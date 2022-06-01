Оптимальное время дня для занятий спортом у мужчин и женщин отличается. Это выяснили авторы нового исследования из США. Предыдущие эксперименты были сосредоточены в основном на мужчинах, поэтому, по словам ученых, они захотели внести некоторую ясность в преимущества тех или иных тренировок в зависимости от пола: эффект может сильно зависеть в том числе от различий в гормональном фоне между мужчинами и женщинами.

Участниками нового исследования стали 27 женщин и 20 мужчин в возрасте 34-53 лет — все они были активны и здоровы. Добровольцев разделили на две группы: одни проводили часовую тренировку утром с 6.00 до 8.00, другие — вечером с 18.30 до 20.30. Отмечается, что все участники придерживались специально разработанного плана питания.

В течение 12 недель исследователи изучали влияние разнообразных фитнес-программ, включая растяжку, спринт, тренировки с отягощением и на выносливость. В начале и конце эксперимента у участников оценивали показатели артериального давления, дыхательного обмена, жировой массы, мышечную силу, выносливость, изменения в настроении и приеме пищи.