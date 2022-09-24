Для иммунитета и защиты от диабета: врач назвал продукты с самым высоким содержанием цинка

С наступлением холодов закономерно увеличивается вероятность встречи с вирусами, которые вызывают простудные симптомы. Если организм здоров, иммунная система работает полноценно, организм быстрее и активнее справляется с инфекций, риск тяжелого течения болезни и серьезных осложнений — минимален. Но чтобы работа иммунной системы была полноценной, ей необходимо достаточно белка, витаминов и микроэлементов.

Одну из ключевых ролей в иммунной защите играет цинк. Именно его запасы полезно пополнить уже сейчас, чтобы помочь организму защитить себя от вирусов. Зачем нам цинк и где его искать, нам рассказал Иван Носков, врач-терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.