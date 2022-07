По анализу крови болезнь Альцгеймера удается обнаружить в той стадии, когда она протекает бессимптомно, при этом уже оказывает влияние на когнитивные способности людей.

- По мере того, как болезнь прогрессирует, из-за неправильно свертывания белка появляются характерные отложения в головном мозге, так называемые бляшки, — предупреждает Клаус Герверт. — Наша цель — определить болезнь еще до того момента, когда эти бляшки уже начинают образовываться.