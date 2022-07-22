Биотин = витамин для волос. Так считают бдительно следящие за здоровьем и красотой женщины. На самом же деле, биотин (витамин В7) — это кофактор (молекула-помощник) важнейших этапов метаболизма жирных кислот, глюкозы и аминокислот, который очень нужен для различных критических метаболических реакцией в клетке.
Биотин необходим для нормального здоровья, роста и развития не только волос, но и человека в целом.
Дефицит биотина может вызвать серьезные клинические отклонения — в том числе, неврологические расстройства и дерматологические патологии, а во время беременности недостаток этого витамина приводит к задержке роста эмбриона и врожденным порокам развития ребенка.
Подробнее о том, где искать биотин и как выявлять его дефицит, рассказала диетолог.
нутрициолог, диетолог, эксперт Академии врачей UniProf.
- Биотин известен как «витамин H» — от немецкого Haar und Haut, то есть «волосы и кожа», — рассказала «Доктору Питеру» диетолог Ирина Конененко. — Он ускоряет восстановление клеток, обновляет эпидермис — защитный слой кожи, предотвращает разрушение коллагена. А еще биотин — фундамент наших волос, поскольку участвует в синтезе кератина — основного структурного компонента волоса.
Источники биотина
субпродукты — в частности, печень,
мясо,
некоторые овощи (например, картофель).
- Высокое содержание биотина в шоколаде, арахисе и грибах, — добавляет Ирина Кононенко. — Дрожжи, как и для всех витаминов группы В, — лидеры по содержанию витамина. К тому же биотин синтезируется в организме человека кишечной микрофлорой.
Важно, что содержание биотина в продуктах варьируется в зависимости от сорта растения и сезона, а также определенного метода обработки. Например, консервирование может снизить содержание биотина в продуктах.
Что мешает усвоению биотина
- Пищевой авидин, гликопротеин, содержащийся в сырых яичных белках, плотно связывается с пищевым биотином и мешает всасыванию витамина в желудочно-кишечном тракте, — поясняет диетолог. — Но тепловая обработка яиц денатурирует авидин и он уже не препятствует усвоению биотина.
Также всасывание биотина может нарушить искусственный подсластитель сахарин — при регулярном употреблении.
- Мешает усвоению биотина также алкоголь и некоторые серосодержащие пищевые добавки-консерванты (E221-E228), точнее — оксид серы, образуемый из них при нагревании содержащих эти добавки продуктов (соках, вареньях и джемах, например), — говорит Ирина Кононенко.
Биотин и лекарства
Некоторые лекарства могут оказывать неблагоприятное воздействие на уровень биотина.
- Например, лечение противосудорожными препаратами в течение не менее 1 года было связано со значительно более низкими уровнями биотина, — объясняет диетолог. — Возможно, лечение противосудорожными препаратами увеличивает катаболизм биотина, что приводит к снижению статуса биотина и замедлению его всасывания в кишечнике.
Кому грозит дефицит биотина
- Дефицит биотина у здоровых людей, которые не ограничивают себя в каких-то продуктах, встречается редко, — признает эксперт. — Он может развиться при комплексном нарушении поступления витаминов, например при хроническом панкреатите, а также в условиях дисбактериоза, в том числе — после приема антибиотиков.
Гиповитаминоз Н (В7) способствует повышению уровня глюкозы и холестерина в крови.
Симптомы недостатка биотина
выражен чешуйчатый себорейный дерматит носогубного треугольника и волосистой части головы,
красная сыпь вокруг глаз, в области гениталий,
миалгия (боль в мышцах),
кожные инфекции,
ломкие ногти,
снижение тонуса мышц,
анемия,
ацидурия (аномальное количество кислоты в моче),
сонливость,
неврологические симптомы (например, депрессия, вялость, онемение, покалывание в пальцах рук и ног) у взрослых,
гипотония, вялость и задержка развития у младенцев,
тошнота.