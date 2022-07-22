Предупредить заранее болезнь Альцгеймера удалось немецким ученым. Исследователи из Рурского университета Бохума смогли обнаружить беомаркер, который появляется в крови примерно за 17 лет до развития первых клинических симптомов. Таким образом болезнь можно «поймать» на очень ранней стадии и, с помощью препаратов, остановить или существенно замедлить ее развитие.
- Обнаружить биомаркер удалось благодаря разработанному недавно иммуно-инфракрасному датчику, — рассказал один из авторов исследования директор-основатель Центра белковой диагностики Рурского университета Клаус Герверт. — Сенсорный анализ способен обнаружить неправильное свертывание бета-амилоида.
По анализу крови болезнь Альцгеймера удается обнаружить в той стадии, когда она протекает бессимптомно, при этом уже оказывает влияние на когнитивные способности людей.
- По мере того, как болезнь прогрессирует, из-за неправильно свертывания белка появляются характерные отложения в головном мозге, так называемые бляшки, — предупреждает Клаус Герверт. — Наша цель — определить болезнь еще до того момента, когда эти бляшки уже начинают образовываться.
Результаты исследования команда Клаус Герверта опубликовала в научном журнале
Исследование крови ученые начали еще в 2000-х годах — образцы взяли, а после заморозили. С момента старта исследования всем участникам было от 50 до 75, ни у кого из них не было диагноза болезнь Альцгеймера. В интересы ученых вошли 68 участников, которым впоследствии диагностировали болезнь Альцгеймера. «Подопотных» сравнили с 240 контрольными, без диагноза.
- Иммуно-инфракрасный датчик смог идентифицировать у 68 испытуемых, у которых впоследствии развилась болезнь Альцгеймера, заболевание с высокой степенью достоверности, — объяснили ученые.
Другие биомаркеры такого эффекта не давали. Медики объяснили, что сейчас их задача — вывести датчики на рынок медисследований, чтобы заняться ранней диагностикой и ранним предупреждением заболеваний.
Ученые уже установили, что болезнь Альцгеймера до явных симптомов развивается около 10-11 лет. Происходит все поэтапно: первые 5-6 лет может появиться легкая забывчивость.
Психиатр, ведущий научный сотрудник отделения гериатрической психиатрии НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева
- Это так называемая ажурная, легкая симптоматика, — говорит психиатр, ведущий научный сотрудник отделения гериатрической психиатрии НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева Наталья Залуцкая. — Далее затруднения становятся более явными, появляются бытовые проблемы, например, челок не может разобраться в новом телефоне или собрать мебель по схеме.
Дальше — больше: забывчивость нарастает, бабушки и дедушки перестают интересоваться жизнью, дистанцируются от всех, изолируются. При ухудшении — тревожность, измененная речь, подозрительность, потеря чувства такта. Человек может перестать узнавать себя в зеркале, потерять дорогу до туалета. В заключительной стадии люди перестают вставать с кровати, ведут себя агрессивно и в конце концов — умирают.
Как еще распознать болезнь Альцгеймера на ранней стадии
По тому, как вы пишете
Японские ученые установили, очень многое зависит от манеры письма. Признаки когнитивного расстройства есть у тех, кто:
делает частые паузы при письме;
пишет рывками;
постоянно меняет нажим ручки с сильного на слабый и обратно.
По тому, как вы относитесь к деньгам
Готовы раздавать деньги даже незнакомцам;
доверяете мошенникам.
- Люди, которые жертвовали незнакомцам больше денег, намного хуже справлялись с тестами на раннюю диагностику болезни Альцгеймера, — рассказали авторы метода.