Относительно женщин мы часто можем услышать выражение «а часики-то тикают»: мол, сейчас самое время стать матерью — потом будет уже поздно.
А есть ли у мужчин оптимальный возраст для того, чтобы стать отцом? Как представителям сильного пола вообще можно подготовиться к роли родителя? Об этом рассказывает уролог-андролог, специалист УЗД Института репродуктивной медицины REMEDI Андрей Дмитриев.
Уролог-андролог, специалист УЗД Института репродуктивной медицины REMEDI
По словам врача, у мужчин нет очень строгих временных рамок для продолжения рода. Однако оптимальный возраст для зачатия ребенка — примерно 25 лет. Дело в том, что именно к этому времени полностью устанавливается гормональный фон. Длится этот период примерно до 40 лет.
Впрочем, нужно понимать, что возраст — не единственный фактор, влияющий на репродуктивное здоровье. Так, подвижность сперматозоидов может снижаться из-за вредных привычек. Поэтому сигареты и алкоголь могут отдалить вас от долгожданного отцовства.
Кроме того, на шансы мужчины зачать ребенка влияют следующие факторы:
воспалительные болезни;
перегрев от бани, сауны или подогрева сиденья в машине;
чрезмерное увлечение спортом или слишком большие физические нагрузки.
А надо ли будущему отцу вообще как-то готовиться к зачатию? Врач подчеркивает: надо, причем начинать это делать лучше одновременно вместе с возлюбленной. В идеале стартовать такая подготовка должна примерно за 3 месяца до предполагаемого зачатия. Именно за этот срок, отметил уролог-андролог в беседе с изданием
В целом специалисты отмечают: одна из главных ошибок при планировании беременности — низкий уровень знаний партнеров о том, как происходит зачатие, в какие дни менструального цикла шанс забеременеть наиболее высок. А вот необходимость тотального обследования перед беременностью — это скорее миф, который толкает многих женщин на то, чтобы погрязнуть в бесконечных хождениях по всем врачам без повода. Подробнее о том, какие ошибки мешают чаще всего людям стать родителями, читай ЗДЕСЬ.