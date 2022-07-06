Тест «письмо»

Компьютерная программа проанализировала 22 показателя стиля письма участников исследования — степень нажима на ручку, скорость письма, частоту пауз и так далее. Оказалось, что по определенным признакам в 75% случаев цифровой мозг точно смог распознать человека с диагнозом «деменция».

- Наши результаты открывают путь к более совершенным скрининговым тестам на когнитивные нарушения, — уверен один из авторов исследования профессор Тецуаки Араи.

Он рассказал, что тесты на рисование уже давно используются для диагностики болезни Альцгеймера, но чаще всего они фиксируют когнитивные нарушения и низкую скорость мышления.

Исследование же японцев показало, что деменцию можно выявить при помощи тестов гораздо раньше. Надо лишь внимательно наблюдать, как человек пишет и рисует.

Красные флажки деменции

человек часто делает паузы при письме,

пишет рывками,

нажим ручки постоянно меняется со слабого на более сильный.

- Раннее обнаружение легких признаков умственного расстройства может предотвратить или отсрочить развитие деменции, — объясняют значимость исследования японцы. — Очень важно обращать на то, как человек пишет, если у него также есть незначительные проблемы с памятью — не может вспомнить недавние события или повторяет один и тот же вопрос.