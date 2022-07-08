Самое страшное в пожилом возрасте — потерять память. Происходит это, как выяснили врачи, практически незаметно. А когда появляются явные признаки деменции, то уже довольно поздно начинать лечение. Вернуть умение вспоминать и мыслить медики пока не могут, способны только сохранить то, что осталось.
Нейробиолог, невролог, профессор Школы медицины и здравоохранения Университета больницы Джорджа Вашингтона
- Самый важный тип памяти, который необходимо сохранить — это рабочая память, она находится между воспоминанием и долговременной памятью и связана с интеллектом, концентрацией и достижениями, — говорит нейробиолог, невролог Ричард Рестак. — Упражнения для ее укрепления следует выполнять ежедневно.
Быть внимательными
Иногда мы забываем имя человека, или какие-то важные данные. И связано это не с провалами в памяти, а с банальной невнимательностью. Чтобы не упускать важное, надо следить за тем, что происходит вокруг.
- Если вы забыли имя человека, с которым познакомились на вечеринке, это может произойти из-за того, что вы в это время разговаривали с несколькими людьми, не обратили должно внимания, когда знакомились, — говорит Рестак
Эксперт считает, что в такой момент мы ее неправильно кодируем. Надо визуализировать новую информацию. Например, если вам надо запомнить человека по фамилии Королев, представьте, что у него на голове корона, а в руках скипетр. Немного юмора в этом деле тоже не повредит: так вы не только запомните визуально, но еще и отложите в подсознании настроение.
Доверяйте своей памяти
Не составляйте бесконечных списков при походе в магазин. Не ищите привычные рецепты в Интернете для уточнения, делайте все по памяти.
- Постарайтесь увидеть предметы в уме, — рекомендует нейробиолог. — Сверяйтесь со списками и рецептами в самом конце, если это необходимо.
Кстати, эксперт считает, что частое приготовление пищи помогает нам улучшить рабочую память. Еще один вариант натренировать ее — время от времени ездить в машине и не пользоваться навигатором, перемещаться по улицам по памяти.
- По результатам одного из исследований, у людей, которые постоянно пользуются в дороге навигатором, спустя три года резко снижаются функции пространственной памяти, — предупреждает врач.
Играйте в настольные игры
Карты, шахматы, шашки, домино, лото, другие игры — отлично развивают память.
- Моя любимая игра на рабочую память — «20 вопросов», — говорит Ричард Рестак.
Смысл ее в том, что загадывается конкретный человек. Его имя скрывают от ведущего, ему надо наводящими вопросами узнать, кого загадали. На вопросы можно отвечать только «да» или «нет».
- Чтобы добиться успеха, ведущему нужно удерживать в памяти все предыдущие ответы, — объяснил суть тренировки врач.
Еще один способ, например, вспомнить всех певиц, потом расставить их в алфавитном порядке или по возрасту, чем сложнее задание, тем лучше тренировка для памяти.
Читайте художественную литературу
Очень часто с возрастом многие отказываются от романов и приключений, а отдают предпочтение научной литературе или новостным изданиям. Это неправильно.
- Художественная литература требует активного взаимодействия с текстом, — говорит Рестак. — Вы должны помнить, что персонаж делал на странице 3 к тому времени, когда вы дойдете до страницы 11.
Ограничьте технологии
Если вы что-то храните в своем телефоне, считайте, что вы этого не знаете. Смартфоны — это то, что может подорвать наши умственные способности.
- Мы не сосредотачиваемся, не прилагаем усилия, не концентрируемся, камера мобильного телефона может все это сделать за вас, — предупреждает нейробиолог.
А еще смартфоны отвлекают нас, делают рассеянными и невнимательными. Оно и понятно: мы теперь можем во время прогулки и разговора с другим человеком заодно проверять электронную почту и читать мессенджеры. В итоге впечатления и воспоминания не кодируются, мы многое упускаем и забываем.
Оценивайте свое психическое состояние
Депрессия может серьезно ухудшить память. В некоторых случаях — это вовсе одна из основных причин.
- Ваше эмоциональное состояние влияет на то, какие воспоминания вы вспоминаете, — предупреждает Рестак. — Когда вы в плохом настроении или в депрессии, вы обычно запоминаете грустные вещи.
Следите за своей памятью
Чтобы понять, когда настанет момент для беспокойства. Вы должны понимать, что если вы забыли, где именно оставили на парковке машину, например, то это вполне нормально. А вот когда вы не помните, как доехали на парковку, это уже говорит о потенциальной проблеме, с которой стоит обратиться к врачу.
- В любом случае, когда вы обеспокоены — проконсультируйтесь с врачом, — советует Рестак.