Быть внимательными

Иногда мы забываем имя человека, или какие-то важные данные. И связано это не с провалами в памяти, а с банальной невнимательностью. Чтобы не упускать важное, надо следить за тем, что происходит вокруг.

- Если вы забыли имя человека, с которым познакомились на вечеринке, это может произойти из-за того, что вы в это время разговаривали с несколькими людьми, не обратили должно внимания, когда знакомились, — говорит Рестак The New York Times , — Невнимательность — наша главная причина проблем с памятью.