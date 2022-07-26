От стресса до анемии: 7 диагнозов, которые можно заподозрить по состоянию волос

Проблемы с щитовидной железой

Например, гипотиреоз — недостаток гормонов щитовидки. Один из его симптомов — выпадение волос и изменение их структуры.

«Кроме того, такое заболевание может привести к очаговой алопеции, аутоиммунному синдрому выпадения волос, — предупреждает эксперт. — Иммунная система „атакует“ волосяные фолликулы и появляются круглые проплешины. Причем, это может быть в любом возрасте, встречается даже у малышей».

По словам эксперта, такая форма алопеции обычно развивается очень быстро, как будто «из ниоткуда». Это связано с тем, что лейкоциты поражают клетки волосяных фолликул и рост волос существенно снижается.

Синдром Иценко-Кушинга

Он же синдром гиперкортицизма — избыток в организме кортизола, который считается основным гормоном стресса. Состояние редкое, но опасное. Его можно заподозрить, если волосы стали ломкими, но они — не единственный симптом. Среди других: «горб буйвола», лунообразное лицо, стрии на животе, плечах, бедрах, избыточное оволосение у женщин, и так далее.

Анемия

В сторону малокровия можно подумать, если внезапно при расчесывании на щетке стало оставаться слишком много волос.

«Это может быть показателем того, что в вашем организме не хватает железа, — говорит эксперт. — Также временно волосы могут начать сыпаться в ответ на быстрое повышение уровня эстрогена. Такое часто бывает после беременности или прекращения приема противозачаточных таблеток».