Низкий уровень «хорошего» холестерина (липопротеинов высокой плотности) и высокий уровень сахара в крови в среднем возрасте связаны с повышенным риском развития болезни Альцгеймера в старости. К такому выводу пришли ученые Медицинской школы Бостонского университета (США), проводившие многолетнее исследование с участием около 5 тысяч человек. Результаты работы были
«Наши результаты показывают, что тщательный контроль уровня холестерина и глюкозы, начиная с раннего взросления, может снизить риск развития болезни Альцгеймера», — утверждают авторы работы.
По словам авторов исследования, они хотели оценить связь модифицируемых факторов с риском развития болезни Альцгеймера в позднем возрасте. К таким факторам относятся, к примеру, артериальное давление, курение, уровень сахара и холестерина в крови, индекс массы тела.
На начало эксперимента средний возраст участников составлял 36 лет. Далее в течение более 40 лет участники проходили раз в 4 года обследование, включавшее физические и когнитивные тесты, интервью об общем состоянии здоровья, сдачу образцов крови для биохимического и молекулярного анализа. Всего получилось 10 таких «экзаменов».
Проанализировав результаты, они пришли к следующим выводам. Низкий уровень «хорошего» холестерина в крови был связан с риском болезни Альцгеймера в раннем и среднем возрасте. В то же время высокий уровень глюкозы в среднем возрасте повышал риск болезни в старости.
«Эти результаты впервые показывают, что факторы сердечно-сосудистого риска, включая липопротеины высокой плотности (ЛПВП), о которых не всегда сообщалось как о сильном факторе риска болезни Альцгеймера, на самом деле вносят вклад в будущий риск и этой болезни, начиная с 35 лет», — сказал Сяолин Чжан, доктор медицинских наук, доцент медицины Бостонского университета.
Что еще повышает риск деменции
Другие ученые США недавно обнаружили новые доказательства того, что нарушение циркадного ритма может быть связано с риском болезни Альцгеймера. Клетки, которые помогают поддерживать здоровье мозга и предотвращают болезнь Альцгеймера, тоже следуют циркадному ритму, который у людей регулирует цикл бодрствования и сна.
Еще в одном недавнем исследовании авторы пришли к выводу, что виновником развития деменции может стать дефицит витамина В9 (фолиевая кислота). Этот витамин помогает организму вырабатывать здоровые эритроциты, отвечая за «качество» крови, укрепляет иммунную систему, облегчая борьбу с вирусами, участвует в регуляции развития новых клеток и синтезе нуклеиновых кислот — ДНК и РНК.
Все-таки для большинства людей самыми большими факторами риска деменции называют возраст старше 65 лет и наследственность. Но есть и другие факторы:
Пол. Еще несколько лет назад исследователи Роттердамского медицинского центра выяснили, что в зоне риска женщины.
Этническая принадлежность. По статистике, от деменции чаще страдают представители негроидной расы.
Объем «когнитивного резерва» — способностью мозга справляться с болезнью. У каждого человека он разный, но «наполнить» помогают постоянные тренировки мозга;
Наличие хронических болезней. Согласно выводам ученых, спровоцировать деменцию могут 13 патологий;
Образ жизни. Вредные привычки способны приблизить опасное заболевание, а активный образ жизни, наоборот, может понизить этот риск;
Экология. Чем больше загрязнен воздух в городе, в котором вы живете, тем больше шансов, что у вас разовьется деменция.