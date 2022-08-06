Погода, грибок и еще 8 причин, почему появляется жжение в глазах

Факторы, не связанные со зрением

В этих случаях проблем с самими глазами нет, но негативные внешние влияния могут стать провокаторами жжения и красноты, неприятных ощущений.

Плохая экология

Очень часто жжение в глазах связано с негативным воздействием окружающей среды. Выхлопные газы, смог, дым заводских труб, пыль на улицах — все эти факторы способны раздражать глазную оболочку, вызывать зуд и «чувство песка» в глазах.

Злоупотребление гаджетами и долгая работа за компьютером

С проблемой «горящих» глаз и век нередко сталкиваются представители профессий, связанных с работой за компьютером. Этот симптом сопутствует перенапряжению глаз, которое возникает из-за слишком долгого сидения перед монитором и злоупотребления различными гаджетами. Лучшей профилактикой в этом случае станет простое соблюдение гигиены зрения — небольшие, но регулярные перерывы, гимнастика для глаз, правильно обустроенное рабочее место и т.д.

Солнечные ожоги

Вопреки популярному заблуждению, наши глаза вполне могут обгореть на солнце. Впрочем, как и любой другой участок кожи. Для защиты от солнечных лучей перед выходом на улицу не забывайте наносить на область вокруг глаз защитные средства. Если предотвратить ожог не удалось, используйте мази или кремы с пантенолом или экстрактом алоэ. Они снимут жжение, охладят и увлажнят поврежденную кожу.