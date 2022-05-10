«Это я уже видел»: когда чувство дежа вю говорит о проблемах со здоровьем

«Дежа вю» — особое состояние психики, связанное с восприятием какой-либо новой ситуации как уже случавшейся в прошлом. Впервые этот термин использовал психолог Эмиль Буарак в своей книге «Психология будущего» еще в 1876 году. Однако до сих пор нет однозначного объяснения, почему возникает такой эффект.
Это чувство с красивым французским названием ощущал хоть раз в жизни почти каждый — по некоторым данным, до 96% здоровых людей.
По словам психолога Вероники Тюриной, за полтора века было 5 популярных гипотез о причинах такого нарушения восприятия действительности.
Психолог-консультант, член международной организации IPACT
Генная память (память рода). То, что было испытано нашими предками когда-либо, где они побывали и что делали, сохраняется в памяти ДНК. Отсюда при схожих обстоятельствах в мозге и сознании рождаются аналогии со знакомым уже пережитым опытом.
Коллективное бессознательное по Карлу Юнгу. Здесь ряд ученых и философов уповают на регрессию, память прошлых жизней и реинкарнацию. Якобы душа, жившая ранее в другом теле, помнит часть событий и дает об этом знать своему текущему воплощению через эффекты «дежа вю».
Когда «сбываются» сны по Зигмунду Фрейду. Известный родоначальник психоанализа объяснял «дежа вю» феноменом, который происходит с человеком во сне — там он проживает различные ситуации, часть которых остается в памяти. Когда в реальности с человеком происходит нечто похожее, у него, конечно же, возникает чувство «уже виденного».
Сбой памяти. У человека есть краткосрочная (оперативная) память и долгосрочная. Когда часть информации, аналогичной той, что «зашла» в долгосрочную память — «на подсознание», возникает в текущем моменте, тогда то и появляется знакомый эффект «дежа вю».
Нарушение процессов памяти, восприятия. В ходе экспериментов выяснилось, что в проявлении «дежа вю» у здоровых людей и проявлении неврологических нарушений у пациентов неврологов лежит идентичный механизм, задействующий четыре составляющих части мозга. Отсюда сделали вывод, что «дежа вю» — это тип особых неврологических нарушений, очевидно, не влияющих на качество жизни и не представляющих опасности как для человека, так и для окружающих.
Виноват стресс?
Если «дежа вю» случалось с вами пару-тройку раз в течение жизни — беспокоиться не стоит, в этом ничего страшного нет. Как объяснил Владимир Михайлов, главный научный сотрудник, руководитель Института нейропсихиатрии НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева, такое может происходить у вполне здоровых людей при изменении функционального состояния головного мозга — к примеру, на фоне нарушений сна, стрессовой ситуации, переутомления. И тогда просто надо дать своему организму чуть больше отдыха, наладить сон.
Также «дежа вю» иногда бывает при различных инфекционных заболеваниях, сопровождающихся лихорадкой. По словам специалиста НМИЦ им. Бехтерева, человек излечивается от основной болезни, а вместе с ней проходит и «дежа вю».
Однако иногда этот необычный эффект может указывать на гораздо более серьезные проблемы со здоровьем. В этом случае он преследует человека часто — бывает, по несколько раз в течение недели и даже одного дня. И, конечно, дополнительным отдыхом здесь не обойтись.
Главный научный сотрудник, руководитель Института нейропсихиатрии НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, доктор медицинских наук
- Прежде всего, повторяющееся «дежа вю» может указывать на височную форму эпилепсии. В этом случае, как правило, все время возникает одинаковая «картинка» или ситуация. Она может сочетаться с приступами судорог и другими симптомами эпилепсии, которых достаточно много.
«Дежа вю» встречается и при опухолях головного мозга, тоже чаще именно в височной доле. Поэтому, если замечаете, что «уже виденное» повторяется вновь и вновь, надо обязательно обратиться к неврологу и пройти дополнительные обследования, включая МРТ мозга и электроэнцефалограмму, — рассказал Владимир Михайлов.
Однако, по словам врача-нейрохирурга Сергея Лавринова, не стоит сразу паниковать и подозревать у себя опасные патологии. Помните, что помимо «дежа вю», например, у пациентов с эпилепсией часто встречаются и различные другие симптомы, а спровоцировать заболевание могут черепно-мозговые травмы, инфекции, нарушения кровообращения в голове.
Врач-нейрохирург
«Человеческий мозг так устроен, что он помнит все. С самого рождения мы обрабатываем информацию, которая так или иначе запоминается, откладывается где-то в памяти. Иногда нам кажется, что диалог с незнакомым человеком «мы уже где-то проходили». Отсюда и мысль: «Вот, у меня дежа вю». На самом деле похожие фразы вы могли услышать много лет назад где-то в метро. Не придали им значения, а вот мозг — придал и запомнил.
Но если ощущение «дежа вю» вас преследует слишком часто, то здесь уже стоит показаться неврологу. Помимо эпилепсии и возможных новообразований в головном мозге врач может разглядеть еще один серьезный диагноз — шизофрению. Это тяжелое психическое расстройство, которое ни в коем случае нельзя оставлять без внимания», — говорит эксперт.
Кстати
Кроме «дежа вю», есть другие состояния с похожим и, наоборот, противоположным значением. Среди них «дежа векю» (уже пережитое), «дежа антандю» (уже слышанное) или «жаме вю» (никогда не виденное), «жаме векю» (никогда не пережитое).