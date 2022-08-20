Особенно опасны для 40-летних: 4 тревожных признака, что вы теряете зрение

Для изменений зрения после 40 лет существует отдельный медицинский термин — пресбиопия. Он означает возрастное снижение зрения. Другое название этого термина, используемое в обиходе — «старческая дальнозоркость», постепенно дает о себе знать примерно после 40 лет, хотя у некоторых она бывает чуть раньше или позже.
Сам термин произошел от двух греческих слов «пресбис» — старый человек, и «опия» — зрение. В дословном переводе это звучит как старые глаза, а выражается в невозможности читать и различать близкие предметы без очков. «Доктор Питер» задал вопросы о том, почему мы слепнем после сорока Владимиру Агееву, офтальмологу, кандидату медицинских наук.
ведущий офтальмолог, кандидат медицинских наук СМ-Клиника в Санкт-Петербургеvk.com/smclinic_spb
После 40 лет дают о себе знать многие заболевания, и орган зрения здесь не исключение. Рано или поздно с болезнями глаз сталкивается практически любой человек, даже если ранее он никогда не жаловался на плохое зрение. Ткани, в том числе и структуры глаза, стареют, теряют былые функциональные возможности.
Помимо возрастного фактора на состояние органа зрения влияет злоупотребление гаджетами, дающее дополнительную зрительную нагрузку. Постоянное напряжение зрительного анализатора быстрее исчерпывает функциональные ресурсы. Негативное влияние также оказывает курение: причем не только обычных сигарет, но и модных нынче вейпов и электронных испарителей.
Ложная близорукость
Близорукость встречается несколько чаще дальнозоркости. Во многом на статистику опять-таки влияет чрезмерная популярность смартфонов, планшетов и прочих гаджетов. В зоне повышенного риска здесь оказываются дети, поскольку их орган зрения еще развивается.
Если ребенок постоянно «сидит в телефоне», у него начинается спазм цилиарной мышцы глазного яблока. Она отвечает за нашу способность переключать фокус зрения между предметами вблизи и вдалеке. Постоянные нагрузки на эту мышцу приводят к так называемой ложной близорукости, которая без своевременного лечения может перерасти уже в истинную близорукость. Во взрослом возрасте проблема только усугубляется.
Дальнозоркость 40-летних
Гаджеты вредят не только детям, но и взрослым. После 40 лет люди сталкиваются с проблемой пресбиопии или возрастной дальнозоркости. Фокусироваться на близкорасположенных предметах становится все сложнее. Пресбиопия плохо «уживается» с активным использованием гаджетов и работой по 8–10 часов за компьютером. Поэтому мы все чаще испытываем дискомфорт от работы с электронными устройствами.
Глаза быстро переутомляются, зрение затуманивается, сокращается выработка слезной жидкости — возникает эффект сухого глаза. Поэтому если вы подозреваете у себя симптомы пресбиопии, следует обратиться к офтальмологу и задуматься над покупкой очков для работы с близких расстояний.
Как сберечь глаза
После 40 лет посещать офтальмолога следует один раз в 2 — 3 года. В идеале проверять необходимо не только остроту зрения, но и другие показатели — внутриглазное давление, состояние сетчатки в условиях расширенного зрачка и т.д. При необходимости врач может определить и дополнительные обследования, процедуры и профилактику, лечебные рекомендации.
Если говорить о тревожных симптомах, то к ним относятся:
резкое ухудшение зрения,
болезненные ощущения в глазах,
воспалительные заболевания с выделениями из глаз или эффектом «склеивающихся ресниц».
Как можно быстрее обратиться к врачу стоит и при появлении скотомы, когда на картинке перед глазами появляется «слепое пятно». Это может быть признаком начальной стадии глаукомы.
Пища для глаз
Есть хорошая поговорка: «Мы то, что мы едим». Сбалансированное питание и отказ от вредной пищи поможет улучить состояние нервной ткани организма и сосудистого русла, что благотворно скажется на состоянии зрения. Сегодня в аптеках можно найти множество разнообразных БАДов и витаминов для зрения.
Стоит отметить, что с научной точки зрения «целебный эффект» подобных добавок никак не доказан. Принимать их можно только после консультации с врачом и в правильной дозировке.
Если же говорить о гимнастике для глаз, то вернуть зрение она также не способна. При этом правильно подобранный комплекс упражнений поможет снять мышечное напряжение, избавиться от головной боли и сухости в глазах.