В России в начале осени заболеваемость ковидом идет на спад, эпидситуация не вызывает особого напряжения. Это признают врачи, федеральные чиновники и независимые аналитики.

По данным главы Роспотребнадзора, пик заболеваемости в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге уже преодолен.

- Заболеваемость ковидом в РФ растет в 66 регионах, снижается в 17, — уточнила Анна Попова, выступая на Восточном экономическом форуме. Она отметила, что введение ковидных ограничительных мер в России не требуется.