Врачи признают, большинство людей, которым предлагают сдать анализ на ВИЧ, с возмущением отказываются от него. Основной аргумент: «мы не такие». До сих пор существует уверенность в том, что обычные люди заболеть не могут, только те, кто входит в группы риска: наркотики, алкоголь, беспорядочные или гомосексуальные связи.
Но это совершенно не так, сейчас часто ВИЧ выявляют у обычных пар без вредных привычек. Эпидемия вышла за пределы группы риска, 67,8 процента приходятся на гетеросексуальные контакты. Например, гинекологи отмечают, что порой женщины узнают о своем статусе только во время беременности, где анализ на вирус обязателен.
- По данным на конец 2021 года, в России 1,1 миллиона человек жили с ВИЧ, — рассказали аналитики
Масштаб проблем впечатляет. Учитывая, что на количество выявленных случаев серьезно повлияла пандемия. Поэтому цифры можно считать не окончательными и не точными.
- Общее число обследованных на ВИЧ в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, стало меньше на 6 миллионов человек, — уточнили аналитики. — При этом растет смертность, в 2021 году умерли 34 093 человека с ВИЧ, хотя в среднем смертность около 30 тысяч.
К сожалению, около половины из них скончались из-за причин, напрямую связанных с вирусом. И эти цифры не удивляют, так как только 53,2 процента людей с ВИЧ получают антиретровирусную терапию.
- Метод лечения ВИЧ состоит из регулярного приема двух и более противовирусных препаратов, — объяснили в фонде «Нужна помощь». — В итоге, на определенном этапе терапии передача вируса становится практически невозможной.
Почему же почти половина людей с установленным диагнозом не получают необходимое лечение? В первую очередь, это связано с тем, что многие просто не встают на учет. В России запрещено принуждать людей к процедуре, и многие этим правом пользуются.
- Очень часто люди не встают на учет, потому что боятся огласки — принцип врачебной тайны соблюдается не всегда, особенно в небольших городах, — объяснили эксперты «Если быть точным». — Также не обращаются за помощью люди, которые употребляют наркотики или оказывают секс-услуги. Они просто не доверяют системе здравоохранения.
Свою роль сыграла и пандемия, так как из-за закрытых границ многие не смогли вернуться вовремя в Россию и получить очередной курс препаратов. Примерно тоже самое происходит и сейчас, когда есть некоторые ограничения на передвижения из-за санкций.
Самые благополучные регионы по ВИЧ (данные за 2020 год)
Брянская область;
Сахалинская область;
Тамбовская область;
Белгородская область;
Кировская область;
республика Тыва;
республика Ингушетия;
республика Калмыкия.
Самые неблагополучные регионы по ВИЧ
Иркутская область;
Кемеровская область;
Красноярский край;
Пермский край;
Свердловская область.
- В перечисленных регионах самые высокие показатели по числу новых случаев и смертности от ВИЧ, — объяснили в фонде. — Если в среднем по России от ВИЧ умирают 12,6 человека на 100 тысяч, то в Кемеровской области — 56.