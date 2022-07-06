Исследование ученых из Университета Цукуба в Японии подтверждает — увидеть самое начало развивающейся у человека деменции можно по косвенным признакам. Один из них — способ держать ручку.
Ученые провели небольшой эксперимент — они изучили манеру держать ручку и карандаш во время письма у трех групп пациентов — с начинающейся болезнью Альцгеймера, прогрессирующим заболеванием и людей без неврологического диагноза. Его результаты опубликованы в журнале Alzheimer’s Disease,
Тест «письмо»
Компьютерная программа проанализировала 22 показателя стиля письма участников исследования — степень нажима на ручку, скорость письма, частоту пауз и так далее. Оказалось, что по определенным признакам в 75% случаев цифровой мозг точно смог распознать человека с диагнозом «деменция».
- Наши результаты открывают путь к более совершенным скрининговым тестам на когнитивные нарушения, — уверен один из авторов исследования профессор Тецуаки Араи.
Он рассказал, что тесты на рисование уже давно используются для диагностики болезни Альцгеймера, но чаще всего они фиксируют когнитивные нарушения и низкую скорость мышления.
Исследование же японцев показало, что деменцию можно выявить при помощи тестов гораздо раньше. Надо лишь внимательно наблюдать, как человек пишет и рисует.
Красные флажки деменции
человек часто делает паузы при письме,
пишет рывками,
нажим ручки постоянно меняется со слабого на более сильный.
- Раннее обнаружение легких признаков умственного расстройства может предотвратить или отсрочить развитие деменции, — объясняют значимость исследования японцы. — Очень важно обращать на то, как человек пишет, если у него также есть незначительные проблемы с памятью — не может вспомнить недавние события или повторяет один и тот же вопрос.
Тест «часы»
Один из самых популярных тестов на деменцию, тоже связан с письмом и рисованием.
Пациента просят нарисовать круглый циферблат и в нем цифры, обозначающие время — от одного до двенадцати. Далее надо изобразить на рисунке стрелки, чтобы они показывали определенное время — например, ровно шесть ли и половину первого.
Если и цифры, и стрелки, и циферблат выполнены верно или с небольшими погрешностями, тест пройден на 9-10 баллов.
В случае, если когнитивные нарушения у пациента есть, стрелки будут показывать неверное время, круг окажется неполноценным, а цифры «разбегутся» или будут «прижиматься» друг к другу.
Деменция (приобретенное слабоумие) — заболевание, при котором происходит стойкое нарушение когнитивных функций — восприятия, внимания, интеллекта, речи. Вызвано оно органическими поражениями головного мозга и пока лекарство от деменции не найдено.
В большинстве случаев приобретенное слабоумие прогрессирует довольно быстро, поэтому важно не пропустить основные симптомы заболевания и вовремя обратиться к специалисту.