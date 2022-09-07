В России в начале осени заболеваемость ковидом идет на спад, эпидситуация не вызывает особого напряжения. Это признают врачи, федеральные чиновники и независимые аналитики.
По данным главы Роспотребнадзора, пик заболеваемости в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге уже преодолен.
- Заболеваемость ковидом в РФ растет в 66 регионах, снижается в 17, — уточнила Анна Попова, выступая на Восточном экономическом форуме. Она отметила, что введение ковидных ограничительных мер в России не требуется.
Правда, радоваться, что коронавирус отступил окончательно, еще рано. Впереди новый подъем заболеваемости — и он будет уже очень скоро. Так считают опрошенные «Доктором Питером» эксперты.
заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор, заслуженный врач России
Радоваться рано
— Все наши ковидные прогнозы с грохотом проваливаются — коронавирус обманывает все «предсказания», — говорит инфекционист, завкафедрой РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров. — Но все-таки, к началу сентября наметилась четкая тенденция к снижению заболеваемости. Если до этого она нарастала, то с началом осени пошла вниз. К сожалению, боюсь, что это ненадолго. 1 сентября вышли на очную учебу студенты и школьники — до этого они были разобщены, так что, боюсь, мы получим подъем заболеваемости. Не сильный, но он будет.
По словам эксперта, инкубационный период коронавирусной инфекции составляет 7-10 дней, поэтому ковидный рост в России будет наблюдаться уже в ближайшие дни.
- Радоваться рано. Уже к 7-10 числу сентября мы получим рост заболеваемости, но он, правда, не должен быть критичным и длиться будет не так долго, — полагает инфекционист.
Профессор уточняет, что нынешняя шестая волна ковида в России, скорее всего, получится двугорбой — с всплесками в августе и в сентябре.
- Но как бы коронавирус ни «пыжился», все-таки его страшное время, когда он давал относительно высокую летальность, прошло. Сейчас мы имеем более легкое течение заболевания, — говорит Владимир Никифоров.
Петербург продолжает сокращать инфекционные койки, сообщили в комитете по здравоохранению города.
В СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» (стационар) — выведено 40 инфекционных коек.
СПб ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки» — выведено 20 коек.
Госпитализация в оба стационара-трансформера пациентов с COVID-19 остановлена.
Пора думать о дистанте
Согласен с ковидными прогнозами по шестой волне коронавируса в России и известный петербургский аналитик Алексей Куприянов. Он считает, что пока не поздно, школьников надо уводить на дистант.
кандидат биологических наук, приглашенный исследователь Центра по изучению Восточной Европы в Бремене
Прогноз — неутешительный
- Относительно ковидных прогнозов сейчас ситуация крайне неопределенная. С одной стороны, в Петербурге продолжается снижение заболеваемости. С другой стороны, оно идет не так быстро, как могло бы, и, возможно, скоро сменится новым подъемом, — считает аналитик Алексей Куприянов. — Связано это с тем, что волна, начавшаяся в июне, довольно быстро выдохлась, упершись в отсутствие обычных хабов распространения (школы, университетские аудитории, офисы) из-за каникул и отпусков.
Но сейчас школы и вузы снова открыли двери для учащихся. Это значит, что небольшие очаги, разгорающиеся в домохозяйствах, скоро сольются в один большой пожар и волна поднимется с новой силой. Так уже было летом 2021 года в регионах, слабо связанных с Москвой и Петербургом. В них осенняя волна «дельты» была гораздо выше так толком и не начавшейся летней.
В целом, мой прогноз неутешительный. На месте петербургского горздрава, имеющего в своих руках всю полноту информации, включая детальную возрастную структуру выявленных случаев, я бы озаботился своевременным переводом школ и вузов на дистант. Желательно — до достижения пика волны и критических нагрузок на систему здравоохранения. В прежние волны этого сделать не удавалось.
Ранее о возможном дистанте в школах говорил и иммунолог Николай Крючков. По его словам, у него есть ряд минусов — отчасти теряется качество образования, родителям надо корректировать рабочий график, чтобы находиться с детьми дома. Но полностью закрывать школы не требуется, достаточно отправить на домашнее обучение детей, начиная с 5 класса.
В свою очередь медицинский эксперт Александр Соловьев считает, что в случае со школами требуются более системные меры для защиты детей: вакцинация и улучшение вентиляции.