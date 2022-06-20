Люди глупеют: невролог назвала неизбежное следствие эволюции для мозга

«Мягкие и не очень умные»

Несмотря на то, что стрессы добавляют нашему потомству агрессивности, а принципы естественного отбора требуют пробивной энергии, напора и качественного «бей или беги», ценятся совсем другие качества.

- В почете мягкость, интеллигентность, позитивность, отсутствие агрессии, этому способствует определенное воспитание, — говорит Наталия Гаврилова. — Эти характеристики со временем закрепляются и способны изменить общество. Но изменения могут носить как позитивный, так и негативный характер. Футурологи рисуют две картины будущего — или всеобщее равенство и братство, без вызовов, или мозг расслабится, и мы если и выживем как вид, то будем мягкими и не очень умными людьми.

Но даже если опустить мягкость, в целом мозг эволюционируют не в сторону того, что люди станут умнее.