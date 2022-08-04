- Существует гипотеза, что эпилептические приступы можно рассматривать как экстремальное явление в живых системах. То есть с математической точки зрения они сравнимы с такими экстремальными событиями, как тропические ливни или волны-убийцы в океане, которые тоже невозможно спрогнозировать, — рассказал Александр Храмов, ведущий научный сотрудник кафедры теоретической кибернетики СПбГУ.

Ранее ученым уже удалось подтвердить эту гипотезу на крысах. Были найдены признаки, по которым эпилептические припадки можно сравнить с экстремальными явлениями. В первую очередь это усиление шума на ЭЭГ перед эпилептическим разрядом, а также специфические распределения энергии электрической активности мозга. После этого появилась возможность применить в диагностике заболевания математические методы — теорию экстремальных значений.

С помощью этой теории российские исследователи создали искусственный интеллект, который поможет врачам «увидеть» эпилептическую активность мозга на электроэнцефалограмме — именно с проверки результатов ЭЭГ обычно начинается диагностика эпилепсии. По словам Александра Храмова, до сих пор создать его не удавалось. Специалисты объясняют это небольшой длительностью приступов по сравнению с «нормальной» активностью, а также индивидуальными особенностями активности мозга каждого человека, которые раньше трудно было учесть.

- Электроэнцефалографию зачастую проводят несколько дней. Затем врач самостоятельно без какой-либо помощи компьютера анализирует длинные записи ЭЭГ, что занимает не менее часа. С помощью нового алгоритма мы рассчитываем сократить это время до пяти минут, — объясняет Александр Храмов.