Когда 29-летняя Хлоя Бернард ложится спать, она никогда не знает, как начнется ее утро. Часто оно начинается с того, что молодая женщина воспринимает себя шестилетним ребенком и не помнит ничего, что с ней происходило в последние 23 года.
«Это началось 4 года назад, —
Все оставшееся время Хлоя удивлялась, почему Джеймс так странно с ней общается, будто они близки. И была в полном недоумении, когда ее отец потом уехал домой один, оставив ее с этим «незнакомцем»!
«Я села в его машину, все еще в шоке от папиного поступка, — говорит молодая женщина. — А Джеймс спросил, почему я на пассажирском сиденье, если мое место за рулем. Я снова страшно удивилась — я ведь не умею водить машину! На самом деле я получила права годом ранее, но не знала об этом».
Мужчина пытался объяснить своей любимой, кто он, но она вытолкала его из машины и заперлась изнутри. Поверила она только своей маме, которой в панике позвонила.
С тех пор такие приступы стали происходить регулярно. Врачи считают, что это последствия инсульта, который девушка перенесла в 19-лет. И хотя они уверяли Хлою, что амнезия может случиться лишь пару раз в жизни, Хлоя сталкивается с ней примерно каждые 2 месяца, а иногда и чаще.
«Приступы учащаются, если я устала или нервничаю. Поэтому я стараюсь как можно больше спать и не волноваться. Но все равно могу все забыть в любой момент».
Новая реальность сильно осложняет жизнь Хлое и Джеймсу. Ему регулярно приходится напоминать любимой, кто он такой. Иногда она считает 39-летнего мужчину похитителем.
«Однажды я проснулась и не узнала свой дом, — вспоминает Хлоя. — По ощущениям мне было 6 лет. Спустилась вниз, а на диване какой-то чужой человек с собакой. Я кричала от страха. Кто ты? Что это за собака? Где мои родители?»
Хлоя даже пыталась ударить Джеймса гаечным ключом, но он уже знал, как ее успокоить. Помогал звонок ее родителям, которые объясняли, что это ее жених, что они помолвлены.
Сложнее было, когда такие приступы случались в общественных местах. Однажды на заправке Хлоя просила сотрудников вызвать полицию, потому что была уверена, что ее похитили. Тогда ей, по ощущениям, было 16 лет.
«Я вернулась в машину и снова уснула. А когда проснулась, мне было уже 19 и мы с Джеймсом только что познакомились».
Амнезия может длиться несколько дней, а на восстановление уходит неделя. Хлоя говорит: она уже смирилась, но это очень выбивает ее из колеи. А еще она переживает за Джеймса.
«Он хорошо справляется, но это его беспокоит. Я не могу себе представить, что должна была бы заботиться о ком-то, кто проходит через это», — признается Бернард.