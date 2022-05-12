Аналитики объяснили, почему в России половина ВИЧ-инфицированных не получают лечение
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Врачи признают, большинство людей, которым предлагают сдать анализ на ВИЧ, с возмущением отказываются от него. Основной аргумент: «мы не такие». До сих пор существует уверенность в том, что обычные люди заболеть не могут, только те, кто входит в группы риска: наркотики, алкоголь, беспорядочные или гомосексуальные связи.

Но это совершенно не так, сейчас часто ВИЧ выявляют у обычных пар без вредных привычек. Эпидемия вышла за пределы группы риска, 67,8 процента приходятся на гетеросексуальные контакты. Например, гинекологи отмечают, что порой женщины узнают о своем статусе только во время беременности, где анализ на вирус обязателен.

- По данным на конец 2021 года, в России 1,1 миллиона человек жили с ВИЧ, — рассказали аналитики проекта «Если быть точным» благотворительного фонда «Нужна помощь». — А в 2020 году на нашу страну приходилось больше половины новых случаев во всем европейском регионе.

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Масштаб проблем впечатляет. Учитывая, что на количество выявленных случаев серьезно повлияла пандемия. Поэтому цифры можно считать не окончательными и не точными.

- Общее число обследованных на ВИЧ в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, стало меньше на 6 миллионов человек, — уточнили аналитики. — При этом растет смертность, в 2021 году умерли 34 093 человека с ВИЧ, хотя в среднем смертность около 30 тысяч.

К сожалению, около половины из них скончались из-за причин, напрямую связанных с вирусом. И эти цифры не удивляют, так как только 53,2 процента людей с ВИЧ получают антиретровирусную терапию.

- Метод лечения ВИЧ состоит из регулярного приема двух и более противовирусных препаратов, — объяснили в фонде «Нужна помощь». — В итоге, на определенном этапе терапии передача вируса становится практически невозможной.

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Почему же почти половина людей с установленным диагнозом не получают необходимое лечение? В первую очередь, это связано с тем, что многие просто не встают на учет. В России запрещено принуждать людей к процедуре, и многие этим правом пользуются.

- Очень часто люди не встают на учет, потому что боятся огласки — принцип врачебной тайны соблюдается не всегда, особенно в небольших городах, — объяснили эксперты «Если быть точным». — Также не обращаются за помощью люди, которые употребляют наркотики или оказывают секс-услуги. Они просто не доверяют системе здравоохранения.

Свою роль сыграла и пандемия, так как из-за закрытых границ многие не смогли вернуться вовремя в Россию и получить очередной курс препаратов. Примерно тоже самое происходит и сейчас, когда есть некоторые ограничения на передвижения из-за санкций.

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Самые благополучные регионы по ВИЧ (данные за 2020 год)

  • Брянская область;

  • Сахалинская область;

  • Тамбовская область;

  • Белгородская область;

  • Кировская область;

  • республика Тыва;

  • республика Ингушетия;

  • республика Калмыкия.

Самые неблагополучные регионы по ВИЧ

  • Иркутская область;

  • Кемеровская область;

  • Красноярский край;

  • Пермский край;

  • Свердловская область.

- В перечисленных регионах самые высокие показатели по числу новых случаев и смертности от ВИЧ, — объяснили в фонде. — Если в среднем по России от ВИЧ умирают 12,6 человека на 100 тысяч, то в Кемеровской области — 56.

Алена Безменова