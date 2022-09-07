коронавирус прогноз ковид заболеваемость
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В России в начале осени заболеваемость ковидом идет на спад, эпидситуация не вызывает особого напряжения. Это признают врачи, федеральные чиновники и независимые аналитики.

По данным главы Роспотребнадзора, пик заболеваемости в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге уже преодолен.

- Заболеваемость ковидом в РФ растет в 66 регионах, снижается в 17, — уточнила Анна Попова, выступая на Восточном экономическом форуме. Она отметила, что введение ковидных ограничительных мер в России не требуется.

Правда, радоваться, что коронавирус отступил окончательно, еще рано. Впереди новый подъем заболеваемости — и он будет уже очень скоро. Так считают опрошенные «Доктором Питером» эксперты.

Владимир Никифоров
Владимир Никифоров
медицина

заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор, заслуженный врач России

Радоваться рано

 — Все наши ковидные прогнозы с грохотом проваливаются — коронавирус обманывает все «предсказания», — говорит инфекционист, завкафедрой РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров. — Но все-таки, к началу сентября наметилась четкая тенденция к снижению заболеваемости. Если до этого она нарастала, то с началом осени пошла вниз. К сожалению, боюсь, что это ненадолго. 1 сентября вышли на очную учебу студенты и школьники — до этого они были разобщены, так что, боюсь, мы получим подъем заболеваемости. Не сильный, но он будет.

По словам эксперта, инкубационный период коронавирусной инфекции составляет 7-10 дней, поэтому ковидный рост в России будет наблюдаться уже в ближайшие дни.

- Радоваться рано. Уже к 7-10 числу сентября мы получим рост заболеваемости, но он, правда, не должен быть критичным и длиться будет не так долго, — полагает инфекционист.

Профессор уточняет, что нынешняя шестая волна ковида в России, скорее всего, получится двугорбой — с всплесками в августе и в сентябре.

- Но как бы коронавирус ни «пыжился», все-таки его страшное время, когда он давал относительно высокую летальность, прошло. Сейчас мы имеем более легкое течение заболевания, — говорит Владимир Никифоров.

Петербург продолжает сокращать инфекционные койки, сообщили в комитете по здравоохранению города.

  • В СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» (стационар) — выведено 40 инфекционных коек.

  • СПб ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки» — выведено 20 коек.

  • Госпитализация в оба стационара-трансформера пациентов с COVID-19 остановлена.

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Пора думать о дистанте

Согласен с ковидными прогнозами по шестой волне коронавируса в России и известный петербургский аналитик Алексей Куприянов. Он считает, что пока не поздно, школьников надо уводить на дистант.

Алексей Куприянов
Алексей Куприянов
медицина, политика

кандидат биологических наук, приглашенный исследователь Центра по изучению Восточной Европы в Бремене

Прогноз — неутешительный

- Относительно ковидных прогнозов сейчас ситуация крайне неопределенная. С одной стороны, в Петербурге продолжается снижение заболеваемости. С другой стороны, оно идет не так быстро, как могло бы, и, возможно, скоро сменится новым подъемом, — считает аналитик Алексей Куприянов. — Связано это с тем, что волна, начавшаяся в июне, довольно быстро выдохлась, упершись в отсутствие обычных хабов распространения (школы, университетские аудитории, офисы) из-за каникул и отпусков.

Но сейчас школы и вузы снова открыли двери для учащихся. Это значит, что небольшие очаги, разгорающиеся в домохозяйствах, скоро сольются в один большой пожар и волна поднимется с новой силой. Так уже было летом 2021 года в регионах, слабо связанных с Москвой и Петербургом. В них осенняя волна «дельты» была гораздо выше так толком и не начавшейся летней.

В целом, мой прогноз неутешительный. На месте петербургского горздрава, имеющего в своих руках всю полноту информации, включая детальную возрастную структуру выявленных случаев, я бы озаботился своевременным переводом школ и вузов на дистант. Желательно — до достижения пика волны и критических нагрузок на систему здравоохранения. В прежние волны этого сделать не удавалось.

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Ранее о возможном дистанте в школах говорил и иммунолог Николай Крючков. По его словам, у него есть ряд минусов — отчасти теряется качество образования, родителям надо корректировать рабочий график, чтобы находиться с детьми дома. Но полностью закрывать школы не требуется, достаточно отправить на домашнее обучение детей, начиная с 5 класса. 

В свою очередь медицинский эксперт Александр Соловьев считает, что в случае со школами требуются более системные меры для защиты детей: вакцинация и улучшение вентиляции.

Анна Майская