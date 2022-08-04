О воскрешении людей, конечно, речи пока не идет. Но британские исследователи буквально на глазах меняют представления о жизни и смерти. Так говорят в научном сообществе о результате эксперимента ученых из Йельского университета, опубликованном в научном журнале Nature .

Ученые смогли оживить умерших свиней . Животные были мертвы целый час — сердца их не бились, кровь не циркулировала, мозговой активности не было. Ученые залили в трупы свиней через особую систему насосов, датчиков и трубок специальный состав OrgaxEx, состоящий из 13 медицинских препаратов.

После этого клетки сердца, печени, почек и мозга свиней снова начали функционировать — животные не были воскрешены к жизни, но трупного окоченения не произошло. Во время экспериментов головы и шеи мертвых свиней двигались сами по себе. Животные при этом оставались под сильным наркозом.