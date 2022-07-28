Четвертый пациент в мире сумел излечиться от ВИЧ с помощью стволовых клеток

Врачи из Калифорнийского университета смогли вылечить 66-летнего мужчину от ВИЧ. Страшный диагноз ему поставили еще несколько десятилетий назад — в 1988 году.
Все эти годы мужчина принимал необходимые препараты. Помимо ВИЧ-инфекции медики также диагностировали у него лейкемию — рак крови. Чтобы добиться ремиссии, врачи решили провести спасительную трансплантацию стволовых клеток от донора, у которого была редкая генетическая мутация — гомозиготная мутация CCR5 delta 32, которая делает людей устойчивыми к большинству штаммов ВИЧ-инфекции. Эта мутация CCR5 блокирует репликацию ВИЧ.
доктор медицины, доцент отделения лейкемии онкологического центра США «Город Надежды»
- У этого пациента был высокий риск рецидива ОМЛ (острой миелоидной лейкемии), поэтому нам пришлось с особым вниманием отнестись к процессу его лечения. До того, как мужчина пересадили стволовыми клетки, он прошел три различных курса химиотерапии, —
Сейчас мужчина полностью здоров — медикам удалось добиться стойкой ремиссии. С момента выздоровления после трансплантации у него не было обнаружено никаких признаков репликации вируса ВИЧ ни в образцах крови, ни в образцах тканей. Врачи решили, что ему можно отказаться от антиретровирусной терапии.
Мужчина перестал принимать препараты в марте 2021 года. По сей день он находится под пристальным вниманием специалистов, регулярно сдает анализы и ходит на медицинские осмотры. Однако все исследования подтверждают — ВИЧ-инфекции в его организме нет.
доктор медицинских наук, клинический профессор «Город Надежды» в отделении инфекционных заболеваний
- Этот пациент был самым возрастным, кто получил трансплантацию стволовых клеток, к тому же он дольше всех прожил с ВИЧ до операции и получил наименьшее количество иммуносупрессивной терапии. После такого успеха у нас есть наглядные доказательства того, что при правильном подборе донора для пациентов, живущих с ВИЧ и развивающимся раком крови, мы можем использовать различные виды химиотерапии, чтобы добиться двойной ремиссии. Это может открыть совершенно новые возможности для пожилых пациентов, живущих с ВИЧ и раком крови, — заявила Яна Диктер.
Что известно о третьем спасенном пациенте с ВИЧ
Третьим пациентом, кому удалось раз и навсегда избавиться от серьезного заболевания благодаря стволовым клеткам, стала женщина. Ее спасла пуповинная кровь. Материалы для пересадки во всех случаях брали у доноров, у которых есть мутация, блокирующая ВИЧ-инфекцию. Историю третьего спасенного человека, которого тоже удалось излечить от страшного диагноза, можно прочитать ЗДЕСЬ.