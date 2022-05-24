В жизни каждого человека бывают моменты, когда очень надо, чтобы мозг работал особенно хорошо: экзамены, сессии, решение рабочих вопросов, разруливание житейских ситуаций. Да мало ли что, мозг вообще никогда не помешает.

Волшебной таблетки, которая могла бы заставить мозг работать на максимум, к сожалению, еще не изобрели. Однако есть несколько абсолютно безопасных способов заставить себя соображать лучше.