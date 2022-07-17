Когда 29-летняя Хлоя Бернард ложится спать, она никогда не знает, как начнется ее утро. Часто оно начинается с того, что молодая женщина воспринимает себя шестилетним ребенком и не помнит ничего, что с ней происходило в последние 23 года.

«Это началось 4 года назад, — рассказывает Хлоя. — Мы были в баре с моим папой и Джеймсом — это мой жених, к тому моменту мы встречались уже 5 лет. Мы немного выпили, и я пошла в туалет. А когда вернулась, не узнала никого, кроме отца».

Все оставшееся время Хлоя удивлялась, почему Джеймс так странно с ней общается, будто они близки. И была в полном недоумении, когда ее отец потом уехал домой один, оставив ее с этим «незнакомцем»!

«Я села в его машину, все еще в шоке от папиного поступка, — говорит молодая женщина. — А Джеймс спросил, почему я на пассажирском сиденье, если мое место за рулем. Я снова страшно удивилась — я ведь не умею водить машину! На самом деле я получила права годом ранее, но не знала об этом».