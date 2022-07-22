Биотин = витамин для волос. Так считают бдительно следящие за здоровьем и красотой женщины. На самом же деле, биотин (витамин В7) — это кофактор (молекула-помощник) важнейших этапов метаболизма жирных кислот, глюкозы и аминокислот, который очень нужен для различных критических метаболических реакцией в клетке.

Биотин необходим для нормального здоровья, роста и развития не только волос, но и человека в целом.

Дефицит биотина может вызвать серьезные клинические отклонения — в том числе, неврологические расстройства и дерматологические патологии, а во время беременности недостаток этого витамина приводит к задержке роста эмбриона и врожденным порокам развития ребенка.

Подробнее о том, где искать биотин и как выявлять его дефицит, рассказала диетолог.