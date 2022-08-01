Скрытые способности: 5 причин, почему ваш мозг работает не в полную силу

Потеря слуха

Если вам все чаще приходиться переспрашивать, потому что вы не расслышали — стоит насторожиться. Ученые пришли к выводу, что даже легкая потеря слуха удваивает риск слабоумия.

Кроме того, отмечает доктор медицинских наук Фрэнк Лин, проблемы со слухом способствуют социальной изоляции. Ведь если вы плохо слышите людей, вам будет трудней с ними общаться. Этот фактор тоже повышает риск столкнуться со слабоумием.