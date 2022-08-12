Их нам навязала реклама: 6 убийственных для здоровья мифов о витаминах

Витамины нужны, но — в меру

Витамины — это вещества-помощники, участники биохимических реакций в организме. Витамины используются при обновлении клеток и тканей организма, нужны для построения прочных костей и гибких суставов. Витамины важны при иммунном ответе на инфекцию, для адекватной работы нервной системы. Они активно способствуют правильному пищеварению, помогают сердечной мышце не уставать, участвуют в синтезе гормонов, защищают наши глаза от преждевременных болезней.

Достаточное количество витаминов — это профилактика многих болезней. Дефицит витаминов нередко начинается с неправильного питания или с плохого усвоения их в желудочно-кишечном тракте. Самые частые вопросы пациентов и мифы, заблуждения попробуем сегодня разобрать.