод;
Неутолимая жажда;
Раны стали хуже заживать.
Алкоголь
Один из самых вредных продуктов для нашего мозга — алкоголь. Спиртное может довести вас до синдрома Вернике-Корсакова, который также называют «влажным мозгом». Это форма амнезии, которая объединяет два симптома: острое спутанное сознание и долгосрочную амнезию.
Также большое количество горячительных напитков провоцирует дефицит тиамина, он же витамин В1. Недостаток витамина приводит к бессоннице и повреждениям мозга.
Коронавирус
Один из распространенных симптомов коронавируса и постковида — мозговой туман. Как объясняет доктор медицинских наук, профессор неврологии и неврологических наук в Медицинской школе Стэнфордского университета, даже легкая форма COVID-19 может спровоцировать заметные воспаления в мозге, что приводит к заметным когнитивным нарушениям.