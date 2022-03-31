Лишает способности говорить и понимать: чем опасна болезнь, отправившая Брюса Уиллиса на пенсию

Грустная новость о том, что знаменитый голливудский актер Брюс Уиллис уходит из кино, всего за несколько часов стала одной из самых обсуждаемых в Интернете. О болезни «крепкого орешка» стало известно вечером 30 марта. Сам актер пока что никаких официальных заявлений не делал — о вынужденном уходе сообщили его родные и близкие в социальных сетях. Среди них оказалась и его бывшая жена Деми Мур.
«Как семья, мы хотели поделиться тем, что наш любимый Брюс испытывает некоторые проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз „афазия“, которая влияет на его когнитивные способности. В результате Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила. Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы так благодарны за вашу неизменную любовь, сострадание и поддержку. Мы проходим через это, ведь мы крепкая семья, и хотели привлечь его поклонников, потому что мы знаем, как много он значит для вас, как и вы для него. Как всегда говорит Брюс: „Живи на полную катушку“, и вместе мы планируем сделать именно это. С любовью, Эмма, Деми, Румер, Скаут, Таллула, Мейбл и Эвелин», — написала актриса у себя в соцсети.
Как оказалось, Брюсу Уиллису уже давно сложно было справляться с актерской работой: он с трудом мог запомнить роль, был вынужден постоянно пользоваться суфлером. Вероятно, дальше деменция будет прогрессировать, ведь вылечить ее нельзя.
О том, что такое афазия, чем она опасна и какие заболевания могут за этим состоянием скрываться, «Доктору Питеру» рассказала петербургский невролог Ольга Родионова.
Врач-невролог, кандидат медицинских наук, Главный врач «Астроцит. Неврологическая клиника». Научный сотрудник кафедры неврологии ПСПбГМУ им. Павловаt.me/dr_rodionova
Про афазию
Афазия — это симптом, который характеризуется нарушением уже сформированной речи, говорит врач. Выделяют несколько видов афазии:
моторная — у пациента нарушена экспрессивная речь, то есть он не может высказывать свои мысли, не может говорить. При этом у человека могут сохраняться так называемые отдельные эмболы, то есть он способен произносить какие-то конкретные слова, но они не будут иметь никакого смысла и отношения к происходящему;
сенсорная — в этом случае человек не понимает другого человека, не может уловить смысла того, что он ему говорит. Он также не может понимать и свою речь;
смешанная — нарушено как понимание речи, так и ее произношение;
амнестическая — в этом случае человек забывает отдельные слова, не может вспомнить, как называется какой-то определенный предмет. Речь других он может понимать.
Какие болезни за ней скрываются
Важно понимать, что афазия — это не отдельное заболевание, а симптом, который встречается при уже каком-либо имеющимся заболевании. У человека происходит поражение определенных участков головного мозга, из-за которых и начинает страдать речь.
Самыми частыми причинами афазии можно назвать нарушения мозгового кровообращения. Человеку ставят известным всем опасный диагноз — инсульт. Помимо этого, афазия может развиться при:
объемных новообразованиях головного мозга — опухолях;
инфекционных заболеваниях головного мозга — менингите, энцефалите;
демиелинизирующих заболеваниях. Это большая группа болезней, при которых разрушаются миелиновые оболочки. Пример: обострение рассеянного склероза.
«Конечно, врачу-неврологу спутать афазию с каким-либо другим симптомом очень сложно. Но при нарушении когнитивных функций, например, при снижении памяти, может складываться впечатление, что у пациента есть речевые расстройства, хотя за ними на самом деле скрываются проблемы с памятью.Также при некоторых психоэмоциональных ситуациях могут быть проявления, имитирующие афазию. Допустим, есть такое понятие „мутизм“: пациент отказывается говорить не потому что не может, а по другим причинам. В этом случае с ним могут работать невролог и психиатр».
Если мы говорит про афазию, которая возникает в результате инсульта, то она проявляется остро, то есть фактически одновременно с другими симптомами, например, сильной слабостью в руке и/или ноге. Но в некоторых случаях может появиться только одна афазия.
При наличии у человека объемного новообразования головного мозга будет уже другая клиническая картина. В этом случае афазия может долго «разгоняться»: проблемы с речью будут проявляться постепенно.
Про лечение
Лечение будет зависеть от того, какое именно заболевание спровоцировало развитие афазии. Для каждой патологии есть свои рекомендации, об этом знает любой специалист. Но также важно, чтобы с заболевшим проводил занятие логопед-афазиолог. Это врач, который специализируется на коррекции и устранении речевых нарушений после инсульта, черепно-мозговых травм или нейрохирургических операций.
На сегодняшний день не существует каких-то специфических препаратов, которые помогли бы пациенту с афазией полностью восстановить речь.
Сможет ли Брюс Уиллис вернуться в кино
Один из главных вопросов, который волнует поклонников актера — сможет ли он снова сниматься в кино? Пусть даже через несколько лет.
Сейчас ответить на этот вопрос очень сложно. Родные Брюса, по понятным причинам, не хотят раскрывать точный диагноз. Достаточно того, что они уже сделали такое честное и громкое заявление. И даже объяснили, почему Уиллис стал браться за все роли, которые ему предлагали — даже в откровенно провальных фильмах. Оказалось, что он просто старается заработать как можно больше денег, чтобы обеспечить свою семью — ведь вскоре он работать не сможет.
«Никакой информации о точном диагнозе актера у меня, конечно же, нет. Делать какие-то прогнозы сейчас невозможно. Но я искренне желаю актеру выздоровления и надеюсь, врачи помогут ему восстановиться», — заключила невролог.