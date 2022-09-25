Миллионы людей старше 40 лет могут быть гипертониками, даже не подозревая об этом, заявили исследователи Оксфордского университета.
Они провели эксперимент с участием более 20 тысяч человек и выяснили, что если днем показатели давления у вас в норме, это еще не говорит, что вы здоровы. Во всем виноват эффект «перевернутого ковша». Исследование было опубликовано в
Нетипичный признак
Ученые проанализировали здоровье 20 тысяч человек в возрасте от 40 до 75 лет. Оказалось, что у каждого восьмого была гипертония, о которой пациент даже не подозревал — даже если регулярно ходил на прием к врачу общей практики.
Как известно, если не лечить гипертонию и не поддерживать уровень давления назначенными врачом препаратами, возникает риск развития опасных заболеваний — инсульта, инфаркта, сердечной недостаточности, деменции.
- Уровень давления в течение дня меняется циклически — в норме оно снижается ночью, а после пробуждения повышается, — объяснил автор исследования профессор Лайонел Тарасенко. — Но есть эффект перевернутого ковша — он характерен для пожилых людей, сердечников, пациентов с диабетом и заболеваниями почек. У них артериальное давление повышается ночью, а затем снижается после пробуждения. То есть — у людей в течение дня давление может быть в норме и, к сожалению, они останутся в полной уверенности, что здоровы — даже регулярно посещая врача и измеряя показатели дома.
Исследование показало, что у каждого восьмого участника показатели давления днем оставались нормальными, а ночью «зашкаливали» — причем, у каждого третьего пациента с «перевернутым ковшом» было диагностировано сердечно-сосудистое заболевание.
- Измерение артериального давления в ночное время может обнаружить пациента с невыявленной гипертонией, — резюмируют ученые Оксфорда. — Это снизит смертность и уровень сердечно-сосудистых заболеваний. Важно, чтобы врачи рекомендовали людям из группы риска круглосуточный мониторинг давления.
Ранее врач-кардиолог Пирожников рассказал «Доктору Питеру», когда у пациента диагностируют гипертонию и как правильно измерять показания.
По его словам, гипертония — давление выше 140/90 в состоянии покоя, если такой показатель наблюдается во время двух визитов в медицинское учреждение с интервалом в неделю. Покажет гипертонию и суточное мониторирование давления — если средний показатель будет выше 130/80, при домашнем мониторировании — 135/85 мм.
По словам кардиолога, важно вести дневник артериального давления — туда необходимо записывать все показатели в течение дня, а также отмечать реакцию организма на изменения погоды и другие внешние триггеры.