Относительно женщин мы часто можем услышать выражение «а часики-то тикают»: мол, сейчас самое время стать матерью — потом будет уже поздно.

А есть ли у мужчин оптимальный возраст для того, чтобы стать отцом? Как представителям сильного пола вообще можно подготовиться к роли родителя? Об этом рассказывает уролог-андролог, специалист УЗД Института репродуктивной медицины REMEDI Андрей Дмитриев.