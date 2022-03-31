Лишает способности говорить и понимать: чем опасна болезнь, отправившая Брюса Уиллиса на пенсию

Грустная новость о том, что знаменитый голливудский актер Брюс Уиллис уходит из кино, всего за несколько часов стала одной из самых обсуждаемых в Интернете. О болезни «крепкого орешка» стало известно вечером 30 марта. Сам актер пока что никаких официальных заявлений не делал — о вынужденном уходе сообщили его родные и близкие в социальных сетях. Среди них оказалась и его бывшая жена Деми Мур.

«Как семья, мы хотели поделиться тем, что наш любимый Брюс испытывает некоторые проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз „афазия“, которая влияет на его когнитивные способности. В результате Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила. Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы так благодарны за вашу неизменную любовь, сострадание и поддержку. Мы проходим через это, ведь мы крепкая семья, и хотели привлечь его поклонников, потому что мы знаем, как много он значит для вас, как и вы для него. Как всегда говорит Брюс: „Живи на полную катушку“, и вместе мы планируем сделать именно это. С любовью, Эмма, Деми, Румер, Скаут, Таллула, Мейбл и Эвелин», — написала актриса у себя в соцсети.