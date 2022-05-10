«Это я уже видел»: когда чувство дежа вю говорит о проблемах со здоровьем

Виноват стресс?

Если «дежа вю» случалось с вами пару-тройку раз в течение жизни — беспокоиться не стоит, в этом ничего страшного нет. Как объяснил Владимир Михайлов, главный научный сотрудник, руководитель Института нейропсихиатрии НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева, такое может происходить у вполне здоровых людей при изменении функционального состояния головного мозга — к примеру, на фоне нарушений сна, стрессовой ситуации, переутомления . И тогда просто надо дать своему организму чуть больше отдыха, наладить сон.

Также «дежа вю» иногда бывает при различных инфекционных заболеваниях, сопровождающихся лихорадкой . По словам специалиста НМИЦ им. Бехтерева, человек излечивается от основной болезни, а вместе с ней проходит и «дежа вю».

Однако иногда этот необычный эффект может указывать на гораздо более серьезные проблемы со здоровьем. В этом случае он преследует человека часто — бывает, по несколько раз в течение недели и даже одного дня. И, конечно, дополнительным отдыхом здесь не обойтись.