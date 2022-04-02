На начало эксперимента средний возраст участников составлял 36 лет. Далее в течение более 40 лет участники проходили раз в 4 года обследование, включавшее физические и когнитивные тесты, интервью об общем состоянии здоровья, сдачу образцов крови для биохимического и молекулярного анализа. Всего получилось 10 таких «экзаменов».

Проанализировав результаты, они пришли к следующим выводам. Низкий уровень «хорошего» холестерина в крови был связан с риском болезни Альцгеймера в раннем и среднем возрасте. В то же время высокий уровень глюкозы в среднем возрасте повышал риск болезни в старости.

«Эти результаты впервые показывают, что факторы сердечно-сосудистого риска, включая липопротеины высокой плотности (ЛПВП), о которых не всегда сообщалось как о сильном факторе риска болезни Альцгеймера, на самом деле вносят вклад в будущий риск и этой болезни, начиная с 35 лет», — сказал Сяолин Чжан, доктор медицинских наук, доцент медицины Бостонского университета.