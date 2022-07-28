Четвертый пациент в мире сумел излечиться от ВИЧ с помощью стволовых клеток

Врачи из Калифорнийского университета смогли вылечить 66-летнего мужчину от ВИЧ. Страшный диагноз ему поставили еще несколько десятилетий назад — в 1988 году.

Все эти годы мужчина принимал необходимые препараты. Помимо ВИЧ-инфекции медики также диагностировали у него лейкемию — рак крови. Чтобы добиться ремиссии, врачи решили провести спасительную трансплантацию стволовых клеток от донора, у которого была редкая генетическая мутация — гомозиготная мутация CCR5 delta 32, которая делает людей устойчивыми к большинству штаммов ВИЧ-инфекции. Эта мутация CCR5 блокирует репликацию ВИЧ.