В жизни каждого человека бывают моменты, когда очень надо, чтобы мозг работал особенно хорошо: экзамены, сессии, решение рабочих вопросов, разруливание житейских ситуаций. Да мало ли что, мозг вообще никогда не помешает.
Волшебной таблетки, которая могла бы заставить мозг работать на максимум, к сожалению, еще не изобрели. Однако есть несколько абсолютно безопасных способов заставить себя соображать лучше.
Холодная вода
Врач Дмитрий Шубин в эфире передачи «
Важно помнить: контрастный душ очень полезен для укрепления сосудов, его рекомендуют проводить и после тяжелых физических нагрузок. Однако людям с болезнями сердца практиковать такой душ категорически запрещено. Для остальных есть несколько базовых правил:
Не используйте слишком горячую воду;
Разница температур должна составлять не более 25 °С, начинать следует с теплой воды, а заканчивать холодной, делая интервалы по 10-15 секунд;
Снижайте температуру воды постепенно, на градус в день;
Поток воды лучше направлять от стоп вверх.
Спорт
Зарядка или бег пойдут на пользу не только вашим мышцам. Как отмечает врач Герман Гандельман, любая физическая активность тоже заставит ваш мозг работать быстрее. Дело в том, что спорт заставляет наше сердце биться чаще, благодаря чему мозг получает больше крови. А еще при физических нагрузках мозг получает больше кислорода и питания, что тоже положительно сказывается на его способностях.
Хоть спорт и очень полезен для здоровья, важно не переусердствовать: если взвалить на себя слишком много нагрузки, от физкультуры будет больше вреда, чем пользы.
Вот несколько признаков, что тренировки вам вредят:
Чрезмерная болезненность мышц;
Неутолимая жажда;
Непривычно высокий или низкий пульс в состоянии покоя;
Проблемы с вниманием;
Бессонница;
Ухудшение самооценки;
Снижение либидо;
Остановка прогресса в тренировках.
Дневной сон
Еще один отличный способ заставить мозг заработать — поспать днем. По словам профессора Андрея Продеуса, если выделить хотя бы 26 минут на сон, то эффективность запоминания повысится на 54%. А его соведущая Елена Малышева посоветовала перед тем, как уснуть днем, выпить чашку кофе. Тогда через 30 минут вам захочется в туалет и вы проснетесь без будильника.
Такой кратковременный сон днем действительно может повысить работоспособность и настроение. Однако сомнолог Александр Калинкин предупреждает: днем не стоит спать больше 30 минут. Дело в том, что заснуть вечером после того, как вы «подремали» днем, будет гораздо сложнее — упадет «давление сна».