От стресса до анемии: 7 диагнозов, которые можно заподозрить по состоянию волос
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Вы можете посещать дорого стилиста чуть ли не каждую неделю, тратить огромные деньги на маски и уходовые средства, но ваши волосы все равно не выглядят такими здоровыми как раньше. Все дело в том, что вы пытаетесь разобраться не с источником, а со следствием проблемы. А волосы — это всего лишь сигнал — где-то в вашем организме сбой.

Шарлотта Вудворт
Шарлотта Вудворт
косметология

Врач-косметолог, клинический директор River Aesthetics

Проблемы с щитовидной железой

Например, гипотиреоз — недостаток гормонов щитовидки. Один из его симптомов — выпадение волос и изменение их структуры.

«Кроме того, такое заболевание может привести к очаговой алопеции, аутоиммунному синдрому выпадения волос, — предупреждает эксперт. — Иммунная система „атакует“ волосяные фолликулы и появляются круглые проплешины. Причем, это может быть в любом возрасте, встречается даже у малышей».

По словам эксперта, такая форма алопеции обычно развивается очень быстро, как будто «из ниоткуда». Это связано с тем, что лейкоциты поражают клетки волосяных фолликул и рост волос существенно снижается.

Синдром Иценко-Кушинга

Он же синдром гиперкортицизма — избыток в организме кортизола, который считается основным гормоном стресса. Состояние редкое, но опасное. Его можно заподозрить, если волосы стали ломкими, но они — не единственный симптом. Среди других: «горб буйвола», лунообразное лицо, стрии на животе, плечах, бедрах, избыточное оволосение у женщин, и так далее.

Анемия

В сторону малокровия можно подумать, если внезапно при расчесывании на щетке стало оставаться слишком много волос.

«Это может быть показателем того, что в вашем организме не хватает железа, — говорит эксперт. — Также временно волосы могут начать сыпаться в ответ на быстрое повышение уровня эстрогена. Такое часто бывает после беременности или прекращения приема противозачаточных таблеток».

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Дефицит белка

Белок необходим для роста и здоровья волос, так что логично — если они выпадают и истончаются, белка им не хватает.

«Такая проблема может возникнуть у людей с заболеваниями ЖКТ или у тех, кто перенес операцию по шунтированию желудка», говорит Шарлотта Вудворт.

Стресс

«Мы считаем, что хронический стресс повреждает ДНК и уменьшает количество клеток, вырабатывающих пигмент в волосяных фолликулах, — объясняет эксперт. — Поэтому человек может поседеть раньше времени».

Впрочем, это может быть и генетика, поэтому надо знать, во сколько лет первые седые волосы заметили у себя ваши родители. Не исключено, что вы пойдете по их стопам.

Кстати, стресс может влиять и на выпадение волос. Из-за него они преждевременно входят в «телоген» — стадию отдыха фолликула — и начинают избыточно выпадать.

Дефицит витаминов

Сухие волосы наряду с перхотью и ломкостью — это самые распространенные признаки дефицита витаминов. О железе мы уже говорили, добавим к нему витамины Е и С.

Первый нужен для здоровой кожи головы, он способствует выработке кожного сала, второй гарантирует, что организм вырабатывает достаточно количество коллагена, который необходим для здорового роста волос».

Обезвоживание

Прядь волос на 25% состоит из воды. Если тело обезвожено, волосы отреагируют на это в первую очередь, потому что необходимую воду организм будет направлять на другие, жизненно важные органы. Волосы к ним не относятся, так что будут постоянно сухими, ломкими и начнут сечься кончики.

Ирина Себелева