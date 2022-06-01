Оптимальное время дня для занятий спортом у мужчин и женщин отличается. Это выяснили авторы нового исследования из США. Предыдущие эксперименты были сосредоточены в основном на мужчинах, поэтому, по словам ученых, они захотели внести некоторую ясность в преимущества тех или иных тренировок в зависимости от пола: эффект может сильно зависеть в том числе от различий в гормональном фоне между мужчинами и женщинами.
Участниками нового исследования стали 27 женщин и 20 мужчин в возрасте 34-53 лет — все они были активны и здоровы. Добровольцев разделили на две группы: одни проводили часовую тренировку утром с 6.00 до 8.00, другие — вечером с 18.30 до 20.30. Отмечается, что все участники придерживались специально разработанного плана питания.
В течение 12 недель исследователи изучали влияние разнообразных фитнес-программ, включая растяжку, спринт, тренировки с отягощением и на выносливость. В начале и конце эксперимента у участников оценивали показатели артериального давления, дыхательного обмена, жировой массы, мышечную силу, выносливость, изменения в настроении и приеме пищи.
Результаты исследования,
А что насчет снижения холестерина и сахара в крови?
В прошлом году специалисты Института исследований здоровья Мэри Маккиллоп в Австралии провели исследование с участием 24 мужчин с избыточной массой тела — все они придерживались диеты с высоким содержанием жиров.
В итоге выяснилось, что вечерние тренировки смягчали последствия жирной диеты, а утренние — практически нет. Так, после 5 вечерних тренировок у волонтеров наблюдался более низкий уровень холестерина, а также улучшились показатели уровня сахара в крови в течение ночи.