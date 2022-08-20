Особенно опасны для 40-летних: 4 тревожных признака, что вы теряете зрение

Для изменений зрения после 40 лет существует отдельный медицинский термин — пресбиопия. Он означает возрастное снижение зрения. Другое название этого термина, используемое в обиходе — «старческая дальнозоркость», постепенно дает о себе знать примерно после 40 лет, хотя у некоторых она бывает чуть раньше или позже.

Сам термин произошел от двух греческих слов «пресбис» — старый человек, и «опия» — зрение. В дословном переводе это звучит как старые глаза, а выражается в невозможности читать и различать близкие предметы без очков. «Доктор Питер» задал вопросы о том, почему мы слепнем после сорока Владимиру Агееву, офтальмологу, кандидату медицинских наук.