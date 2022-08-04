Названы ранние симптомы болезни Альцгеймера, которые можно распознать по состоянию зрения

Такому человеку нужна постоянная забота и помощь близких людей. Врачи пока что не научились лечить деменцию — от этой болезни только предстоит найти лекарство. Однако поймать развитие болезни Альцгеймера (одного из видов деменции) на ранней стадии очень важно. Это поможет вовремя назначить эффективные препараты, которые могут замедлить прогрессирование заболевания. И первые тревожные звоночки можно принять за… проблемы со зрением, пишет британское издание Express.

Так, у некоторых пациентов с болезнью Альцгемера может появиться синдром Бенсона. В этом случае части мозга, ответственные за пространственное восприятие и визуальную обработку информации повреждаются из-за аномального и разрушительного накопления белков.

- У пациентов с синдромом Бенсона в тканях головного мозга врачи обнаруживают аномальное накопление белков амилоида и тау, которые образуют бляшки и клубки, характерные при болезни Альцгеймера, — поясняют эксперты Институт неврологии Вейля.

Заподозрить опасное заболевание, которое выдает синдром Бенсона, можно по следующим признакам: