Врачи признают, большинство людей, которым предлагают сдать анализ на ВИЧ, с возмущением отказываются от него. Основной аргумент: «мы не такие». До сих пор существует уверенность в том, что обычные люди заболеть не могут, только те, кто входит в группы риска: наркотики, алкоголь, беспорядочные или гомосексуальные связи.

Но это совершенно не так, сейчас часто ВИЧ выявляют у обычных пар без вредных привычек. Эпидемия вышла за пределы группы риска, 67,8 процента приходятся на гетеросексуальные контакты . Например, гинекологи отмечают, что порой женщины узнают о своем статусе только во время беременности, где анализ на вирус обязателен.