Без него — ни волос, ни молодости: диетолог рассказала о пользе витамина, содержащегося в субпродуктах
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Биотин = витамин для волос. Так считают бдительно следящие за здоровьем и красотой женщины. На самом же деле, биотин (витамин В7) — это кофактор (молекула-помощник) важнейших этапов метаболизма жирных кислот, глюкозы и аминокислот, который очень нужен для различных критических метаболических реакцией в клетке.

Биотин необходим для нормального здоровья, роста и развития не только волос, но и человека в целом.

Дефицит биотина может вызвать серьезные клинические отклонения — в том числе, неврологические расстройства и дерматологические патологии, а во время беременности недостаток этого витамина приводит к задержке роста эмбриона и врожденным порокам развития ребенка.

Подробнее о том, где искать биотин и как выявлять его дефицит, рассказала диетолог.

Ирина Кононенко
Ирина Кононенко
диетология

нутрициолог, диетолог, эксперт Академии врачей UniProf.

- Биотин известен как «витамин H» — от немецкого Haar und Haut, то есть «волосы и кожа», — рассказала «Доктору Питеру» диетолог Ирина Конененко. — Он ускоряет восстановление клеток, обновляет эпидермис — защитный слой кожи, предотвращает разрушение коллагена. А еще биотин — фундамент наших волос, поскольку участвует в синтезе кератина — основного структурного компонента волоса.

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Источники биотина

  • субпродукты — в частности, печень,

  • рыба,

  • мясо,

  • некоторые овощи (например, картофель).

- Высокое содержание биотина в шоколаде, арахисе и грибах, — добавляет Ирина Кононенко. — Дрожжи, как и для всех витаминов группы В, — лидеры по содержанию витамина. К тому же биотин синтезируется в организме человека кишечной микрофлорой.

Важно, что содержание биотина в продуктах варьируется в зависимости от сорта растения и сезона, а также определенного метода обработки. Например, консервирование может снизить содержание биотина в продуктах.

Что мешает усвоению биотина

- Пищевой авидин, гликопротеин, содержащийся в сырых яичных белках, плотно связывается с пищевым биотином и мешает всасыванию витамина в желудочно-кишечном тракте, — поясняет диетолог. — Но тепловая обработка яиц денатурирует авидин и он уже не препятствует усвоению биотина.

Также всасывание биотина может нарушить искусственный подсластитель сахарин — при регулярном употреблении.

- Мешает усвоению биотина также алкоголь и некоторые серосодержащие пищевые добавки-консерванты (E221-E228), точнее — оксид серы, образуемый из них при нагревании содержащих эти добавки продуктов (соках, вареньях и джемах, например), — говорит Ирина Кононенко.

Биотин и лекарства

Некоторые лекарства могут оказывать неблагоприятное воздействие на уровень биотина.

- Например, лечение противосудорожными препаратами в течение не менее 1 года было связано со значительно более низкими уровнями биотина, — объясняет диетолог. — Возможно, лечение противосудорожными препаратами увеличивает катаболизм биотина, что приводит к снижению статуса биотина и замедлению его всасывания в кишечнике.

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Кому грозит дефицит биотина

- Дефицит биотина у здоровых людей, которые не ограничивают себя в каких-то продуктах, встречается редко, — признает эксперт. — Он может развиться при комплексном нарушении поступления витаминов, например при хроническом панкреатите, а также в условиях дисбактериоза, в том числе — после приема антибиотиков.

Гиповитаминоз Н (В7) способствует повышению уровня глюкозы и холестерина в крови.

Симптомы недостатка биотина

  • выражен чешуйчатый себорейный дерматит носогубного треугольника и волосистой части головы,

  • истончение и выпадение волос,

  • красная сыпь вокруг глаз, в области гениталий,

  • частые конъюнктивиты,

  • миалгия (боль в мышцах),

  • кожные инфекции,

  • ломкие ногти,

  • снижение тонуса мышц,

  • анемия,

  • ацидурия (аномальное количество кислоты в моче),

  • сонливость,

  • неврологические симптомы (например, депрессия, вялость, онемение, покалывание в пальцах рук и ног) у взрослых,

  • гипотония, вялость и задержка развития у младенцев,

  • тошнота. 

Анна Майская