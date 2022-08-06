Погода, грибок и еще 8 причин, почему появляется жжение в глазах

Наши глаза дают нам до 90% информации об окружающем мире. Поэтому важно, чтобы зрение было острым, и вы не испытывали никакого дискомфорта при зрительных нагрузках. Но бывают ситуации, когда глаза раздражаются, возникает зуд или жжение, ощущение песка в глазах. Нередко это сопровождается еще и покраснением белков, мы трем глаза, зачастую только ухудшая ситуацию и усиливая раздражение.
Но когда жжение неприятно, но не опасно, а когда нужно срочно к врачу? На эти вопросы «Доктору Питеру» ответил Владимир Агеев, офтальмолог, кандидат медицинских наук.
ведущий офтальмолог, кандидат медицинских наук СМ-Клиника в Санкт-Петербургеvk.com/smclinic_spb
Причин много, но опасны не все
Жжение и зуд в глазах могут быть вызваны различными причинами — как внешними факторами, так и проблемами со здоровьем. В первом случае решить проблему не сложно: достаточно устранить «раздражитель», дать глазам отдохнуть, приложить к ним что-то холодное или закапать капли. Однако если симптом проявляется регулярно и доставляет сильный дискомфорт, то следует обратиться к врачу-офтальмологу (окулисту). Мы выделим две группы причин жжения — те, которые не связаны со зрением и вторая группа — проблемы, которые непосредственно с ним связаны.
Факторы, не связанные со зрением
В этих случаях проблем с самими глазами нет, но негативные внешние влияния могут стать провокаторами жжения и красноты, неприятных ощущений.
Плохая экология
Очень часто жжение в глазах связано с негативным воздействием окружающей среды. Выхлопные газы, смог, дым заводских труб, пыль на улицах — все эти факторы способны раздражать глазную оболочку, вызывать зуд и «чувство песка» в глазах.
Злоупотребление гаджетами и долгая работа за компьютером
С проблемой «горящих» глаз и век нередко сталкиваются представители профессий, связанных с работой за компьютером. Этот симптом сопутствует перенапряжению глаз, которое возникает из-за слишком долгого сидения перед монитором и злоупотребления различными гаджетами. Лучшей профилактикой в этом случае станет простое соблюдение гигиены зрения — небольшие, но регулярные перерывы, гимнастика для глаз, правильно обустроенное рабочее место и т.д.
Солнечные ожоги
Вопреки популярному заблуждению, наши глаза вполне могут обгореть на солнце. Впрочем, как и любой другой участок кожи. Для защиты от солнечных лучей перед выходом на улицу не забывайте наносить на область вокруг глаз защитные средства. Если предотвратить ожог не удалось, используйте мази или кремы с пантенолом или экстрактом алоэ. Они снимут жжение, охладят и увлажнят поврежденную кожу.
Жара
Сочетание высоких температур и сухости воздуха негативно влияют на слезную пленку, отвечающую за защиту и увлажнение роговицы глаза. Из-за жары она пересыхает слишком быстро и не успевает вовремя восстановиться.
Реакция на агрессивные вещества
Жжение в глазах — распространенная реакция на контакт с агрессивными веществами. Прежде всего, химического происхождения. Это могут быть компоненты косметических средств, хлорированная вода в бассейнах, бытовая химия. Зуд также могут вызывать органические соединения, содержащиеся в некоторых продуктах питания. Например, такой эффект дают лук и перец чии.
Аллергические реакции
Жжение в глазах считается частым побочным проявлением аллергии. В качестве аллергенов при этом могут выступать пыльца, шерсть животных, плесень и споры грибов.
Связаны со зрением
Помимо внешних факторов, есть и целый ряд причин жжения, которые связаны непосредственно с органом зрения и вызваны различными офтальмологическими заболеваниями.
Конъюнктивит — воспаление слизистой
Зуд и жжение относятся к типичным симптомам конъюнктивита — воспаления слизистой оболочки глаза. Это заболевание обычно или связано с аллергиями, или проявляется на фоне бактериальной или вирусной инфекции.
Блефарит — воспаление век
Блефарит — это целый комплекс глазных болезней, для которых характерно воспаление век. В большинстве случаев болезнь является хронической. Помимо жжения в глазах и веках к его симптомам относятся покраснение и отек по контуру век, повышенная слезоточивость и утомляемость глаз, выпадение и склеивание ресниц.
Кератит — воспаление роговицы
Кератит — это воспаление роговицы глаза. Чаще всего заболевание возникает при травмах роговицы, аллергиях, авитаминозе или различных инфекциях глаза: вирусных, бактериальных, грибковых. Иногда причиной также становится повреждение лицевых нервов, расположенных у глаз.
Синдром сухого глаза
Синдром сухого глаза — достаточно распространенная офтальмологическая проблема. При этом заболевании происходит сбой в работе слезной пленки. Она перестает поддерживать нормальный уровень увлажненности глаза, что приводит к постоянному чувству сухости, зуду, жжению и покраснениям. Усугубить проблему могут внешние факторы: сухой климат, недостаточная влажность в помещении, курение, плохая экология и т.д.