Предупредить заранее болезнь Альцгеймера удалось немецким ученым. Исследователи из Рурского университета Бохума смогли обнаружить беомаркер, который появляется в крови примерно за 17 лет до развития первых клинических симптомов. Таким образом болезнь можно «поймать» на очень ранней стадии и, с помощью препаратов, остановить или существенно замедлить ее развитие.

- Обнаружить биомаркер удалось благодаря разработанному недавно иммуно-инфракрасному датчику, — рассказал один из авторов исследования директор-основатель Центра белковой диагностики Рурского университета Клаус Герверт. — Сенсорный анализ способен обнаружить неправильное свертывание бета-амилоида.